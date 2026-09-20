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Singapur platí lidem za čtení. Chce omezit nekonečné scrollování na mobilech

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  11:00

Veřejná knihovna v Singapuru (11. ledna 2013) | foto: Profimedia.cz

Singapur spustil program, který má obyvatele motivovat k pravidelnému čtení. Za patnáct minut čtení denně mohou lidé sbírat body a následně získat finanční odměnu. Městský stát tak bojuje proti rostoucímu fenoménu doomscrollingu, tedy nutkavému a dlouhému projíždění převážně negativních zpráv na sociálních sítích a internetu.

Singapur věří, že nová strategie, která odstartovala tento měsíc, pomůže obyvatelům zlepšit soustředění, kritické myšlení a představivost. Zájemci se mohou přihlásit na webové stránky programu nebo do mobilní aplikace a zaznamenat si své čtenářské úspěchy, píše americký portál CNN.

„Krátký obsah nám sice pomáhá zůstat v obraze, ale čtení delších textů posiluje pozornost, kritické myšlení a představivost,“ uvedla ve svém prohlášení šéfka singapurské Národní knihovní rady Melissa Tamová.

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„Nakonec bychom chtěli vidět národ čtenářů, kteří jsou zvídaví, přemýšliví, dokážou rozlišovat kvalitu informací a jsou připraveni orientovat se ve stále složitějším světě,“ doplnila.

Odměna je spíš symbolická

V rámci programu čtenáři získávají body, které mohou směnit za drobné finanční odměny. Aby člověk získal 1 singapurský dolar (zhruba 17 korun), musí prostřednictvím vládní platformy zaznamenat 50 dní čtení. Za každé čtení v délce alespoň 15 minut dostane 20 virtuálních mincí, přičemž k dosažení této odměny je potřeba nasbírat 1 000 mincí. Za den lze započítat pouze jedno čtenářské sezení.

Neobvyklý program přichází v době, kdy po celém světě klesá schopnost soustředit se a slábnou čtenářské návyky. „Pro někoho, kdo hodně čte, může 15 minut působit jako velmi krátká doba, ale myslím, že je to příjemně nastavená hranice,“ řekla CNN Loh Chin Eeová ze singapurského Národního institutu vzdělávání, která se zabývá výzkumem čtenářských návyků.

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„Lidé samozřejmě stále hodně čtou, pokud do toho započítáme i texty na obrazovkách. Hluboké čtení, při kterém člověk věnuje textu více času a soustředění, je ale zřejmě méně časté,“ doplnila.

Program vyvolal ale také debatu o tom, zda mohou peníze skutečně vypěstovat celoživotní lásku ke knihám. Někteří kritici tvrdí, že lidé by měli číst jednoduše proto, že je čtení baví. Jiní namítají, že v době všudypřítomných digitálních podnětů nemůže být nic, co přiměje lidi číst, úplně špatně.

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„Finanční odměny fungují dobře u lidí, kteří už o čtení alespoň trochu zájem mají. U těch, kteří o něj nemají vůbec žádný předchozí zájem, ale nemusí být peněžní pobídky příliš účinným způsobem, jak vypěstovat dlouhodobou vnitřní motivaci ke čtení,“ uvedla Charissa Ngová, hlavní klinická psycholožka v singapurském psychologickém centru Putra Star Care.

Program, v němž lidé za čtení získávají odměny, je do konce roku v pilotní fázi a podle Národní knihovní rady se na základě zpětné vazby připravují nové funkce a další vylepšení.

Navzdory snaze vlády podporovat pravidelné čtení patří singapurští studenti ve čtenářské gramotnosti ke světové špičce. V nejnovějším hodnocení PISA 2025, které sleduje znalosti a dovednosti patnáctiletých žáků, se Singapur zařadil mezi nejúspěšnější vzdělávací systémy světa.

Finanční a bodové pobídky singapurská vláda nevyužívá jen ke podpoře čtení. Obyvatelé mohou například získávat body také za chůzi a další pohybové aktivity a následně je směňovat za různé odměny či nákupní poukázky, uzavřel americký portál

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Singapur platí lidem za čtení. Chce omezit nekonečné scrollování na mobilech

Veřejná knihovna v Singapuru (11. ledna 2013)

Singapur spustil program, který má obyvatele motivovat k pravidelnému čtení. Za patnáct minut čtení denně mohou lidé sbírat body a následně získat finanční odměnu. Městský stát tak bojuje proti...

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