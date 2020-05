Nezaměstnaní na pole. Britská vláda řeší, kdo letos sklidí úrodu

Koronavirus v Británii, stejně jako po celém světě, připravil o práci tisíce lidí. Mnoho jich také dostalo nucené neplacené volno. S plánem na to, jak tyto lidi zaměstnat, teď přišlo anglické ministerstvo životního prostředí. Doporučuje jim, aby spojili síly s farmáři a pomohli jim sklidit letošní úrodu.

Britští zemědělci totiž čelí nedostatku pracovní síly. V posledních letech při sklizni ve velké míře spoléhali na brigádníky ze zahraničí, hlavně z východní Evropy. Jenže těch je teď ve Spojeném království minimum. „Odhadujeme, že je v Británii oproti běžnému stavu asi třetina zahraničních pracovníků,“ citovala televize CNN ministra zemědělství George Eustice.

Mohlo by se tak stát, že se část úrody vůbec nepodaří sklidit. Zemědělci po celém světě navíc čelí snížené poptávce – restaurace jsou zavřené a lidé méně utrácejí. „Farmaření je velmi komplexní i v normálních letech,“ řekl manažer farmy z Kentu Nick Otewell. „Všechno to zorganizovat je teď prakticky nemožné,“ dodal.

Otázka cti

Farmě podle něj chybí zhruba 45 lidí a zaměstnanci sklizeň nestíhají. Pokud ji přitom nedokončí do dvou týdnů, mají smůlu a o úrodu přijdou. Všechno však není ztraceno. Vliv vládních prohlášení je už vidět, tvrdí Otewell. Za posledních několik dní se mu ozvaly desítky zájemců o zaměstnání.

Jedním z takových lidí je i pětačtyřicetiletá Sally Penfoldová. „Už jsem měla plné zuby toho jen sedět doma a nevydělávat žádné peníze,“ uvedla. Před pandemií pracovala jako servírka, peníze pro ni však nebyly jedinou motivací k práci v zemědělství. „Myslím si, že je zásobení našeho národa jídlem ta nejčestnější věc, kterou teď můžu dělat,“ dodala.



A podobně to popisuje i Daniel Martin, nový kolega Penfoldové. Ještě donedávna pracoval jako stavební inženýr, teď společně s dalšími nováčky sbírá na farmě pro Otewella hlávkový salát. „Chtěl jsem být aktivní. Zapojit se,“ řekl novinářům CNN.

Místní takové práce dělat nechtějí

Zdá se tak, že by se mohly problémy s nedostatkem pracovníků vyřešit. Otewell je však obezřetný. „Je to sezonní práce,“ řekl. „A Britové z nějakého důvodu nechtějí sezónní práce dělat,“ dodal. Obává se, že práce nové zaměstnance brzy přestane bavit.

Navíc podle něj většina lidí z kanceláří a restaurací práci na poli nezvládne. Tvrdí, že by byl rád, kdyby se mu podařilo všech 45 chybějících míst naplnit. Ale nevěří tomu. „Pracuju v zemědělství celý dospělý život, 25 let, a zkušenosti mi říkají, že se to nestane,“ zakončil.

Stejné problémy jako v Británii nejspíš nastanou i v Česku. Zemědělcům chybí dva až tři tisíce brigádníků z Ukrajiny, Bulharska a Rumunska. „Nabízejí se nám lidé z automotive, ze Škodovky nebo z hotelů. Ale nelíbí se jim, že musejí být celý den ohnutý na poli,“ řekl Aleš Schneiberg, obchodní ředitel největšího producenta zeleniny v Česku, společnosti Bramco CZ (více čtěte zde).