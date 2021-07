Po brexitu je jednodušší vyvézt ryby do Číny než do Francie, tvrdí skotský rybář

Export ze Skotska do Číny je podle tamějších rybářů v současné době levnější a rychlejší než do vývoz třeba do Francie. Spojené království totiž není po brexitu již součástí jednotného evropského trhu, a proto vývoz zboží do unijních států podléhá daleko vyšší regulaci. Informoval o tom deník BBC.

„Je to šílené. Úplná ztráta času. Jsou to zbytečné náklady navíc. Mnoho planého papírování a úplně zbytečné zatěžování životního prostředí,“ okomentoval aktuální situaci ohledně obchodu s rybami pro BBC skotský rybář Jamie McMillan.

Zároveň se obává, že by kvůli brexitu mohl v blízké době i přijít o práci. Jeho firma čítá 22 zaměstnanců, kterým musí každý měsíc za odvedenou práci zaplatit. Po brexitu však prodeje jeho firmy klesly o čtyřicet procent. Aby své podnikání zachránil, obrátil se před pár měsíci na asijské trhy, kam je export ryb ze Skotska podle něj nyní jednodušší.

„Když to řeknu úplně jednoduše, tak nyní raději vyvážím do Číny, Hongkongu a Singapuru než do nedaleké Francie. Je to levnější a rychlejší. Nárůst prodejů na Dálném východě musí mé firmě kompenzovat menší počet obchodů se státy Evropské unie. Snažíme se více prodávat i v rámci Velké Británie,“ tvrdí McMillan.

Skotští rybáři musí po odchodu z Evropské unie překládat při exportu celou řadu dokumentů. Jde třeba o certifikáty ohledně zdravotní nezávadnosti, celní prohlášení i mnoho dalších povolení. To dopravu do Evropské unie protahuje a prodražuje. Skotské pobřeží je příznačné zejména pro langusty, ústřice, hřebenatky, humry a slávky, které v minulých letech exportovali hlavně do Belgie, Španělska a Francie.