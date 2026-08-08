Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

I malá sladkost dokáže hodně. New York zaplavují obchody s cukrovinkami

Autor:
  15:00

Zákazníci v kalifornském obchodě se sladkostmi 14. prosince 2023 | foto: Profimedia.cz

Ekonomická nejistota mění nákupní chování Američanů. Zatímco za větší radosti utrácejí méně, sladkostem se nevyhýbají. Levné pochutiny jim totiž poskytují malý luxus, který si mohou dovolit i v náročných časech.

Mitchell Cohen vlastní na Lower East Side nejstarší obchod s cukrovinkami v New Yorku. Economy Candy své dveře poprvé otevřel již v roce 1937, tedy na konci Velké hospodářské krize. Původně z něj měla být opravna klobouků a obuvi, ale lidé si služby nemohli dovolit, a tak se Cohenův dědeček rozhodl přeorientovat na sladkosti, které do té doby prodával jen jako doplňkový sortiment.

„Dnes je to dost podobné, dolar už nemá takovou hodnotu. Lidé cítí nejistotu, ale sladkosti si budou kupovat vždycky,“ řekl BBC současný majitel. „O 89 let později si Economy Candy stále vede skvěle.“

Ameriku vzaly útokem skandinávské bonbony. Boom zažehly sociální sítě

Přestože oficiální údaje ukazují, že maloobchodní tržby ve Spojených státech stále rostou, důvěra amerických spotřebitelů letos v květnu dosáhla historického minima. „V tom je kouzlo cukrovinek, díky nízké ceně si je může dovolit každý, i když má zrovna ekonomické potíže,“ myslí si Kate Bolgerová, která v červenci otevřela cukrárnu „The Village Confectionery“ severně od New Yorku ve městečku Sleepy Hollow.

Jde vlastně o rozšíření ekonomické teorie nazývané „rtěnkový efekt“. Ta se prosadila na začátku 21. století a tvrdí, že když si lidé nemohou dovolit kupovat hezké věci, zlepšují si náladu luxusními drobnostmi.

Cukrová horečka

Řetězec BonBon má v New Yorku již pět provozoven. Poslední otevřel v Hamptons na Long Islandu loni v létě. Firmu založili v roce 2018 tři kamarádi původem ze Švédska, odkud veškeré zboží dováží. Pochutiny, které jsou postaveny výhradně na přírodních surovinách, si ale díky sociálním sítím oblíbili lidé po celém světě.

„Klíčové pro nás bylo, vyhnout se hlavním třídám. Na Brodwayi bychom určitě prodávat nechtěli,“ svěřil se jeden ze zakladatelů Leo Schaltz. Všechny pobočky proto stojí v postranních ulicích. „Nechtěli jsme za nájem platit zbytečně moc. Navíc jsme hledali menší prostory, protože je snazší v nich vytvořit útulnou atmosféru,“ dodává.

Evropané nakupují jinak. Škrtají cukr i alkohol, sledují složení potravin, říká průzkum

V Brooklynu mezitím v březnu otevřela svůj krámek Cat Cirinová. Aby však zvýšila tržby, prodává kromě pochutin také trvanlivé potraviny od lokálních producentů. „Jednou z výhod sladkostí je i jejich trvanlivost a jednoduchost skladování. A pokud obchod funguje na principu ,namíchej si sám’, je to pro provozovatele téměř bez práce,“ řekla Cirinová.

Podle Cohena z Economy Candy to ovšem až tak jednoduché není. Vzhledem k tomu, že mnoho surovin pochází ze zahraničí, zvyšují se dovozní ceny. Za tímto nárůstem stojí cla, která zavedl prezident Donald Trump, a vysoké ceny pohonných hmot způsobené válkou s Íránem.

„Tyčinka Hershey’s mě kdysi stála 62 centů, teď už vyjde na dolar,“ stěžuje si Cohen. „Jeden z mých dodavatelů z Británie přestal zboží do Ameriky posílat úplně, protože kvůli clům přišel o hodně peněz.“

Navzdory problémům ale tvrdí, že většinu nákladů pokryl sám, a že jeho tržby nadále rostou. „V náročných ekonomických časech i malá sladkost dokáže hodně,“ uzavírá.

pjlibraryinnewyork

Scavenger Hunt Spotlight: Economy Candy

PJ Library’s Great New York Scavenger Hunt is on now through Labor Day! Visit iconic locations across the Lower East Side and search for a great Jewish story hidden somewhere inside.

At Economy Candy, you’ll find PJ Library’s “The Chocolate King” by Michael Leventhal and illustrated by Laura Catalaan. Both Economy Candy and “The Chocolate King” celebrate the rich history and tradition of candy-making. The best part? You can complete the hunt at your own pace and visit as many stops as you (or your kids!) can handle.

Download our kid-friendly map and learn more: pjlibrary.org/nycscavengerhunt

“The Chocolate King” by Michael Leventhal, illustrated by Laura Catalaan, Green Bean Books

24. června 2026 v 0:00, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 12:04
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví

Premium
Markéta Jakoubková

Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách

Výstavba úložiště odpadů při výrobě zinku v Oddě v Norsku

Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...

Americká firma bez povolení vrtá v Grónsku. S anexí to nesouvisí, tvrdí

Pobřeží Jameson Land v Grónsku (30. srpna 2019)

Grónsko varovalo americkou firmu Greenland Energy, která se bez povolení chystá provádět průzkumné vrty na největším ostrově světa. Grónsko je součástí Dánského království a americký prezident Donald...

8. srpna 2026  15:43

I malá sladkost dokáže hodně. New York zaplavují obchody s cukrovinkami

Zákazníci v kalifornském obchodě se sladkostmi 14. prosince 2023

Ekonomická nejistota mění nákupní chování Američanů. Zatímco za větší radosti utrácejí méně, sladkostem se nevyhýbají. Levné pochutiny jim totiž poskytují malý luxus, který si mohou dovolit i v...

8. srpna 2026

Ovce mezi solárními panely. V Texasu pomáhají udržovat velké energetické projekty

Ovce na texaské solární farmě společnosti SB Energy (17. prosince 2024)

Agrovoltaika, včetně pastvy ovcí na velkých solárních farmách, získává v americkém Texasu na popularitě. Smyslem je zachránit obdělávanou půdu a poskytnout tamním rančerům a farmářům nezbytný příjem,...

8. srpna 2026

Nákupy i zásilky na jednom místě. Výdejní boxy u supermarketů bodují

Zákazníci Billy v Mikulově mají výdejní boxy přímo u prrodejny. (17. června...

Výdejní boxy u prodejen potravin patří podle jejich provozovatelů k nejvytíženějším. Lidé je totiž mohou využít při pravidelném nákupu. Opačně fungují boxy u hobby marketů, kam zákazníci míří méně...

8. srpna 2026

Mladí Číňané sdílejí ložnice i postele s cizinci. Na nájem už sami často nestačí

ilustrační snímek

Rostoucí životní náklady, nízké mzdy a obavy ze ztráty zaměstnání nutí část mladých Číňanů hledat stále kreativnější způsoby, jak ušetřit. Někteří z nich se rozhodli sdílet ložnice či dokonce postele...

8. srpna 2026

Ruská palivová krize se přelévá do Střední Asie. Země doplácejí na svoji závislost

Premium
ilustrační snímek

Po tři desetiletí byly dodávky rafinovaných paliv z Ruska do zemí Střední Asii relativně stabilní. Ruské rafinerie pokrývaly nedostatky na místních trzích, kam dodávaly palivo, které bylo cenově...

8. srpna 2026

Z Penny zmizela Coca-Cola. Řetězec se neshodl s dodavatelem

ilustrační foto

Z regálů prodejen Penny Market mizí nealkoholické nápoje Coca-Cola. Řetězec ani nápojářský kolos situaci nekomentují, v podobných případech v minulosti býval příčinou spor o ceny.

7. srpna 2026  16:35

Japonci představili humanoidního robota. Jen místo nohou má kolečka

Japonsko představilo humanoidního robota pro nemocnice a továrny

Do byznysu s humanoidními roboty se nově zapojila i japonská společnost Zeals. Ta počátkem srpna představila robota určeného k nasazení například v nemocnicích, továrnách a dalších pracovištích,...

7. srpna 2026  16:15

Írán chce USA a Izrael vytlačit z Hormuzu. Za plavbu žádá kompenzace

Obchodní loď Luni se nepotopila celá, usadila se na mělkém dně v kotvišti v...

Írán chce v dohodě o znovuotevření Hormuzského průlivu prosadit omezení pro americké a izraelské lodě. Podle návrhu dohody s Ománem by plavidla spojená s těmito zeměmi neměla mít do Hormuzu přístup....

7. srpna 2026

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

7. srpna 2026  13:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přežije ruský Amazon útoky dronů? Wildberries přišel už o čtvrtinu skladů

Společnosti Wildberries po útoku ukrajinského dronu shořel sklad v Leningradské...

Ukrajinské drony v posledních týdnech opakovaně zasáhly sklady ruského internetového tržiště Wildberries. Firma přišla o více než čtvrtinu skladových kapacit a škody podle odhadů šplhají do stovek...

7. srpna 2026  11:43

Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro úsek dálnice D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce, informoval dnes server Zdopravy.cz. Verdikt...

7. srpna 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.