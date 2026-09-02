V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová.
Jahn je zároveň nominovaný do dozorčí rady Škody. Škoda Auto a sesterský Volkswagen to v pátek oznámily v tiskových zprávách.
„Martin Jahn během svého působení významně přispěl k rozvoji a úspěchu společnosti Škoda Auto. Pod jeho vedením jsme se stali druhou nejprodávanější značkou v Evropě, úspěšně uvedli naše plně elektrické vozy, vybudovali prodejní organizaci ještě více orientovanou na zákazníka s přístupem Human Touch typickým pro značku Škoda, představili novou korporátní identitu odrážející naše ambice a zvýšili hodnotu naší značky,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.