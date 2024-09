Poptávka po zlatu stoupá. V Singapuru proto vznikl nový obří sejf

Nové šestipatrové skladové prostory v Singapuru jsou navržené tak, aby pojaly 10 tisíc tun stříbra. Zároveň se do obřího sejfu vejde 500 tun zlata, což odpovídá přibližně polovině tohoto drahého kovu, kterou v roce 2023 centrální banky po celém světě nakoupily, píše agentura Bloomberg.

Za novým singapurským sejfem stojí společnost Silver Bullion. Nové zařízení o rozloze 16 700 metrů čtverečních se řadí k největším svého druhu na světě. „Od svých zákazníků jsme v posledních měsících získali zpětnou vazbu, že mají zájem o více trezorů,“ řekl pro Bloomberg Gregor Gregersen, zakladatel společnosti Silver Bullion.

Spolu se svými kolegy věří, že současná úroveň poptávky po zlatu bude přetrvávat dlouhodobě. Podle údajů Světové rady pro zlato je obzvláště silná od roku 2019 a kromě centrálních bank mají o drahý kov značný zájem také mnohé státní investiční fondy i hedgeové fondy.

Podepisuje se to i na ceně. Před pár dny cena zlata poprvé v historii překonala hranici 2 500 amerických dolarů (asi 57 tisíc korun) za unci (31,1 gramu). Daří se i dalším drahým kovům, a to včetně stříbra. K hlavním příčinám se řadí mimo jiné očekávání, že americká centrální banka začne během září výrazně snižovat základní úrokové sazby.

Analytici upozorňují, že k důvodům, proč cena zlata v posledních měsících roste, se řadí i napětí na Blízkém východě nebo trvající ruská válka na Ukrajině. Zlato je mezi investory obecně často vnímáno jako bezpečné útočiště v období nejistoty. Velkou měrou se na současných trendech podepisuje i poptávka menších čínských spotřebitelů, která je při pohledu do minulosti rekordní. Čínské nákupy na mimoburzovním trhu zaznamenaly ve druhém letošním čtvrtletí nejlepší výsledky za posledních nejméně 25 let.

Fyzické zlato má své plusy i minusy

Nový singapurský sejf je reakcí mimo jiné na fakt, že velká část investorů preferuje zlato v podobě fyzických slitků. Agentura Bloomberg upozorňuje, že taková investice má však i řadu nevýhod, mezi něž se řadí zejména náklady, které souvisí s jeho uskladněním.

Nevýhodou investice do zlata v obecné rovině je také to, že většinou nenabízí pravidelný výnos a držitel doufá v kapitálové zhodnocení. Na druhé straně je investice do fyzického zlata bezpečná díky tomu, že nehrozí, že by druhá strana nesplnila své závazky, což je možné kupříkladu v případě nákupu akcií na burzách.

„Zlato je jedno z mála aktiv, které investorům poskytuje možnost uchování hodnoty bez rizika úpadku protistrany,“ komentuje pro Bloomberg analytik Jeff Christian. I proto roste poptávka po úložných sejfech. Investoři chtějí své zlato a stříbro pro klid duše umístit mimo finanční instituce.

Největší světové zásoby zlata se nachází v newyorském Federálním rezervním systému, kde jde celkem o 6 331 tun zlata. Na druhém místě pomyslného žebříčku figuruje Bank of England, která na konci letošního července ve svých sejfech držela 5 266 tun zlata.

Singapurský případ ukazuje, že postupně roste i počet nebankovních depozitářů. V této souvislosti analytik Jeff Christian pro Bloomberg dodal, že Singapur v poslední době těží i z úpadku Švýcarska coby globálního bezpečného finančního přístavu, a to zejména po loňském nouzovém převzetí banky Credit Suisse společností UBS. Pomáhá i tamní stabilní regulační systém, uzavírá Bloomberg.