Podle ministerstva jde o prodloužení původní výjimky, kterou loni udělil americký prezident Donald Trump na období jednoho roku a jejíž platnost měla původně skončit 21. listopadu.
„Získali jsme důležitý čas, ale naším cílem zůstává postupně snižovat závislost na jednom dodavateli ropy. Nadále proto pracujeme na tom, aby slovenská rafinerie mohla zpracovávat stále více ropy z alternativních zdrojů,“ uvedla Saková.
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Ruskou ropu nahradíme, až budou nové trasy, vzkázalo Slovensko Trumpovi
Slovnaft dříve uvedl, že investice do zpracovávání neruské ropy plánuje dokončit v příštím roce.
Slovensko má na dovoz ruské ropy také výjimku ze sankcí, které EU uvalila na Moskvu kvůli konfliktu na Ukrajině. Kyjev se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.