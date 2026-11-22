Ocelárna Edgar Thomson na předměstí Pittsburghu funguje už od roku 1875, kdy ji otevřel americký průmyslník Andrew Carnegie. Po několik generací dávala obživu místním rodinám a patřila k symbolům amerického průmyslu. V posledních letech se však potýkala s rostoucí konkurencí a zastaralým vybavením. Do modernizace se dlouho příliš neinvestovalo a ještě před dvěma lety hrozilo, že se výroba nadobro zastaví a stovky lidí přijdou o práci, píše deník The New York Times.
V posledních měsících se však situace začala měnit. V areálu už dělníci připravují místo pro novou válcovnu a na modernizaci výroby pracují také odborníci z Japonska. Při domlouvání s americkými kolegy jim často pomáhá překladač v telefonu. Do Pittsburghu je vyslala společnost Nippon Steel, která loni koupila americkou U.S. Steel za 14,9 miliardy dolarů, přibližně 313 miliard korun.
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Převzetí americké ocelářské společnosti přitom vyvolalo značné kontroverze. Proti se postavili někteří politici i vedení odborů, kteří se obávali uzavírání továren a propouštění. Japonci však nyní do modernizace závodu investují. Jen výstavba nové válcovny má stát 3 miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 63 miliard korun.
Japonci se divili, v jakém stavu stroje jsou
Japonského inženýra Takešiho Jamamota po příjezdu překvapilo, v jakém stavu se americká ocelárna nachází. Stroje byly pokryté prachem a mastnotou, na podlahách se hromadily drobné kovové špony.
Zatímco japonské hutě v předchozích desetiletích postupně modernizovaly výrobu, v Pittsburghu se stále pracovalo se starším vybavením a řada běžných technologií tu chyběla.
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Podle Jamamota už jsou japonské ocelárny natolik moderní, že hledání dalších úspor bývá stále obtížnější. V americkém závodě naopak našel řadu možností, jak výrobu zefektivnit. S kolegy kupříkladu změnil způsob odstraňování nečistot z roztaveného železa.
Během vhánění kyslíku se nyní proces na chvíli přeruší, aby mohly nahromaděné nečistoty odtéct. Díky tomu se při následném zpracování spotřebuje méně nákladných chemických přísad.
Američtí zaměstnanci byli zpočátku vůči japonským kolegům opatrní. „Přišli, sledovali naši práci a ptali se. Nikomu hned neříkali, co má dělat jinak,“ popsal deníku The New York Times Vince Bruno, který v závodě pracuje už třináct let.
Teprve později začali noví majitelé přicházet s konkrétními návrhy na zlepšení. Podle Bruna se díky nim postupně zvýšila kvalita vyráběné oceli a podařilo se také omezit množství materiálu, který při výrobě přichází nazmar.
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K lepším vztahům přispěla i společná setkání mimo práci. Manažer Ron Ferchak například pozval Jamamota a jeho kolegy na zápas amerického fotbalu Pittsburgh Steelers. Japonce překvapilo, že se mají sejít už pět hodin před začátkem utkání.
Na místě zjistili, že fanoušci mají ve zvyku scházet se před stadionem, společně jíst, pít a bavit se.
Nová válcovna má dát práci další generaci
Nová válcovna bude dlouhá přibližně jako pět fotbalových hřišť. Díky modernímu vybavení v ní bude možné vyrábět pevnější ocelové plechy, které využívají například automobilky. Roční výrobní kapacita závodů v oblasti Mon Valley by se měla zvýšit ze současných 2,2 na 3,5 milionu amerických tun oceli. S první výrobou společnost počítá na konci roku 2029.
Z modernizace by měl těžit i celý region. Podle odhadů U.S. Steel má investice v Pensylvánii podpořit několik tisíc pracovních míst a přinést ekonomickou aktivitu v hodnotě přes 1,7 miliardy dolarů. Přínos přitom pocítí také místní dodavatelé, stavební firmy a další podniky, které se na projektu budou podílet.
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Na druhé straně platí, že pro Nippon Steel je to nákladná investice s nejistou návratností. Vedle samotného převzetí se Japonci zavázali vložit do amerických továren dalších 11 miliard dolarů.
Americká vláda navíc získala zvláštní práva, díky nimž může zabránit například uzavření některých závodů či hromadnému propouštění. Odbory proto dál sledují, zda společnost všechny své závazky dodrží, uzavírá The New York Times.