Mýtné podle ujeté vzdálenosti? Nevyhnutelné, tvrdí šéf britské infrastruktury

Britská vláda připravuje novou desetiletou národní infrastrukturní strategii, která stanoví mimo jiné program výstavby silnic, železnic nebo mostů. Strategie má být představena na jaře, ale právě otázka mýtného budí pozornost už teď.

Podle serveru Yahoo, který k tématu přinesl souhrnný článek, je silniční daň založená na platbě za ujeté míle jedním z možných řešení, která úředníci již dříve navrhli – a právě tato možnost, jak nahradit výpadky ve stávajícím financování, dostala největší podporu od think tanků a ekologických skupin.

Podíl elektromobilů Ve Spojeném království roce 2024 dosud připadá na plně elektrické vozy téměř 18 procent prodejů nových vozů. V Česku to v roce 2023 byla pouhá zhruba tři procenta.

Také předseda infrastrukturní komise tvrdí, že je to logické řešení: „Osobně nevidím důvod, proč by se užívání silnic mělo lišit od něčeho jiného. Za všechny ostatní infrastrukturní služby také platíme tak, jak je využíváme.“ Dodal však, že politicky je to velmi obtížná záležitost.

„Nakonec je to vždy veřejnost, kdo platí. Platíme buď paušálně prostřednictvím našich daní, nebo platíme za konkrétní použití,“ tlumí John Armitt obavy, že jde o principiálně nespravedlivé řešení.

V případě, že se vláda rozhodne pro model mýtného podle ujetých mílí, se podle Armitta otevřou dveře k dynamickému nastavování výše poplatku, například v závislosti na denní době nebo intenzitě provozu, a také typu silnice.

Úvahy o přechodu na mýtné podle ujeté vzdálenosti jsou ve Spojeném království na samém počátku. Není ani jasné, jaké ujetou vzdálenost sledovat a vyhodnocovat.

Jednou z možností (která však vylučuje jakoukoli nadstavbu) je využít data z odometrů, tedy měřičů ujeté vzdálenosti. To by znamenalo předepsat povinnost dostavit se v určitých intervalech ke kontrole – a hlavně najít způsob, jak předejít podvodům. Ty jsou přitom velmi rozšířené, jak ukazují například kontroly autobazarů. Další možností jsou povinné satelitní jednotky, jak je známe z kamionů či autobusů.