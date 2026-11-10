Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Silicon Valley Trumpovy éry se drolí. Firmy plánují zásadní změnu strategie

Jan Dvořák
  15:12
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie46 Premium

Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě. (29. září 2026) | foto: AP

Vzhledem k rostoucímu rozhořčení veřejnosti nad umělou inteligencí někteří představitelé technologického průmyslu volají po radikální změně étosu stavět za každou cenu, který dominoval Trumpovu Washingtonu. Je ještě příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda bude mít tato nová skupina po změně složení Kongresu široký vliv na technologický průmysl. Přední společnosti se nyní připravují na novou politickou realitu.

Během Trumpova druhého funkčního období dávali nejvlivnější manažeři Silicon Valley neobvykle nahlas najevo svou loajalitu vůči prezidentovi. Špičkoví generální ředitelé zaujímali čestná místa na pódiu při Trumpově inauguraci a zahrnovali prezidenta dary a příspěvky, včetně finančních darů na výzdobu jeho tanečního sálu v Bílém domě.

Mnoho ze stovek velkých datových center pro umělou inteligenci, která jsou v plánu nebo ve výstavbě, pravděpodobně nikdy nezačne fungovat, a to bez ohledu na reakci veřejnosti.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí

Ředitel pro mezinárodní vztahy PBS Group Stanislav Lisner (6. listopadu 2026)

Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...

Ryanair zpřísnil pravidla pro odbavení. Za nedodržení hrozí propadnutí letenky

Ilustrační snímek

Nízkonákladová společnost Ryanair zpřísnila od 10. listopadu 2026 pravidla pro odbavení. Dosud cestujícím stačilo být u přepážky na letišti 40 minut předem, nově musí dorazit alespoň s hodinovým...

10. listopadu 2026  15:30

Silicon Valley Trumpovy éry se drolí. Firmy plánují zásadní změnu strategie

Premium
Americký prezident Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími...

Vzhledem k rostoucímu rozhořčení veřejnosti nad umělou inteligencí někteří představitelé technologického průmyslu volají po radikální změně étosu stavět za každou cenu, který dominoval Trumpovu...

10. listopadu 2026  15:12

Stát by mohl na odvodech vybrat až 90 procent nadměrných příjmů výrobců elektřiny

ilustrační snímek

Stát by v případě vysokých cen energií mohl vybrat od producentů elektřiny až 90 procent jejich nadměrných příjmů nad stanovený cenový strop. Ten by při aktivování odvodů předem nastavila vláda....

10. listopadu 2026  14:23

Konec tradice na horách? KFC míří na alpské sjezdovky, italský ministr zuří

Momentka ze zasněžené Cortiny d´Ampezzo

Americký řetězec KFC míří do italských Alp. Od prosince chce nabízet smažené kuře lyžařům ve dvou vyhlášených horských střediscích, v jednom případě dokonce ve výšce přes 2 100 metrů. Plány ale...

10. listopadu 2026  14:15

Příběh kvalitních českých peřin. Jak se z obyčejného peří stává kvalitní přikrývka?

Ve spolupráci
Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...

Co rozhoduje o kvalitě péřové přikrývky a polštáře? Nejen druh peří, ale také jeho zpracování, množství výplně a správná péče. Podívejte se, jak vznikají péřové přikrývky a polštáře v Kamýku nad...

10. listopadu 2026

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

10. listopadu 2026  11:48

ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry

ilustrační snímek

Česká národní banka vydala své první tokenizované dluhopisy. Poslouží k rychlejšímu vypořádávání obchodů s cennými papíry, které bude možné nepřetržitě a bez nadbytečné administrativy. Nástroj...

10. listopadu 2026  11:36

Více Dánů i Turků. Pražské letiště odbavilo přes dvanáct milionů lidí

ilustrační snímek

Pražské letiště Václava Havla odbavilo během letní sezony přes 12 milionů cestujících. Za více než tříprocentním nárůstem počtu pasažérů v období od konce března do konce října je především nárůst...

10. listopadu 2026  9:59

Kdo je Alice Huangová? Čínská podnikatelka otřásla nejenom Nvidií

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025

Čínská podnikatelka Alice Huangová, známá také jako Huang Le, se dostala do centra pozornosti kvůli svým vazbám na šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga. Podle médií měla být čínskou...

10. listopadu 2026  9:10

Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v hodnotě 91 milionů korun. Zařízení s 144 výpočetními uzly a 27 648 procesorovými jádry nabízí v...

10. listopadu 2026  6:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Advertorial
Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny. A tím šetřit na...

10. listopadu 2026

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

10. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.