Vyřešte to rychle, hrozí průšvih, volají věřitelé padlé Silicon Valley Bank

Banka financovala zhruba polovinu startupových firem s americkým kapitálem a také řadu podniků založených Čechy. Do potíží ji nasměroval růst úrokových sazeb. Ten vedl k poklesu cen dluhopisů, do nichž banka překlápěla část klientských vkladů.

Když následně mladým technologickým firmám vyschnul přítok peněz od investorů a začaly peníze nečekaně vybírat, musela SVB dluhopisy začít rychle a se ztrátou prodávat. Než díru v bilanci zacelila, dosáhly panické výběry takových rozměrů, že musel regulátor banku uzavřít.

Všichni teď vyhlížejí rychlé řešení. Ideálním řešením by bylo, pokud by SBV rychle převzal nový majitel. Jenže finanční ústav s aktivy ve výši 209 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč) je pro většinu zájemců příliš velké sousto. Pokud se však řešení nenajde rychle, hrozí přeliv potíží do dalších bank a také insolvence technologických společností, které za pár dní nemusejí mít na výplaty.

O záchranu padlé Silicon Valley Bank se pokouší Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Podle vedoucích pracovníků ve finančním sektoru oslovených agenturou Reuters by úřady měly nabídnout případnému kupci zvláštní záruky. Bankéři i podnikatelé totiž vyhlížejí rychlé řešení. I proto, že na 85 procent vkladů v SVB se nevztahuje limit pro pojištění.

Zástupci americké centrální banky Fed ani FDIC o víkendový vývoj nekomentovali. Atmosféru se tak snažili uklidňovat politici. Mluvčí Bílého domu oznámil, že prezident Joe Biden se o možném postupu radil s kalifornským guvernérem Gavin Newsomem.

„Všichni spolupracují s FDIC na tom, aby se situace stabilizovala tak rychle, jak to bude možné,“ prohlásil poté guvernér Newsom.

Jako drobná útěcha zatím působí odhady analytiků, podle nichž by velké finanční instituce neměly nyní čelit zvýšenému riziku.

„Dobrá zpráva je, že není pravděpodobné, že by se bankroty ve stylu SVB měly rozšířit i na velké banky,“uvedla ve své zprávě finančně-analytická společnost Kroll. Zároveň ovšem dodává, že ohrožené mohou být menší regionální banky. Zvlášť pokud se vkladatelé Silicon Valley Bank nedostanou ke svým penězům rychle a začnou je stahovat odjinud.

„Tyto výběry vysají likviditu z komunitních, regionálních a dalších bank a způsobí destrukci těchto důležitých institucí,“ varoval investiční manažer Bill Ackman.

Zastavilo se mi srdce

Vkladatelé tak čekají na brzký a jasný signál. Zatím se dělí na ty, kterým v bance uvízly všechny provozní peníze, a na ty šťastnější, kteří stihli převést včas alespoň něco. Mezi ty první patří například Ashley Tyrnerová, šéfka startupu FarmboxRx. Ta trávila zrovna dovolenou v Kostarice, když jí jeden z jejích podřízených začal uhánět k autorizaci převodu řádově desítek milionů dolarů z účtu v SVB.

První, co Tyrnerovou napadlo, že se jeden z ředitelů firmy, s nímž firmu zakládala, musel zbláznit. „Banka jde ke dnu,“ napsal jí v textové zprávě. Když se šéfka pokusila příkaz k převodu autorizovat, bankovní systémy už byly nedostupné. „Srdce se mi zastavilo,“ řekla agentuře Reuters.

Mezi ty šťastnější patří zakladatelé českého fitnessového startupu Fitify, kteří dostali od investorů avízo ve čtvrtek před půlnocí. „První příkaz prošel rychle, ale když jsme zadávali druhý, začalo bankovnictví padat a převod se už nepodařil,“ popsal pro web CzechCrunch dramatickou situaci spoluzakladatel firmy Martin Mazanec. Větší část peněz firma zachránila, i tak ale přišla o pár set tisíc dolarů.

Podnikatelé ze Silicon Valley tak o víkendu žhavili telefony ve snaze zajistit alespoň nějaký kapitál. A investoři zatím alespoň část děr zalátali ze svého. Například Sam Altman, podnikatel, investor a šéf společnosti OpenAI, který několika firmám poskytl injekci v řádu stovek tisíc dolarů.