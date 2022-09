Na Slovensku to vře kvůli cenám elektřiny. Největší výrobce hrozí bankrotem

Většinový podíl v SE má pod kontrolou italský koncern Enel se skupinou Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského. Dalších 34 procent akcií SE drží slovenská vláda.

Generální ředitel SE Branislav Strýček novinářům řekl, že podnik prodal do zahraničí zhruba polovinu z plánované produkce na příští rok. Pokud by vláda přikázala firmě dodávat zmíněný proud na Slovensko, podnik by musel dostát svým kontraktům a pro své odběratele nakoupit elektřinu za tržní ceny, které už dříve výrazně stouply.

To by podle firmy vedlo k jejímu krachu. Slovenské elektrárne jsou silně zadlužené v souvislosti s dostavbou dvou bloků jaderné elektrárny Mochovce. Firma tento měsíc po získání příslušného povolení začala pracovat na spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce, čtvrtý blok tam ještě dobudován nebyl.

Zmíněná tvrzení SE označilo ministerstvo hospodářství za nekorektní, podnik ho podle svého tiskového odboru informoval o svých finančních potížích ještě před přípravou zmíněného zákona.

„Možné finanční problémy Slovenských elektráren mohou být důsledkem nesprávných manažerských rozhodnutí, nikoliv důsledkem parlamentem přijatých opatření, která nemusí být realizována,“ uvedl ministr hospodářství Karel Hirman. Připravované opatření by podle něj stát uplatnil jen v případě astronomicky vysokých cen energií, které by se staly nedostupnými.

Slovensko se letos dohodlo se soukromými akcionáři SE, že podnik část své produkce v příštích dvou letech dodá slovenským domácnostem za cenu, která je výrazně nižší proti současné ceně na trhu.