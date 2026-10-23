Boháči přesouvají zlato do Singapuru. Obávají se válek i rostoucích dluhů

Podnikatel Gregor Gregersen před sedmnácti lety začínal s prodejem stříbra, které skladoval pod postelí. Dnes v Singapuru díky vzrůstajícímu zájmu o skladování zlata vlastní šestipatrový trezorový komplex The Reserve o rozloze téměř 17 tisíc metrů čtverečních. Uložit do něj lze až 500 tun zlata.
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Jeho zákazníci měli letos v září uskladněno 8,6 tuny zlata, což představuje trojnásobek proti začátku roku 2020. Přibližně 90 procent tohoto množství přitom patřilo zahraničním klientům.
„Lidé, kteří chtějí zlato uložit na 30 nebo 40 let, obvykle hledají bohatou zemi, které nehrozí krize penzijního systému a která se dokáže bránit,“ vysvětlil pro Bloomberg Gregersen.
Pryč ze Švýcarska
Největší zájem o ukládání zlata v Singapuru mají podle tamních obchodníků především investoři z USA. Ti považují Singapur za bezpečné místo díky jeho ekonomické stabilitě a fungujícím státním institucím. Část amerických investorů zde plánuje uchovávat svůj majetek i několik desítek let.
Za bezpečné místo pro ukládání zlata bylo dlouhá léta považováno především Švýcarsko. Někteří investoři však začali o jeho neutralitě pochybovat poté, co země v souvislosti se sankcemi zmrazila ruská aktiva.
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Fenomén hromadného přesunu zlata do Singapuru potvrzují i konkrétní data. Podle singapurské společnosti Gauld již přibližně 40 procent jejích evropských klientů již přesunulo minimálně část zlata ze Švýcarska právě sem.
Podobně to vnímají i další. „Staré bohaté rodiny, které držely fyzické zlato v jiných zemích, nyní jeho část přesouvají do Singapuru,“ potvrdil pro Bloomberg Manish Tibrewal ze společnosti Farro Capital současné trendy.
I data společnosti J. Rotbart & Co. ukazují, že se množství soukromého zlata uloženého v Singapuru od roku 2014 zvýšilo šestnáctinásobně a loni přesáhlo dokonce hranici 800 tun. Během posledního roku navíc tato firma zaznamenala trojnásobný růst poptávky ze západních zemí, a to mimo jiné i z Kanady, Velké Británie a Austrálie.
Růst bude pokračovat
Na zvýšenou poptávku reagují i velké banky. Třeba také japonská Nomura již začala nabízet úschovu fyzického zlata. Singapurská OCBC zase rozšířila své služby poté, co objem zlata drženého klienty její privátní banky vzrostl od konce roku 2025 o více než 40 procent.
Další rozvoj tohoto odvětví podporuje také singapurská vláda. Do konce letošního roku má vzniknout nový systém pro vypořádání mimoburzovních obchodů se zlatem. Připravuje se rovněž úschova pro zahraniční centrální banky a rozšířily se daňové výjimky pro některé investiční fondy.
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Singapur za prvních osm měsíců letošního roku dovezl 171 tun zlata. To bylo o 44 procent více než ve stejném období loňského roku. Odhady navíc naznačují, že růst by měl v dalších měsících pokračovat, uzavírá agentura Bloomberg.