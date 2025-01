Čechů jezdí víc, znát je i další dostavěný kus dálnice, říká šéf Ski amadé

„V porovnání s lety před covidem jsme byli v loňské a předloňské zimní sezoně přibližně stále pět procent pod těmito rekordními obdobími. Letošní sezona ale zatím patří ke třem nejúspěšnějším všech dob. Navzdory tomu, že se ceny zvedají a tento druh dovolené neustále zdražuje,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Christoph Eisinger, dlouholetý výkonný ředitel společnosti Ski amadé.

Jak vlastně vznikl název lyžařské oblasti? Má to něco společného s Wolfgangem Amadeem, když jsme v Salcbursku?

Pochopitelně. Je všeobecně známo, že se mu křestní jméno Wolfgang nelíbilo a rád se podepisoval Amadé. Odsud byl už jen krůček k tomu, aby někoho v okolí Salcburku napadlo tuto zkratku použít.

Ski amadé zahrnuje Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig a Großarltal, důležité lyžařské regiony v rámci Rakouska. Předpokládám, že o návštěvníky nebudete mít nouzi. Přesto, musíte zvedat v současné ekonomické situaci ceny?

Na vlnu zdražování jsme museli reagovat. Je nutné, ostatně jako v jiných oborech, promítnout vyšší výdaje do cen skipasů a částečně je tím přenést na návštěvníky. Náklady v posledních letech v našem byznysu enormně stouply, indexy zdražení mezi 2019 a 2023, případně 2024 se pohybují okolo 50 až 60 procent, samozřejmě směrem nahoru. Energie jsou dvakrát tak drahé. Ano, je pravdou, že mezitím částečně poklesly, ale my nemůžeme aktuální slevy nebo náhlá zdražení promítat skokově dolů a nahoru do cen skipasů. Pracujeme se střednědobou finanční strategii, s delším výhledem na několik let. Tudíž například od loňska jsme zvedli ceny skipasů jen o 4,3 procenta.

Reagují lyžaři na vyšší cenu skipasů? Je jich méně?

Nemohu mluvit za jiné lyžařské resorty, ale v Ski amadé určitě ne. Samozřejmě covidová pandemie strhla čísla návštěvnosti dolů a na předcovidovou úroveň jsme se ještě nedostali. V loňské a předloňské zimní sezoně jsme byli stále přibližně pět procent pod těmito rekordními obdobími. Letošní sezona ale zatím patří ke třem nejúspěšnějším všech dob. Navzdory tomu, že se ceny zvedají a tento druh dovolené neustále zdražuje. Je tu ale nový trend, jakým se návštěvníci s vyššími cenami vyrovnávají – pobyty se zkracují. Nastoupil už v průběhu covidu, a byl viditelný zejména v roce 2022. Klasický dovolenkový host zůstává v Ski amadé 4 až 4,5 dne.

Jak motivujete návštěvníky, aby přijížděli i v situaci, kdy lyžařská dovolená nepatří k levným záležitostem?

Snažíme se je přilákat do před- a posezonních časů. Děti v té době například při splnění určitých podmínek jezdí zdarma, pořádáme Ladies Weeks, kde jsou cenově zvýhodněny ženy, máme paušály ve stylu zaplatíš tři dny, lyžuješ čtyři a podobně. Navíc jsme zavedli dynamický rezervační systém, což se ukázalo jako velmi dobré řešení. Ceny skipasů jsou přizpůsobovány aktuální poptávce, takže před sezonou a po ní, kdy je zájem o lyžování nižší, klesají i online ceny v rezervačním systému. V hlavní sezoně to funguje naopak. Nemáme ovšem plně dynamický model, jako je tomu například ve Švýcarsku, kdy horní cenová hranice prakticky není omezena. My se můžeme online dostat nejvýše na ceny, za něž se prodávají skipasy standardně na pokladně, což považují zákazníci za velice transparentní.

A co čeští turisté?

Počet českých návštěvníků neuvěřitelně vzrostl. Český trh je trhem, který nám dělá snad největší radost. Byli jste na osmé pozici a teď jste na čtvrté. V zimní sezoně 2013/2014 uskutečnili Češi 245 361 přenocování, v loňské, tedy o deset let později, prakticky o sto deset tisíc více. To jsou velká čísla. Před Českem se aktuálně nachází pouze Německo, domácí Rakousko a Nizozemí.

Proč Čechů přijíždí do Ski amadé tak masivně více?

Jednak máme velice dobrý marketing, jednak se vám líbí náš produkt, Ski amadé jako značka, jako region, vyhovuje vám, co a jak děláme. Navíc je to blízko z Česka a s tím, jak se dostavuje dálnice směrem na jih přes České Budějovice, je to na číslech velmi znát.

Jaký je český návštěvník host?

To se týká nejen Čechů, ale je to obecný trend. Návštěvníkům už jen lyžování nestačí. Celé odvětví jde ve směru rozmanitosti a multiopcionality, to znamená nejen lyžařský a snowboardový sport na svahu, ale další zimní aktivity venku, gastronomie, zážitky po lyžování, kultura jako koncerty, zábava, relax, wellness, to všechno teď tvoří zimní lyžařskou dovolenou. Ale Češi se navíc od ostatních národů odlišují tím, že sport, tedy lyžování a snowboarding, jsou u nich stále na prvním místě, čehož si velice ceníme. Jezdíte od rána od půl deváté do čtyř do odpoledne, a i když potom jdete třeba do wellnessu, jíte v našich horských restauracích, tak využíváte vždycky lyžařský den na sto procent.