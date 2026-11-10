Během Trumpova druhého funkčního období dávali nejvlivnější manažeři Silicon Valley neobvykle nahlas najevo svou loajalitu vůči prezidentovi. Špičkoví generální ředitelé zaujímali čestná místa na pódiu při Trumpově inauguraci a zahrnovali prezidenta dary a příspěvky, včetně finančních darů na výzdobu jeho tanečního sálu v Bílém domě.
Mnoho ze stovek velkých datových center pro umělou inteligenci, která jsou v plánu nebo ve výstavbě, pravděpodobně nikdy nezačne fungovat, a to bez ohledu na reakci veřejnosti.