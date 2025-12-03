Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn

  15:00
Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen, kde ceny luxusních rezidencí překračují 845 tisíc korun za metr čtvereční. V rámci Česka pak dominuje Špindlerův Mlýn, který se svými cenami přibližuje vybraným švýcarským resortům.
Aspen, Colorado

Aspen, Colorado | foto: Shutterstock

S nadmořskou výškou 2 551 metrů vás snadno mohou na horských úbočích Val...
Přípravy na zahájení lyžařské sezony ve Špindlerově Mlýně jsou v plném proudu....
Pokud chcete navštívit Kulmhotel Gornergrat, musíte ze Zermattu zubačkou až do...
Lyžařské středisko Aspen v Coloradu. (3. prosince 2025)
40 fotografií

Podle průzkumu , který letos slaví již své dvacáté vydání, se na špičce žebříčku nejdražších horských nemovitostí již pátým rokem drží americký Aspen. Průměrné ceny luxusních rezidenčních nemovitostí tam překračují 845 tisíc korun za metr čtvereční.

Na druhém místě se umístilo Val-d’Isère ve Francii s cenami na úrovni 785 tisíc korun a třetí je švýcarský Gstaad s 742 tisíci korunami, polepšil si ze šesté pozice.

V Česku vede Špindl

V prémiových lokalitách v České republice, jakými jsou například Bedřichov, Harrachov nebo Pec pod Sněžkou, jsou nabídkové ceny novostaveb velmi vysoké. Například v Harrachově, pro který je dostatečně velký vzorek dat, byla průměrná cena bytů o výměře 50 až 90 m² s dispozicemi 2+kk, 2+1, 3+kk nebo 3+1, během období od listopadu 2024 do října 2025 přibližně 174 tisíc korun. Ve Špindlerově Mlýně dokonce 180 tisíc korun za metr čtverečních.

„V těchto českých lokalitách jsou ceny velmi vysoké, ale ve srovnání se světem jsou zhruba na úrovni švýcarského lyžařského střediska Morgins, kde dosahuje cena za metr čtvereční cca 181 tisíc korun za metr čtvereční,“ doplňuje Lenka Pechová, Senior Research Analyst v Savills.

Klima mění pravidla

Aspen už sedmým rokem vede také žebříček lyžařských destinací s nejvyššími cenami nemovitostí (Savills Ultra-Prime Price League). V této kategorii se ceny šplhají až na 1 666 tisíc korun za metr čtvereční. Švýcarské resorty tvoří polovinu první desítky a nejvýše z nich se umístil Gstaad s průměrnou ultra-prime cenou 1 245 000 korun. Francie obsadila třetinu žebříčku a jejím nejlépe hodnoceným střediskem je Val-d’Isère, které skončilo celkově druhé s více než 1,25 miliony korun. Následuje Courchevel 1850 s více než milionem korun.

V době rostoucích klimatických výkyvů přitom roste význam odolnosti horských destinací. A letošní sezona přinesla některým oblastem nadprůměrné množství sněhu, zatímco jiné se potýkaly s dlouhodobým deficitem.

Nejdražší lyžařské středisko na světě. V Aspenu stojí metr čtvereční i dva miliony

V žebříčku odolnosti lyžařských středisek (Savills Ski Resilience Index), letos vede coloradský Vail, za ním následují Zermatt, Val d’Isère, Aspen a italská Breuil-Cervinia. Tyto destinace těží z kombinace nadmořské výšky, geografické polohy a schopnosti udržet stabilní sněhové podmínky.

K největším skokanům sezony patří kanadský Mont Tremblant, který si díky mimořádně příznivým podmínkám polepšil o 26 míst a posunul se na 17. příčku. Naopak švýcarské resorty jako Gstaad, St. Moritz či Crans Montana zaznamenaly výrazný propad, Gstaad dokonce o 35 pozic kvůli dramatickému snížení sněhových srážek z 1 100 cm na pouhých 335 cm.

Francouzská střediska však zažila velmi silnou sezónu. Val Thorens, La Plagne i Tignes těžila z pozdních sněhových srážek a mimořádně úspěšný rok zaznamenalo i Val d’Isère, které se díky 934 cm sněhu posunulo do první trojky. „V souvislosti s blížící se olympiádou v roce 2026 se pozornost upírá na Cortinu d’Ampezzo. Pro konání závodů bude sněhu dostatek, ale dlouhodobá perspektiva je méně příznivá,“ uzavírá Lucie Hanuš.

3. prosince 2025  15:50

