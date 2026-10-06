Slabý článek sankčního řetězu. Jižní Korea dodává palivo Rusku, zjistila analýza

Analýza deníku Guardian založená na přístavních záznamech a údajích o sledování lodí odhalila, že v červenci a srpnu bylo v několika jihokorejských přístavech naloženo přes 176 000 tun paliva, převážně nafty, na sedm tankerů, které absolvovaly 14 plaveb na ruský Dálný východ, píše britský deník.
Tři z těchto plavidel přitom podléhaly sankcím ze strany Velké Británie a EU a jedno z nich naložilo svůj náklad z lodi na loď v jihokorejských vodách. To je metoda, která může maskovat původ nákladu a umožňuje lodím vyhnout se zastávkám v přístavních terminálech.
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„Je šokující, že tankery, na které se vztahují sankce EU, naložily palivo v jihokorejských přístavech a přepravily ho do Ruska,“ uvedl Isaac Levi, analytik finské think-tankové organizace Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). To podle jeho slov podkopává sankční režim i podporu Ukrajiny ze strany Jižní Koreje.
Layla, Astoria i Chongchon
Podle analýzy britského deníku není jasné, komu palivo patřilo nebo kdo ho prodal. Největší tanker, loď Layla, na kterou byly uvaleny sankce, absolvovala dvě plavby z jihovýchodního přístavu Ulsan do Vladivostoku. Vyplula 19. července a 10. srpna a přepravila celkem 57 000 tun nafty. Při první plavbě uvedla jihokorejským úřadům, že jejím cílem je Vladivostok, při druhé však podle dokumentace směřovala do japonské Niigaty.
Další tanker, na který se vztahují sankce, loď Astoria plující pod ruskou vlajkou, na niž se rovněž vztahují australské sankce, naložila 1. srpna v Ulsanu téměř 11 000 tun paliva, jako cíl uvedla Japonsko a poté odplula do Vladivostoku.
Třetí tanker, na který se vztahují sankce, Chongchon, nikdy nepřirazil k molu. Na začátku srpna naložil asi 26 000 tun paliva z tankeru Celeste I, na který se sankce nevztahují, na kotvišti u jižního jihokorejského přístavu Josu. Poté zamířil do Vladivostoku a jako cílové místo uvedl Singapur. Majitelé a provozovatelé těchto čtyř tankerů na žádosti o komentář nereagovali.
Soul poskytl Ukrajině humanitární pomoc a vojenské vybavení, jako jsou přilby, neprůstřelné vesty anebo odminovací vozidla. V roce 2023 přislíbil podporu Kyjevu ve výši 2,3 miliardy dolarů, z nichž většinu tvoří půjčky.
Jižní Korea se však již dlouho snaží najít rovnováhu mezi svou podporou Ukrajiny a snahou o zlepšení vztahů s Ruskem. Po celou dobu války Soul vyloučil přímé dodávky zbraní na Ukrajinu, zcela v souladu se svou praxí nedodávat zbraně zemím ve válce. Moskva však dala najevo zájem o obnovení vztahů s Jižní Koreou, včetně obchodních vazeb.
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Ačkoli se na obchodu s palivem podílejí plavidla, na která uvalili sankce někteří ze západních partnerů Soulu, nezdá se, že by to porušovalo jihokorejské zákony, píše britský deník. Vlastní opatření Jižní Koreje proti Rusku spočívají hlavně v kontrolách vývozu zboží, jako jsou průmyslové stroje, elektronika a vozidla. Takové dodávky však mohou způsobit, že Soul bude vypadat jako slabý článek v západních snahách vyvíjet tlak na Rusko.
Korea hned za Indií
Schopnost Ruska rafinovat ropu vážně narušily ukrajinské útoky dronů. Podle Mezinárodní energetické agentury klesla v červnu kapacita ruských rafinerií na nejnižší úroveň za více než 20 let a produkce nafty je oproti loňskému roku nižší téměř o 30 procent.
Podle údajů společnosti Kpler, zabývající se analýzou námořní dopravy, mezi odběrateli figurovala ruská státem kontrolovaná ropná společnost Rosněfť, na kterou se vztahují sankce Velké Británie, USA, EU i Austrálie, a ruská ropná skupina NNK, jejíž majitel Eduard Chudajnatov a jedna z jejích společností, NNK-Oil, podléhají sankcím Velké Británie.
V srpnu Rusko dovezlo po moři 368 000 tun ropných produktů, což je více než sedminásobek objemu z předchozího měsíce a nejvyšší měsíční objem od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu, jak vyplývá z údajů společnosti Kpler analyzovaných organizací CREA. Jižní Korea se na tomto objemu podílela 112 000 tunami, tedy 31 procenty, a byla tak na druhém místě hned za Indií.
Náklad v jihokorejských přístavech začal prudce stoupat v červenci, právě v době, kdy jihokorejský prezident Lee Jae Myung na summitu NATO v Turecku přislíbil 100 milionů dolarů na obnovu Ukrajiny.
Průzkum obchodního sdružení z roku 2025 zjistil, že téměř 80 procent jihokorejských firem, které od začátku války zastavily vývoz do Ruska, bylo ochotno obchod obnovit.
V březnu, kdy válka s Íránem uzavřela Hormuzský průliv, Jižní Korea omezila vývoz určitých paliv a dovážela ruskou naftu na základě výjimky z amerických sankcí.
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Prvního října Spojené království dočasně vyňalo stávající jihokorejské smlouvy na dodávky plynu ze zákazu námořních služeb pro ruský zkapalněný zemní plyn (LNG), který vstoupí v platnost v lednu 2027.
Jihokorejské ministerstvo zahraničních věcí se k těmto zásilkám ani k tankerům, na které se vztahují sankce, nevyjádřilo. Ve svém prohlášení pouze uvedlo, že jako odpovědný člen mezinárodního společenství vláda podporuje mezinárodní úsilí o ukončení války na Ukrajině a o nastolení mírového oživení a aktivně se na něm podílí.
Uvedlo, že v rámci zákona o zahraničním obchodu rozšířilo své vývozní kontroly vůči Rusku nad rámec strategických položek na 1 402 nestrategických položek s vysokým potenciálem zneužití k vojenským účelům a že je přísně prosazuje.
„Nadále sledujeme provádění svých vývozních kontrol vůči Rusku a v případě potřeby přijímáme opatření v souladu s příslušnými zákony a předpisy,“ uvedlo jihokorejské ministerstvo podle britského deníku.