Analytické pracoviště GSMA Intelligence zveřejnilo propočet nákladů na vyřazení takzvaných vysoce rizikových dodavatelů z telekomunikačních sítí v Evropské unii. Studie pracuje s rozpětím 30 až 40 miliard eur a středovým odhadem 35 miliard, v přepočtu přes 800 miliard korun.
Povinnost tuto techniku odstranit má zavést revize evropského aktu o kybernetické bezpečnosti, označovaná jako CSA2. Návrh Komise z letošního ledna počítá poprvé s jednotnou celounijní lhůtou: zařízení označených dodavatelů, v praxi především čínských firem Huawei a ZTE, má z jader sítí 5G a z rádiových přístupových sítí zmizet do tří let od nabytí účinnosti nařízení. Za nedodržení hrozí sankce až do výše sedmi procent celosvětového obratu.
Odhad Komise se týkal jen mobilních sítí
Dopadová studie Komise uvádí náklady tři až čtyři miliardy eur ročně po dobu tří let, celkem tedy zhruba deset až třináct miliard. GSMA Intelligence v úvodu své analýzy upozorňuje, že tyto údaje nevycházejí z dat operátorů, nebyly nezávisle ověřeny a týkají se pouze mobilních sítí. Pro sítě pevné a přenosové, na které návrh rovněž míří, dopadová studie podle autorů chybí.
|
Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla. Firmám hrozí milionové pokuty
Podle propočtu GSMA připadá na mobilní sítě 16 až 22 miliard eur, na přenosovou infrastrukturu 9 až 12 miliard a na pevné sítě zhruba 5 miliard. Studie zároveň uvádí, že do částky není zahrnut odpis zůstatkové hodnoty vyřazované techniky ani náklady spojené s výpadky služeb.
Analýzu si objednalo sedm operátorských skupin: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Vodafone, Fastweb, MEO a United Group. Dohromady obsluhují 258 milionů z 588 milionů mobilních připojení v Unii. Data poskytli operátoři sami na základě inventury vlastních sítí a GSMA Intelligence je následně agregovala a extrapolovala na zbytek trhu. V úvodu dokumentu se uvádí, že závěry jsou stanoviskem GSMA Intelligence jako nezávislého analytického pracoviště, nikoli oficiální pozicí asociace GSMA.
Studie počítá i s důsledky na ceny zařízení
Druhá část analýzy se zabývá důsledky na hospodářskou soutěž mezi dodavateli. Podle výpočtu by index tržní koncentrace HHI, který používá Komise při posuzování fúzí, v mobilním segmentu stoupl z 2 901 na 4 816 bodu.
Z toho GSMA odvozuje očekávaný růst cen zařízení o 24 procent u mobilních sítí, 19 procent u pevných a 10 procent u přenosových. V dílčích segmentech jsou podle studie čísla vyšší: u pasivních optických sítí by po odchodu čínských výrobců zůstala jediným velkým dodavatelem Nokia, u mikrovlnných spojů Ericsson. Při investicích plánovaných na roky 2027 až 2030 ve výši necelých 42 miliard eur to podle propočtu znamená dodatečný náklad kolem 8,5 miliardy eur, do roku 2035 zhruba 24 miliard.
Autoři sami v poznámce uvádějí, že použitý model je standardní, ale statický nástroj používaný k prvotnímu posouzení fúzí a představuje pouze indikativní ukazatel, nikoli předpověď skutečného cenového vývoje. Studie také upozorňuje, že náklady na výměnu zařízení a důsledky vyšších cen nelze sčítat, protože se vzájemně ovlivňují.
|
Operátoři v Německu vypustí Huawei z páteřní sítě. Bez Číny se však neobejdou
Studie odhaduje, že operátoři nebudou moci většinu nákladů přenést do koncových cen kvůli vysoké cenové konkurenci a klesajícím výnosům na zákazníka. Očekává proto, že se zásah projeví omezením nebo odkladem investic – pomalejším nasazováním samostatného 5G, odkládanou výstavbou optických sítí a nižší kvalitou pokrytí.
Analýza to zasazuje do kontextu dřívějšího zjištění GSMA, podle kterého Evropa potřebuje na špičkovou konektivitu zhruba 475 miliard eur, zatímco reálně se počítá s 270 miliardami. Rozdíl činí přibližně 205 miliard eur.
Kritika: čísla jsou hrubá, ne přírůstková
Odhady GSMA se však setkaly s kritikou. Ředitel bruselského think-tanku ECIPE Hosuk Lee-Makiyama namítá, že jde o čísla hrubá, nikoli přírůstková – část zařízení by operátoři podle něj vyměnili tak jako tak v rámci běžné obnovy, a po odečtení této části by se výsledek přiblížil odhadu Komise. Standardní obnovovací cyklus se přitom pohybuje v rozmezí sedmi až deseti let.
Ještě vyšší odhad než GSMA přinesla dřívější analýza poradenské společnosti KPMG zpracovaná pro Čínskou obchodní komoru při EU, která hovoří o kumulovaných ztrátách 367 až 370 miliard eur napříč ekonomikou. Studie GSMA tento údaj zmiňuje jako krajní hodnotu dosavadních odhadů.
|
Huawei vs. NÚKIB: Bude muset čínská značka zmizet z vybavení operátorů?
Český Senát v červnu v rámci kontroly subsidiarity doporučil dodavatelské části CSA2 z návrhu vyjmout a přesunout je do samostatného nezávazného nástroje. Usnesení není pro vládu závazné a neurčuje její vyjednávací pozici na unijní úrovni.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který varování před technikou Huawei a ZTE vydal už v roce 2018, uvedl, že podporuje silný a účinný evropský rámec kybernetické bezpečnosti. Zároveň žádá, aby nová opatření byla přiměřená, jasně vymezená a respektovala rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy. Na centralizaci rozhodování, krátké lhůty a výši sankcí upozornily letos v únoru také tuzemské podnikatelské svazy.
Precedenty ze zahraničí
Obdobné programy již proběhly mimo Unii. Americký program výměny čínské techniky u regionálních operátorů byl rozpočtován na necelých pět miliard dolarů a potýkal se s nedostatkem financí i techniků. V Dánsku přiznal soud společnosti TDC NET náhradu poté, co nařízenou výměnu posoudil jako vyvlastnění. Otázku kompenzací návrh CSA2 zatím neřeší.
Návrh nyní projednávají Evropský parlament a Rada. Studie GSMA Intelligence nepředkládá vlastní politická doporučení; uvádí, že jejím cílem je doplnit chybějící datový podklad pro debatu o dopadech navrhovaných opatření.
Archivní video: Směrnice EU o kyberbezpečnosti zpřísní pravidla