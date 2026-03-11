Krize na Blízkém východě není důvodem ke zrušení sankcí proti Moskvě, míní G7

  18:04
Aktuální situace na Blízkém východě ani její dopady na ropný trh v žádném případě neospravedlňují zrušení sankcí proti Rusku, shodli se ve středu lídři skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Uvedl to francouzský prezident Emanuel Macron. Pozastavení některých sankcí proti Moskvě podle dřívějších informací zvažovaly Spojené státy.

Francouzský prezident Emmanuel Macron (8. ledna 2026) | foto: AP

Při dnešním mimořádném videohovoru jednali lídři o dopadech americko-izraelské války s Íránem, uvedly agentury AFP a Reuters.

„Panovala shoda, že bychom neměli měnit svůj postoj vůči Rusku a měli bychom pokračovat v úsilí na podporu Ukrajiny,“ prohlásil francouzský prezident, jehož země letos této skupině států předsedá. Členy G7 jsou vedle Francie také Spojené státy, Kanada, Británie, Německo, Itálie a Japonsko.

Dodávat plyn Evropě můžeme přestat hned, jsou to ale jen úvahy, přemítal Putin

Po pondělním telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že Trump zvažuje uvolnění sankcí na dovoz ropy z Ruska a využití nouzových zásob ropy. Oba kroky mají být součástí balíku opatření zaměřených na omezení prudkého růstu cen této komodity. USA minulý týden část sankcí oslabily tím, že povolily Indii po 30 dní nakupovat ruskou ropu, která byla k 5. březnu naložena na tankery.

Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Americký prezident dnes uvedl, že v Íránu už prakticky nezbylo na co útočit a válka podle něj brzy skončí.

Země G7 slíbily izolovat Rusko dlouho, chtějí řešit „pšeničnou“ válku

Macron v projevu po zasedání G7 varoval, že ačkoliv Írán utrpěl značné škody, nadále útočí na cíle na Blízkém východě, což ukazuje, že jeho vojenské kapacity nebyly zcela zničeny. Vyzval také Trumpa, aby vyjasnil své konečné cíle i tempo, jakým plánuje v útocích pokračovat.

Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Banka Citigroup odhaduje, že kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv trh s ropou přichází o sedm až 11 milionů barelů denně.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) dnes oznámila, že uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv, jednomyslně se na tom dohodlo 32 členských zemí. Macron uvedl, že toto rozhodnutí bude pro Francii znamenat 14,5 milionu barelů.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

