Zrušení omezení podle zástupců EPA umožní energetickým společnostem činit nejlepší rozhodnutí ve prospěch svých odběratelů, místo aby byly nuceny uzavírat zastaralé nebo neefektivní elektrárny.
Změna předpisů, poprvé navržená v loňském roce, však představuje zásadní odklon od snah demokratických prezidentů Joea Bidena a Baracka Obamy o řešení klimatických změn a snížení průmyslového znečištění.
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Státní agentura v USA smazala z webu zmínky o vlivu člověka na změnu klimatu
Současný republikánský prezident Donald Trump dlouhodobě popírá závěry velké většiny vědců, podle nichž má spalování fosilních paliv velkou roli v oteplování planety a změně klimatu.
Po jeho loňském návratu do funkce Spojené státy odstoupily od pařížské klimatické dohody, jejímž cílem je omezit globální oteplování.