Singapurské letiště Changi vyhrálo cenu Skytrax za nejlepší letiště roku podruhé v řadě. Celkově získalo titul již počtrnácté. Jak popsala britská BBC, od příletu na něj po vyjití ven to trvá asi 15 minut.
„O několik dní později, po hladkém odbavení na cestu domů, čekáte na svůj let v tranzitních halách letiště, kde najdete bezplatné kino otevřené nepřetržitě, motýlí zahradu a nejvyšší krytý vodopád na světě. Je tu dokonce i krytá skleněná rybníková nádrž, po které můžete procházet, doplněná digitálním displejem na stropě, který odráží počasí venku,“ popsal modelovou situaci britská veřejnoprávní stanice.
Podle výkonného ředitele Airport City Academy Maxe Hirshe nespočívá úspěch letiště Changi pouze v kvalitě, ale také ve zvládnutí každodenních rutin – od rychlosti přes bezpečnost až po dopravní propojení. Jde také o flexibilitu a umění přizpůsobit se, když věci nejdou podle plánu, míní.
„Ve světě letectví se to stává často,“ říká Hirsh. „Výzvou není dosáhnout této rovnováhy jednorázově – jde o to ji udržet po celá desetiletí tváří v tvář měnícímu se prostředí,“ vysvětluje. Podle něj se právě toto Changi daří.
Efektivita na prvním místě
Singapurské letiště doprovází pocit klidu. Jak upozorňuje BBC, stojí za tím pečlivá zákulisní práce, o kterou se stará na 60 tisíc zaměstnanců. Jak říká Hirsh, Changi často působí o krok napřed.
Základní zákulisní příprava se projevuje i v méně okázalých věcech, mezi něž patří intuitivní orientace, přehledné značení a řízení davů. Kvalitě neubírá ani pět set toalet rozmístěných po terminálech.
„Každá z nich je vybavena digitálním dotykovým displejem, na kterém mohou cestující ohodnotit svůj zážitek – pokud se hodnocení jen nepatrně sníží, úklidová četa je na místě během několika minut,“ popisuje BBC.
Hierarchie je podle Hirshe jasná. „Na prvním místě je efektivita, na druhém atmosféra a na třetím podívaná,“ tvrdí.
Vnitřní zahrady nebo prohlídka města zdarma
Kromě špičkového servisu nabízí singapurské letiště i množství atrakcí. Nejznámějším je patrně Jewel Rain Vortex, nejvyšší vnitřní vodopád na světě. Ten měří kolem 40 metrů. Dále je pro cestující k dispozici robot Toni, který míchá koktejly, nebo zahrada plná motýlů.
Aby zeleně nebylo málo, v areálu se nachází i kaktusová a slunečnicová zahrada. Nově na letišti také otevřeli zónu pro aktivnější zábavu, ta nabízí škálu možností, od boxovacích pytlů po mini trampolíny.
Letiště dokonce nabízí i bezplatné komentované prohlídky městem pro ty, kdo čekají během delšího přestupu, a to bez nutnosti víz. Jak poukazuje BBC, tento způsob organizace je nejen příjemný pro cestující, ale zároveň pomáhá rozmístit počty lidí po areálu, tudíž se nevytváří dojem přelidnění.
Check-in bez pasů
Efektivita pramení zčásti z pragmatismu, zčásti z ambicí. Právě nedostatek pracovních sil v Singapuru přiměl letiště k automatizaci. „Odbavování cestujících vyžaduje spoustu pracovní síly a ne všichni Singapurci jsou ochotni takovou práci vykonávat,“ vysvětlil mluvčí Changi Airport Group Ivan Tan.
V roce 2024 se Changi stalo prvním letištěm, které zavedlo bezpasové odbavení. Využívá k tomu biometrické rozpoznávání obličeje a duhovky. Obyvatelé Singapuru mohou tuto službu využívat při příletu i odletu, zahraniční cestující pak pouze při cestě ze země pryč.
Posedlost efektivitou není v Singapuru nic nového. Sahá až do 70. let minulého století, kdy zakladatel Singapuru a první premiér Lee Kuan Yew usoudil, že pro svůj růst potřebuje tato malá, na obchodu závislá země symbol efektivity.
Lee nakonec označil Changi za nejlepší investici, jakou kdy udělal. Stálo ho to tehdy jeden a půl milionu singapurských dolarů. „Changi je jako Singapur v kostce: efektivní, čistý, organizovaný. Můžete se spolehnout, že vše funguje tak, jak má,“ říká pravidelná cestující Alisha Rodrigo.