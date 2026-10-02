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Státy G7 uvolní zásoby nafty a ropy. Shodli se na tom lídři zemí po nátlaku Trumpa

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  17:24aktualizováno  17:40
Donald Trump na summitu G7 v Évian-les-Bains (15. června 2026)

Donald Trump na summitu G7 v Évian-les-Bains (15. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney na setkání lídrů...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naslouchá britskému premiérovi Keiru...
Americký prezident Donald Trump hovoří s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou...
Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...
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Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích čtyřech měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy, shodli se v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném italskou vládou. Již během příštích 20 dnů vyšlou země skupiny prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii (IEA) na trh významné množství nafty.

Informovali o tom v pátek prezidenti a premiéři zemí po páteční videokonferenci. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty.

Americká administrativa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly snížit rostoucí světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty z USA.

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Lídři G7 se shodli na „koordinovaném uvolnění 100 milionů barelů prostřednictvím IEA, které začne okamžitě pro následující čtyři měsíce, a bude zahrnovat přednostní uvolnění významného objemu nafty v prvních 20 dnech zeměmi G7 a partnery“, uvádí se v prohlášení zveřejněném po videokonferenci, které v pátek odpoledne předsedal francouzský prezident Emmanuel Macron.

Znepokojení americkým plánem

Skupinu G7 tvoří USA, Kanada, Japonsko, Británie, Francie, Itálie a Německo, jejich jednání se účastní i činitelé Evropské unie.

Trump v pátek neoznámil, které země zásoby uvolní ani v jakém objemu. „Evropa právě souhlasila s uvolněním obrovského množství svých rozsáhlých zásob nafty,“ uvedl pouze na své sociální síti s tím, že „proces začne okamžitě“.

Ceny nafty se v poslední době v důsledku USA a Izraelem vedené války proti Íránu a Ruské agrese proti Ukrajině prudce zvýšily ve Spojených státech, v Evropě i jinde.

Evropě se přestává vyplácet skladování plynu. Důvodem je přechod na LNG

Trump v úterý podpořil myšlenku zákazu vývozu s cílem snížit cenu tohoto paliva na americkém trhu. Ministr financí Scott Bessent prohlásil, že Trumpova administrativa tuto možnost zkoumá. Evropská unie reagovala vyjádřením, že ji americký plán znepokojil.

V pátek mluvčí Evropské komise uvedla, že zcela odmítá výhrůžky Spojených států ohledně zákazu vývozu nafty, pokud Evropa neuvolní část svých zásob paliva. „Zákaz vývozu by nebyl prospěšný pro nikoho. Podkopal by naši důvěru ve Spojené státy jako spolehlivého partnera,“ řekla mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová.

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