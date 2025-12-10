Záhada čísla 67. Americký fastfood ho kvůli lavinovitému jevu odstranil ze systému

  19:32
Americký fast food In-N-Out Burger záměrně vynechal z objednávkového systému číslo 67 poté, co jeho pobočku zaplavily davy dětí a teenagerů, aby si za mohutného jásotu natáčely zaměstnance při vyvolávání objednávky s tímto pořadovým číslem. V poslední době populární sousloví „six seven“ se letos rozšířilo mezi nejmladší generací a v mnoha anketách se zařadilo mezi slova roku.

Americký řetězec s rychlým občerstvením In-N-Out Burger | foto: Profimedia.cz

Fastfood ze západního pobřeží USA v tichosti přestal toto číslo používat už asi před měsícem, k velké nelibosti zástupů adolescentů, kteří v jeho podnicích dychtivě čekali na jeho vyhlašování. Serveru People zrušení objednávek pod číslem 67 potvrdil zaměstnanec jedné z restaurací řetězce v Los Angeles.

Dodal, že společnost pro jistotu v systému zakázala také číslo 69. Vedení firmy na dotaz v této věci bezprostředně nereagovalo, podotkl People.

Zvěsti o zrušení zdánlivě obyčejné sedmašedesátky z objednávkového systému In-N-Out se začaly šířit asi před dvěma týdny, když na to upozornil jeden z uživatelů platformy Reddit.

Po hnilobě mozku přichází rage bait. Slovo roku popisuje spirálu zloby na sítích

„Když jsem byl včera večer v práci, všiml jsem si, že pokaždé, když jsem se dostal k číslu 66 a pak k dalšímu zákazníkovi, (systém) přeskočil rovnou na 68 a vynechal 67. Teď by mě zajímalo, jestli a proč ho odstranili,“ napsal uživatel Redditu.

Lidé v komentářích pod příspěvkem přispěchali s pravděpodobným vysvětlením, že přeskakované číslo asi bude souviset s virálním trendem po sobě jdoucích číslic 6-7.

„Všechny děti v téhle době vykřikují virálních 6-7. Moje (restaurace) in-n-out ho taky vynechává od doby, co se tam neustále rojily děti, kdykoli to číslo vyvolávali,“ reagoval další z uživatelů.

Fráze pochází z písně Doot Doot (6 7) od filadelfského rapera Skrilly. Trend se prvně objevil na TikToku jako hudební pozadí u videí s basketbalisty, kteří jsou vysocí šest stop a sedm palců, tedy dva metry. Virální senzací se pak stalo video jednoho z malých rozvášněných fanoušků na basketu, ve kterém nadšeně křičí „six seven“ a mává rukama nahoru a dolů.

Hniloba mozku. Anglické slovo roku označuje efekt konzumace obsahu sítí

Lidé poté začali na TikTok přidávat vlastní videa a zanedlouho se ze 6-7 stal nový fenomén, který přes společný, zjevně nesmyslný vtip spojuje děti a teenagery po celém světě.

Zapsal se také do historie jako slovo roku na webu Dictionary.com, který je definuje jako „virální, nejednoznačný slangový výraz, který si prorazil cestu na sociálních sítích generace alfa i na školních chodbách“.

Podle odborníků tato hláška jednoduše dětem pomáhá cítit se součástí skupiny: „Výrazy jako skibidi nebo novější six seven vnímám jako signály. Způsob, jak si mezi sebou budují pocit, že patří k sobě. Pro nás to často nedává smysl, ale pro ně ano, protože je to jejich společný vtip,“ uvedla učitelka Monika z Prahy.

10. prosince 2025

10. prosince 2025  19:32

10. prosince 2025

