I malá sladkost dokáže hodně. New York zaplavují obchody s cukrovinkami

Mitchell Cohen vlastní na Lower East Side nejstarší obchod s cukrovinkami v New Yorku. Economy Candy své dveře poprvé otevřel již v roce 1937, tedy na konci Velké hospodářské krize. Původně z něj měla být opravna klobouků a obuvi, ale lidé si služby nemohli dovolit, a tak se Cohenův dědeček rozhodl přeorientovat na sladkosti, které do té doby prodával jen jako doplňkový sortiment.
„Dnes je to dost podobné, dolar už nemá takovou hodnotu. Lidé cítí nejistotu, ale sladkosti si budou kupovat vždycky,“ řekl BBC současný majitel. „O 89 let později si Economy Candy stále vede skvěle.“
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Přestože oficiální údaje ukazují, že maloobchodní tržby ve Spojených státech stále rostou, důvěra amerických spotřebitelů letos v květnu dosáhla historického minima. „V tom je kouzlo cukrovinek, díky nízké ceně si je může dovolit každý, i když má zrovna ekonomické potíže,“ myslí si Kate Bolgerová, která v červenci otevřela cukrárnu „The Village Confectionery“ severně od New Yorku ve městečku Sleepy Hollow.
Jde vlastně o rozšíření ekonomické teorie nazývané „rtěnkový efekt“. Ta se prosadila na začátku 21. století a tvrdí, že když si lidé nemohou dovolit kupovat hezké věci, zlepšují si náladu luxusními drobnostmi.
Cukrová horečka
Řetězec BonBon má v New Yorku již pět provozoven. Poslední otevřel v Hamptons na Long Islandu loni v létě. Firmu založili v roce 2018 tři kamarádi původem ze Švédska, odkud veškeré zboží dováží. Pochutiny, které jsou postaveny výhradně na přírodních surovinách, si ale díky sociálním sítím oblíbili lidé po celém světě.
„Klíčové pro nás bylo, vyhnout se hlavním třídám. Na Brodwayi bychom určitě prodávat nechtěli,“ svěřil se jeden ze zakladatelů Leo Schaltz. Všechny pobočky proto stojí v postranních ulicích. „Nechtěli jsme za nájem platit zbytečně moc. Navíc jsme hledali menší prostory, protože je snazší v nich vytvořit útulnou atmosféru,“ dodává.
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V Brooklynu mezitím v březnu otevřela svůj krámek Cat Cirinová. Aby však zvýšila tržby, prodává kromě pochutin také trvanlivé potraviny od lokálních producentů. „Jednou z výhod sladkostí je i jejich trvanlivost a jednoduchost skladování. A pokud obchod funguje na principu ,namíchej si sám’, je to pro provozovatele téměř bez práce,“ řekla Cirinová.
Podle Cohena z Economy Candy to ovšem až tak jednoduché není. Vzhledem k tomu, že mnoho surovin pochází ze zahraničí, zvyšují se dovozní ceny. Za tímto nárůstem stojí cla, která zavedl prezident Donald Trump, a vysoké ceny pohonných hmot způsobené válkou s Íránem.
„Tyčinka Hershey’s mě kdysi stála 62 centů, teď už vyjde na dolar,“ stěžuje si Cohen. „Jeden z mých dodavatelů z Británie přestal zboží do Ameriky posílat úplně, protože kvůli clům přišel o hodně peněz.“
Navzdory problémům ale tvrdí, že většinu nákladů pokryl sám, a že jeho tržby nadále rostou. „V náročných ekonomických časech i malá sladkost dokáže hodně,“ uzavírá.