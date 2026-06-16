Podle zpráv žena během jízdy otevřela plastový sáček a jeho obsah vysypala do moře přes okraj lodi. Okolní lidé se domnívali, že se šlo pravděpodobně o popel zesnulé osoby. Na záznamu je pak slyšet, jak jeden z pasažérů rozzlobeně volá: „Už jste skončila?“ než se záznam přeruší.
Tourist sparks fury 'scattering loved-one's ashes' in Venice's St Mark's Basin https://t.co/f84KEyC3YN— Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026
Italské úřady dosud oficiálně nepotvrdily, že látka rozptýlená do vody byly zpopelněné lidské ostatky. Záznam incidentu ovšem vyvolal rozhořčení mezi obyvateli Benátek. Mnozí kritizovali nejen výběr místa, ale také zjevné porušení přísných místních pravidel upravujících rozptyl, píše web Mailonline.
V diskusích se však mnoho lidí ženy zastávalo. „Popel není v porovnání s množstvím bahna, které se při každém dešti splavuje do benátských lagun, žádný problém,“ píše jeden z diskutujících. Nevyhazoval by ho pod vlastních slov do vody z veřejné lodi, protože vítr by mohl jemné částice nečekaně rozfoukat na ostatní cestující. „Jinak v tom ale nevidím žádný problém,“ dodal.
Pouze na vybraných místech
Podle zákonů regionu Benátsko lze popel rozptýlit pouze na schválených místech, včetně vyhrazených „Zahrad vzpomínek“ na hřbitovech San Michele, Mestre a Marghera, nebo na soukromém pozemku mimo městské oblasti se souhlasem vlastníka.
V přírodním prostředí je rozptyl popela povolen pouze v omezených oblastech, mezi něž patří části Jaderského moře vzdálená nejméně 700 metrů od pobřeží a vymezená část severní laguny za hřbitovem San Michele.
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Takový postup ovšem musí být předem schválen na základě písemného vyjádření přání zesnulého a následně nahlášen příslušným orgánům. Zátoka svatého Marka (Bacino di San Marco) rozhodně nepatří mezi místa, kde je rozptyl popela legální. Pokud se potvrdí, že zde turistka rozptýlila lidské ostatky do vody, hrozí jí vysoká pokuta.
Úřady již zahájily vyšetřování, zatímco uživatelé sociálních sítí nadále spekulují o totožnosti této ženy.
Před nedávnem vzbudil podobnou pozornost případ ženy, která vysypala ostatky svého manžela přímo na schodech města na řeckém ostrově Santorini, uzavírá britský portál.