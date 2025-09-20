Zaměstnanci pod drobnohledem. Třetina britských firem má bossware, zjistil průzkum

Třetina britských firem se uchyluje k použití takzvaného bosswaru, tedy technologií sledujících aktivitu zaměstnanců, vyplývá z průzkumu britské profesní organizace Chartered Management Institute (CMI). Mezi ně se řadí například sledování e-mailů zaměstnanců nebo webových stránek, které pracovníci navštěvují. Trend vyvolává obavy o narušení soukromí a důvěry na pracovišti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výsledky, které s s britským portálem The Guardian organizace CMI sdílela, stojí na odpovědích stovek britských manažerů. Naznačují mimo jiné, že v poslední době došlo k nárůstu sledování aktivit na počítači.

Mnohé monitorovací aplikace se soustředí na prevenci interních hrozeb, ochranu citlivých informací a detekci poklesu produktivity. Trend podle všeho vyvolává neklid. Podle CMI je proti této praxi menšina manažerů, podle nich narušuje důvěru mezi zaměstnanci a zasahuje do jejich soukromí.

Umělá inteligence otřese pracovním trhem. Každý by měl mít plán B, říká ekonom

„Nemají důvěru ve své zaměstnance, aby vykonávali svou práci, a hledají, jak je nahradit umělou inteligencí?“ uvedl pro portál The Guardian manažer pojišťovny, která vyvíjí AI systémy pro monitorování aktivit pracovníků na obrazovce, aby sledovala jejich výkon. Výsledky zjištění označil za zneklidňující.

Zjištění, že přibližně třetina manažerů hlásí, že jejich organizace monitorují online aktivity pracovníků na zařízeních patřících zaměstnavateli, je podle ICO pravděpodobně podhodnoceno. Přibližně stejný podíl totiž uvedl, že neví, jaké sledování jejich organizace provádí.

Britové se přou o práci z domova. Nejsme líní, vzkazují lidé na home office

Aplikace mohou sledovat širokou škálu aktivit, které zaměstnanci vykonávají na pracovních zařízeních. Jedna z firem, která poskytuje monitorovací software, nabízí reportování o době nečinnosti pracovníků, sledování produktivity zaměstnanců a používání neschválené umělé inteligence nebo sociálních médií, informace o chování zaměstnanců v reálném čase, včetně snímků obrazovky, nahrávek obrazovky, stisků kláves a používání aplikací.

Informovanost je nutná

V reakci na zjištění ICO uvedla, že šéfové musí své zaměstnance informovat o povaze, rozsahu a důvodech monitorování. Podle organizace nadměrné monitorování může ohrozit soukromí lidí, zejména pokud pracují z domova. Varovala, že v případě potřeby podnikne určité kroky.

V loňském roce například organizace ICO zabránila outsourcingové společnosti Serco v používání technologie rozpoznávání obličeje a skenování otisků prstů ke sledování docházky zaměstnanců v řetězci volnočasových center.

Tisíce firem budou monitorovat aktivity svých zaměstnanců. Chystá se nový zákon

Negativní zkušenost s monitorováním svého chování má například bývalý vedoucí pracovník veřejné dopravy, který si nepřál být jmenován. Sledování jeho online diáře považuje za dotěrné a vyloženě obtěžující. „Začalo to sledováním a skončilo to mým odchodem, protože jsem se cítil velmi frustrovaný,“ uvedl.

Jeden ze šesti manažerů podle organizace CMI uvedl, že by zvážil hledání nové práce, pokud by jejich organizace začala monitorovat online aktivity zaměstnanců na pracovních zařízeních. Z manažerů, kteří věděli, že jejich organizace provádí sledování, 35 procent uvedlo, že jejich firma monitoruje e-maily. Celkově bylo nejběžnější formou sledování zaznamenávání časů přihlášení a odhlášení a přístupu do systému.

Studie zjistila, že 53 procent manažerů podporuje monitorování online aktivit zaměstnanců na zařízeních patřících zaměstnavateli, zatímco 42 procent je proti. Hlavním důvodem nesouhlasu je narušení důvěry, ale také přesvědčení, že sledování nezlepšuje výkon a může být zneužito nebo vést k nespravedlivému hodnocení či disciplinárním opatřením.

