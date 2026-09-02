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Jediný Čech ve vedení Škody jde pomáhat s prodejem značek Volkswagenu

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  19:03

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Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu | foto: Škoda Auto

Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu.
Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu
Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2014 v Bělorusku
Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto na premiéře modelu Peaq
Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu.
4 fotografie

V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová.

Jahn je zároveň nominovaný do dozorčí rady Škody. Škoda Auto a sesterský Volkswagen to v pátek oznámily v tiskových zprávách.

„Martin Jahn během svého působení významně přispěl k rozvoji a úspěchu společnosti Škoda Auto. Pod jeho vedením jsme se stali druhou nejprodávanější značkou v Evropě, úspěšně uvedli naše plně elektrické vozy, vybudovali prodejní organizaci ještě více orientovanou na zákazníka s přístupem Human Touch typickým pro značku Škoda, představili novou korporátní identitu odrážející naše ambice a zvýšili hodnotu naší značky,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.

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