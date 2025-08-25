Giganti se požírají navzájem. Nežádoucí trend může poškodit Silicon Valley

Firmy v americkém Silicon Valley čím dál více bojují o odborníky specializované na vývoj umělé inteligence. Přistupují přitom k metodám, které ještě před pár lety působily téměř nemyslitelně. Giganti jako Microsoft, Meta či Amazon neodkupují celé startupy, jak bylo ještě před nedávnem zvykem. Místo toho sází na úplně jinou strategii. Ta se jim sice krátkodobě vyplácí, dlouhodobě ale může způsobit nemalé komplikace.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Velké podniky si místo odkupu celého startupu čím dál častěji zaměřují pouze na jeho šéfa a několik důležitých vývojářů, které za obrovské peníze přetáhnou. Startupu následně firmy zaplatí jen licenci na jeho technologii. Výsledkem je, že takový startup bez důležitých odborníků už před sebou často nemá příliš zářnou budoucnost, píše portál The Wall Street Journal.

Příkladem je společnost Microsoft, která se rozhodla přetáhnout Mustafu Suleymana, tehdejšího šéfa startupu Inflection AI. Technologický gigant za přesun tohoto experta na umělou inteligenci a jeho nejbližšího týmu zaplatil 650 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu 14,3 miliard korun.

Podobnou cestou se rozhodla nedávno jít i Meta, která sáhla po zakladateli startupu Scale AI. Výměnou za to startup obdržel finanční injekci ve výši 14,8 miliard dolarů, a tedy asi 326 miliard korun.

Pro giganty výhodné, ale pouze krátkodobě

Agentura Bloomberg píše, že tento trend je pro technologické giganty minimálně v krátkodobém horizontu výhodný. Firmám se totiž povede získat potřebné kvalifikované odborníky, a to poměrně rychle a bez složitého byrokratického procesu. Mnohdy je totiž třeba, aby nákupy startupů ze strany velkých technologických firem podléhaly složitému procesu schvalování.

Na trend ale naopak doplácejí zaměstnanci startupu. Ti totiž často do těchto začínajících podniků míří i kvůli naději na výdělek z následného prodeje zaměstnaneckých akcií. „Celé to stojí na důvěře. Ještě donedávna platilo, že když startup uspěje, těží z toho všichni. Investoři, zakladatelé i řadoví zaměstnanci. To se nyní mění,“ říká investor Jon Sakoda.

Pokud bude tento proces častější, hrozí, že zaměstnanci přestanou mít chuť se do startupů zapojovat. Ztratí totiž víru i naději v budoucí úspěch i slušný výdělek v případě prodeje akcií, které obdrželi. Místo startupů tedy do budoucna mohou odborníci mnohem častěji mířit přímo do velkých technologických společností.

Problém pro celé Silicon Valley

V krajním případě by na tento trend mohlo doplatit celé Silicon Valley. To je totiž na odvaze i kreativitě dlouhodobě postavené. Následně by to mohlo negativně ovlivnit i velké technologické firmy, které z podobných akvizic z minulosti žijí dodnes. Příkladem je Android, který zakoupila společnost Google v roce 2005 za 50 milionů amerických dolarů ještě jako neznámý projekt.

Podobně je to v případě akvizice společnosti Annapurna Labs, za kterou v roce 2015 stál Amazon. Amazon zakoupil startup za 350 milionů amerických dolarů a tato akvizice se pro technologického giganta stála základem pro nadcházející rozvoj čipového byznysu, ze kterého Amazon profituje dodnes.

Podle údajů společnosti Dealogic velcí technologičtí hráči, jako jsou Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft, od roku 2020 dohromady odkoupily více než 100 startupů. Do dalších několika stovek zainvestovaly nemalé sumy, uzavírá The Wall Street Journal.

