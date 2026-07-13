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Státy USA podaly žalobu za „spravedlivé trhy“. Chtějí zabránit spojení Warner Bros a Paramount

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  20:20
Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025) | foto: ČTK

Logo společnosti Paramount
Letecký pohled na studia Warner Bros v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)
ilustrační snímek
Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav.
12 fotografií
Skupina dvanácti amerických států v čele s Kalifornií podala žalobu s cílem zablokovat převzetí americké mediální firmy Warner Bros. Discovery domácím konkurentem Paramount Skydance za 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Tvrdí, že spojení podniků omezí konkurenci v distribuci filmů a v kabelové televizi.

Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.

Paramount oficiálně přebírá Warner Bros poté, co Netflix další boj vzdal

Americké ministerstvo spravedlnosti transakci schválilo už v červnu, zatímco Evropská komise hodlá rozhodnout do 22. července. Proti spojení podniků se staví řada herců, režisérů, scenáristů a dalších lidí z filmového a televizního průmyslu.

„Kalifornie a sesterské státy touto žalobou bojují za volné a spravedlivé trhy,“ uvedl generální prokurátor státu Kalifornie Rob Bonta. „Nezákonné spojení těchto dvou zábavních gigantů by vedlo k vyšším cenám, nižší kvalitě a menšímu množství obsahu ve filmovém a televizním průmyslu,“ dodal.

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Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.

Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta za své zpravodajství dlouhodobě čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Akcionáři Warner Bros schválili převzetí Paramountem za 110 miliard dolarů

Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, úřady fúzi schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

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