Redaktoři listu The Times nedávno otestovali crossover značky Geely, jehož cena by byla méně než poloviční ve srovnání s konkurencí. Pro zájemce o luxusní SUV se třemi řadami sedadel splňuje model Galaxy M9 všechna kritéria, která si řidič jen dokáže představit.
Je vybaven vyhřívanými koženými sedadly s masážní funkcí ve všech řadách, 30palcovým displejem s širokými možnostmi přizpůsobení a dvěma nabíječkami pro mobilní telefony. Jako plug-in hybrid ujede na pouhý pohon na baterii přibližně 177 kilometrů. V kombinaci s benzinovým motorem pak zvládne ujet neuvěřitelných 1 000 km.
Američané nejsou zvyklí na to, že nemají přístup k nejlepší technologii na světě. Tajemství je venku.