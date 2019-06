V Singapuru testují autobusy se zelenými střechami. Mají ochlazovat

Země se otepluje a stále více lidí se stěhuje do měst, proto se urbanisté snaží najít inovativní řešení, jak vrátit do hustě obydlených regionů biodiverzitu. Jedním z nich jsou například zelené střechy. Podle průzkumu americké Státní univerzity v Michiganu pomáhají zelené střechy efektivně chladit budovy, snižovat riziko záplav a znečištění vzduchu.

Kdo by je ovšem čekal na autobusech? Firma GWS Living Art se snaží instalací zelených střech na deseti autobusech v Singapuru dokázat, že i tam mohou mít ekonomické a ekologické přínosy, píše CNN.

Kampaň Zahrádka v pohybu je součástí tříměsíční studie, která má otestovat, jestli je zeleň schopná snížit teplotu uvnitř vozidla, a ušetřit tak palivo potřebné pro provoz klimatizace.

„Zatímco dopady instalace vegetace na budovy jsou dobře zdokumentovány, o efektech zeleně na hýbajících se vozidlech se toho ví daleko míň,“ podotkl Tan Chun Liang ze Singapurské státní univerzity.

Liang doufá, že projekt ukáže, jak mohou města využívat rostliny v boji proti globálnímu oteplování a efektu „městského tepelného ostrova“ (městská zástavba kvůli dopravě, průmyslu a stavebním materiálům absorbujícím teplo vyšší teplotu než okolí, pozn. red.).

Nejde o první ekologickou iniciativu, které se Singapur účastní. Schéma Green Mark například počítá s tím, že v roce 2030 bude 80 procent budov zelených. Projekt Gardens by the Bay pak díky solární energii hostí přes 1,5 milionu rostlin. Podle singapurského meteorologického ústavu zažil tento městský stát svých nejteplejších 10 let v posledním čtvrtstoletí, 8 z nich jen v tomto století.

Výzkum univerzity v americkém Wisconsinu ukázal, že rostliny mohou města ochlazovat tím, že se z jejich listů odpařuje voda a že zastiňují povrchy, které by jinak absorbovaly teplo.

GWS Living Art instaluje zelené střechy také na autobusové zastávky v malajsijském městě Kuala Lumpur. „Jde o to nahradit zeleň, která musela ustoupit městu a také smysluplně využít městské plochy,“ říká zástupce firmy Zhi Kin.

Dostat přírodu zpátky do města se snaží například i v Paříži. Ta plánuje do příštího roku osázet 100 hektarů budov. Londýn by chtěl být městem, kde vznikne první National Park City, v němž bude v roce 2050 více než polovina zelená.

Přírodní porost nepomáhá jen životnímu prostředí, ale přístup k zeleni je důležitý i pro duševní zdraví, zdůrazňuje Světová zdravotnická organizace. OSN odhaduje, že 55 procent světové populace žije ve městech.

„Město je tam, kde žijeme, kde pracujeme, kde zažíváme stres, de si budujeme vztahy. Mít přírodu v každodenním dosahu je proto opravdu důležité,“ říká Kathleen Wolfová z univerzity ve Washingtonu, která zkoumá reakce lidí na městskou přírodu. „Když jste ve stresu a ocitnete se venku nebo přírodu jen zahlídnete přes okno, míra napětí se během několika minut sníží,“ tvrdí.