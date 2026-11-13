Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang byl doslova v obležení fanoušků, když loni v říjnu v Soulu povečeřel smažené kuře a pivo společně s korejskými obchodními titány – s předsedou společnosti Samsung Electronics Lee Jae-yongem a výkonným předsedou společnosti Hyundai Motor Group Euisunem Chungem. Později také bavil televizní diváky příběhem o seznámení se svojí manželkou. Jen málokterý generální ředitel zahraniční firmy se v Jižní Koreji těšil podobné popularitě a vřelému přijetí.
Odhalení o jeho nevěře však pošpinila tento pečlivě pěstovaný obraz a řadu korejských obdivovatelů zklamala, zatímco jiní se ptají, co jeho osud znamená pro společnost, do které investovali, píše web The Korea Herald.
Znepokojivá odhalení
Tchajwansko-americký podnikatel Huang, rodným jménem Jen-hsun Huang, minulou neděli přiznal, že byl manželce Lori nevěrný. Objevily se zprávy, že měl mít dokonce dvě nemanželské aféry. Jednou z nich byla Alice Huangová, která měla stejné příjmení. Potíž byla v tom, že tuto bývalou manažerku singapurské společnosti Megaspeed američtí úředníci podezřívají z vazeb na čínské tajné služby. Druhou milenkou má být Kimberly Powellová, viceprezidentka pro zdravotnictví společnosti Nvidia.
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Představenstvo společnosti provádělo interní vyšetřování, spoluzakladateli a dlouholetému CEO hrozilo odvolání. Huang však sám pod tlakem událostí rezignoval. Pro Korejce, kteří dříve obdivovali Huangovu osobnost a předstíranou věrnost rodině, byla odhalení obzvláště znepokojivá.
„Udělal z Nvidie světovou jedničku, což byl skutečný příběh outsidera. Měl v krvi šoumenství a působil jako oddaný manžel,“ řekl pro korejský deník šestatřicetiletý administrativní pracovník Kim. Jak však dodal, tohle není film. „Nikdy jsem si nepředstavoval čínské špiony a aféry. Jsem tak zklamaný,“ uvedl v narážce na aféru.
Kuřecí summit byl úspěchem
Huangova popularita v Koreji začala mezi hráči, kteří znali grafické karty Nvidia GeForce. Rozšířila se spolu s boomem umělé inteligence, kdy se Nvidia stala dominantním dodavatelem čipů pro umělou inteligenci a významným zákazníkem pamětí s vysokou propustností vyráběných společnostmi Samsung Electronics a SK Hynix.
Ale bylo to Huangovo sebevědomé vystupování, které z něj udělalo v Jižní Koreji celebritu. Pohled na tři vlivné obchodní lídry, kteří večeřeli v restauraci Kkanbu Chicken v Soulu mezi běžnými zákazníky přilákal davy lidí. Záběry z akce se následně staly vysoce sledovanými i na sociálních sítích. Setkání se proslavilo jako „summit Kkanbu“, pojmenované nejen podle kuřecího jídla, ale také podle korejského výrazu pro blízkého přítele.
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„Huang byl zde v pozici šéfa velké firmy, a přesto se snažil navazovat kontakt s obyčejnými lidmi a to lidským způsobem. Moc se mi to líbilo. Přijel do Koreje pracovat s korejskými společnostmi, takže moje očekávání byla vysoká,“ popsal třicetiletý administrativní pracovník a akcionář společnosti Nvidia jménem Park byl ten večer mezi přihlížejícími. I on korejskému deníku přiznal, že nyní je velmi zklamaný.
Huang přilákal v Soulu další dav letos v červnu, když se poblíž čtvrti Hongdae setkal s předsedou SK Group Chey Tae-wonem, předsedou LG Group Koo Kwang-moem a předsedou Naveru Lee Hae-jinem. Tehdy si pro změnu pochutnávali na grilovaném vepřovém bůčku a soju, což je tradiční korejský rýžový destilát. I tehdy se před restaurací shromáždily stovky diváků, které usměrňovala dokonce policie.
Během téže návštěvy se Huang objevil dokonce se svou ženou v televizní talk show, v průběhu které pár vzpomínal na své seznámení na vysoké škole. V očích běžných Korejců, nebo spíše Korejek, tím notně posílil pěstovaný obraz oddaného rodinného muže.
Může dojít i na kontrolu čipů z Koreje
Pro korejské investory, kteří Huanga přijali jako charismatického vůdce a hnací sílu boomu umělé inteligence, vyvolal osud již bývalého CEO Nvidie velké obavy o budoucnost firmy.
Akcie společnosti byly již dříve pod tlakem uprostřed širšího výprodeje akcií souvisejících s umělou inteligencí. Zprávy o tom, že představenstvo zvažuje Huangovo odvolání, vyvolaly ve středu další pokles obchodování po zavírací době. Nejistota přišla v době, kdy je Nvidia i nadále úzce spjata s korejským polovodičovým průmyslem prostřednictvím nákupů pokročilých paměťových čipů.
Park, který také vlastní akcie společnosti Nvidia, uvedl, že jeho zklamání přesahuje Huangovo osobní chování.
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„Obávám se, co se stane se spoluprací s korejskými společnostmi. Také mě štve, že to táhne dolů cenu akcií Nvidie,“ přiznal.
Skandál zasahuje i Jižní Koreu. Objevily se informace, že společnost Samsung Electronics a další polovodičový gigant a jeden z největších výrobců paměťových čipů SK Hynix by mohly čelit přísnějším požadavkům na dodržování vývozních předpisů. A to v případě, že americké úřady zintenzivní kontrolu dodávek čipů s umělou inteligencí od společnosti Nvidia do Číny. Jedná se o následky aféry CEO Huanga s ženou podezřelou z vazeb na čínské tajné služby.
Pro společnosti Samsung a SK Hynix je bezprostředním problémem, zda by vyšetřování mohlo přimět Washington k zpřísnění dohledu nad vývozem čipů s umělou inteligencí přes třetí země.
Přísnější kontroly by mohly vyžadovat dodatečné ověření koncových uživatelů, zamýšlených aplikací a potenciálního reexportu, což by zvýšilo náklady na dodržování předpisů a potenciálně by mohlo zpozdit dodávky v celém dodavatelském řetězci polovodičů umělé inteligence.
Dcera zrušila návštěvu Soulu
Jakákoli omezení, která snižují schopnost společnosti Nvidia prodávat akcelerátory do Číny, by mohla nepřímo ovlivnit poptávku po HBM (vysoce propustná paměť), používané v těchto produktech. Skutečný dopad na korejské dodavatele by závisel na rozsahu jakýchkoli opatření a na tom, zda poptávka z jiných trhů kompenzuje ušlé tržby.
Zároveň by diverzifikace na globálním trhu s čipy pro umělou inteligenci mohla vytvořit příležitosti pro korejské výrobce pamětí, píše jihokorejský tisk.
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Společnosti Google, Amazon, Microsoft a Meta vyvíjejí proprietární procesory pro umělou inteligenci a zároveň využívají grafické procesory Nvidia. Rostoucí využívání těchto čipů by mohlo rozšířit zákaznickou základnu pro HBM a zakázkovou paměť, čímž by se snížila závislost na jednotlivých návrhářích čipů.
Korejští vývojáři čipů pro umělou inteligenci, včetně společnosti Rebellions, by také mohli těžit z širšího přijetí specializovaných procesorů pro inferenci umělé inteligence, ačkoli takové zisky by závisely spíše na komerční poptávce než na samotném vyšetřování společnosti Nvidia.
„Pokud USA zpřísní kontroly čipů v Číně, korejské společnosti budou muset udělat více pro sledování, kde jejich produkty končí a jak se tam dostávají,“ uvedl jeden z představitelů průmyslu.
Mezitím Madison Huangová, dcera Jensena Huanga, která ve společnosti Nvidia také zastává jednu z vedoucích pozic zrušila návštěvu Soulu. Ta se měla uskutečnit počátkem tohoto týdne a kromě jiného měla zahrnovat setkání s vládními úředníky a korejským výrobcem čipů pro umělou inteligenci Rebellions. Nicméně konference Nvidia AI Day Seoul 2026 proběhla podle plánu.