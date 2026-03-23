Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Řidiči se zahraniční SPZ si připlatí

Autor: ,
  7:31
Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty. Vyšší částku zaplatí řidiči s cizími poznávacími značkami. Už minulý týden platí omezení při tankování nafty – limit objemu i ceny. Slovenská vláda opatření zdůvodňuje tím, že zahraniční řidiči začali vykupovat levnější palivo.
Fotogalerie2

ilustrační snímek

Provozovatelé čerpacích stanic na Slovensku nově musejí řidičům vozidel registrovaných v cizině účtovat za litr nafty 1,826 eura (44,75 Kč). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než cena nafty na Slovensku ze začátku minulého týdne.

Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Ceny paliv na Slovensku po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě stouply mnohem méně než v některých jiných evropských zemích. Slovensko se tak v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami.

Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu uvedla, že dvojí ceny nafty jsou v rozporu s evropským právem. Slovenský premiér Robert Fico o víkendu řekl, že v této záležitosti nepředpokládá kroky Evropské komise vůči Slovensku, protože dvojí ceny nafty budou v zemi platit pouze 30 dnů. V roce 2022 komise v podobném případu zahájila řízení vůči Maďarsku.

Už od čtvrtka minulého týdne platí na Slovensku omezení při maloobchodním prodeji nafty. Tu mohou řidiči tankovat pouze do palivové nádrže svého vozidla a do jednoho kanystru s objemem nejvýše deset litrů.

Současně lze při jednom tankování koupit toto palivo za maximálně 400 eur (9800 korun); tento limit kritizovali silniční dopravci, podle kterých částka umožňuje natankovat méně než jednu pětinu objemu nádrže kamionu. Výjimku z omezení mají například automobily slovenských bezpečnostních a záchranných složek, armády a dalších institucí, jakož i zemědělské stroje a traktory či stavební stroje a vozidla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.