Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Skončila jste? Turistce hrozí za vysypání lidského popela do moře v Benátkách pokuta

Jan Dvořák
  12:45
Sociálními sítěmi koluje video turistky, která v Benátkách rozptýlila popel svého blízkého do vody přímo poblíž baziliky sv. Marka nedaleko ostrova San Giorgio Maggiore. Incident, který zachytili jeden z jejích spolucestujících v městském vodním autobusu, se rychle rozšířil po sítích a vyvolal dokonce vyšetřování místních úřadů.

Zátoka svatého Marka (Bacino di San Marco) rozhodně nepatří mezi místa, kde je rozptyl lidských ostatků legální.(16. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Podle zpráv žena během jízdy otevřela plastový sáček a jeho obsah vysypala do moře přes okraj lodi. Okolní lidé se domnívali, že se šlo pravděpodobně o popel zesnulé osoby. Na záznamu je pak slyšet, jak jeden z pasažérů rozzlobeně volá: „Už jste skončila?“ než se záznam přeruší.

Italské úřady dosud oficiálně nepotvrdily, že látka rozptýlená do vody byly zpopelněné lidské ostatky. Záznam incidentu ovšem vyvolal rozhořčení mezi obyvateli Benátek. Mnozí kritizovali nejen výběr místa, ale také zjevné porušení přísných místních pravidel upravujících rozptyl, píše web Mailonline.

V diskusích se však mnoho lidí ženy zastávalo. „Popel není v porovnání s množstvím bahna, které se při každém dešti splavuje do benátských lagun, žádný problém,“ píše jeden z diskutujících. Nevyhazoval by ho pod vlastních slov do vody z veřejné lodi, protože vítr by mohl jemné částice nečekaně rozfoukat na ostatní cestující. „Jinak v tom ale nevidím žádný problém,“ dodal.

Pouze na vybraných místech

Podle zákonů regionu Benátsko lze popel rozptýlit pouze na schválených místech, včetně vyhrazených „Zahrad vzpomínek“ na hřbitovech San Michele, Mestre a Marghera, nebo na soukromém pozemku mimo městské oblasti se souhlasem vlastníka.

V přírodním prostředí je rozptyl popela povolen pouze v omezených oblastech, mezi něž patří části Jaderského moře vzdálená nejméně 700 metrů od pobřeží a vymezená část severní laguny za hřbitovem San Michele.

Poplatek pro turisty se Benátčanům líbí. Volili za starostu politika, který ho i zvýší

Takový postup ovšem musí být předem schválen na základě písemného vyjádření přání zesnulého a následně nahlášen příslušným orgánům. Zátoka svatého Marka (Bacino di San Marco) rozhodně nepatří mezi místa, kde je rozptyl popela legální. Pokud se potvrdí, že zde turistka rozptýlila lidské ostatky do vody, hrozí jí vysoká pokuta.

Úřady již zahájily vyšetřování, zatímco uživatelé sociálních sítí nadále spekulují o totožnosti této ženy.

Před nedávnem vzbudil podobnou pozornost případ ženy, která vysypala ostatky svého manžela přímo na schodech města na řeckém ostrově Santorini, uzavírá britský portál.

Schvalujete počínání turistky, která v Benátkách vysypala popel zesnulého do vody?

celkem hlasů: 255
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Švýcarské město Lucern omývané vodami stejnojmenného jezera (11. listopadu 2020)

Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na...

Pohádková výhra vyplacena. Vítěz Eurojackpotu má již na účtu 2,47 miliardy

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

Rekordní výhra v loterii Eurojackpot už našla svého majitele. Šťastný sázející, který na konci května vyhrál historických 2,911 miliardy korun, má po zdanění 2,47 miliardy k dispozici na svém online...

Skončila jste? Turistce hrozí za vysypání lidského popela do moře v Benátkách pokuta

Zátoka svatého Marka (Bacino di San Marco) rozhodně nepatří mezi místa, kde je...

Sociálními sítěmi koluje video turistky, která v Benátkách rozptýlila popel svého blízkého do vody přímo poblíž baziliky sv. Marka nedaleko ostrova San Giorgio Maggiore. Incident, který zachytili...

16. června 2026  12:45

Pracujeme na modernizaci systému DROZD, řekl Macinka. Posílily i konzulární služby

Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Češi před hlavní letní sezonou dostali od ministerstev zahraničí a místního rozvoje i cestovních kanceláří sadu doporučení, jak snížit rizika při cestách do zahraničí. Stát po nedávné blízkovýchodní...

16. června 2026  9:45,  aktualizováno  11:27

Japonská centrální banka zvýšila úrok na jedno procento, nejvýše za 31 let

Japonský jen.

Měnový výbor japonské centrální banky (BOJ) podle očekávání zvýšil na závěr svého dvoudenního zasedání základní úrokovou sazbu na jedno procento z 0,75 procenta. Úroky v zemi jsou tak nejvyšší za...

16. června 2026  6:44

Energetika se decentralizuje. Úpravy stojí miliardy, ukazují data ČEZ Distribuce

Ilustrační snímek

Společnost ČEZ Distribuce připojila letos do poloviny května do své sítě přes čtyři a půl tisíce výroben elektřiny s instalovaným výkonem 158 megawattů. Většinu tvořily fotovoltaické elektrárny....

16. června 2026

Chorvatské rodinné šperkařství našlo druhý domov v Praze. Dnes ho vede třetí generace

Premium
Ve výřezu bratři Anton (vlevo) a Niko Topalli. Jsou třetí generací, která vede...

Válka na Balkáně přiměla rodinu Topalli opustit rodné Chorvatsko i rozjetý byznys. V Praze ale navázali na šperkařskou tradici a dnes rodinnou značku vede už třetí generace. „Dědeček nám dal svobodu...

16. června 2026

Za tříhodinové zpoždění letu zůstane nárok na odškodné, rozhodli v Bruselu

Ilustrační snímek

Právo cestujících v zemích Evropské unie na finanční kompenzaci při více než tříhodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států v pondělí došli...

15. června 2026  20:49

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

15. června 2026

Policie ani záchranáři by neměli palivo, řekl ekonom, proč s válkou prudce zdražilo

Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Petr Bartoň.

Podpis memoranda o mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, ke kterému dojde tento pátek ve Švýcarsku, by měl tlačit ceny ropy blíže k hodnotám před vypuknutím vzájemného konfliktu a blokádou...

15. června 2026  19:16

Do lobbingu v Bruselu jdou čím dál větší peníze. Firmám se vyplatí, tvrdí analýza

ilustrační snímek

Výdaje firem na lobování v Evropské unii neustále rostou. V prosazování svých zájmů jsou úspěšnější než kdykoli předtím, vyplývá z výroční zprávy organizací zabývajících se lobbingem v Bruselu....

15. června 2026

Bývalý lom Libouš se po zaplavení spojí s Nechranicemi, způsob napoví průzkum

Dobývací prostor dolu Libouš. V lesíku v pozadí vedla původní trať Prunéřov -...

Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v Česku po přehradě Orlík. Vyplývá to z návrhu...

15. června 2026  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

DRFG rozšiřuje portfolio v Chorvatsku. Kupuje nákupní centrum Lumini u Varaždinu

Nákupní centrum Lumini u Varaždinu

Investiční skupina DRFG kupuje nákupní centrum Lumini u Varaždinu, největší retailovou a volnočasovou destinaci v severozápadním Chorvatsku. Hodnota transakce dosahuje bezmála 1,25 miliardy korun....

15. června 2026

O obří železniční kontrakt u Prahy projevili zájem dva uchazeči. České dráhy byly levnější

Masarykovo nádraží v Praze

O třicetiletý kontrakt na provoz elektrických vlaků na území Středočeského kraje a Prahy projevili zájem RegioJet a České dráhy. Státem vlastněný dopravce byl po otevření obálek s nabídkami levnější....

15. června 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.