Si Ťin-pching přestal kouřit, Čína však stále ne. Síla tabákového průmyslu je mocná

Jan Dvořák
  11:00
Čínský tabákový monopol se stal pro vládu finančně natolik nepostradatelný, že ani mocný vůdce, který údajně před lety s kouřením sám přestal, nedokázal kouření v zemi omezit. Vliv úřadu, který má prodej cigaret na starosti, a především zdroje, které díky cigaretám generuje, jsou obrovské. Peking tak má jen málo důvodů k omezování kouření nebo k zavedení celostátního zákazu ve veřejných vnitřních prostorách.
Muži si zapalují cigarety, zatímco na televizní obrazovce před pekingským nádražím běží přímý přenos z projevu čínského prezident Si Ťin-pchinga. (25. října 2017) | foto: ČTK

Jednoho teplého jarního dne v roce 2012 se Si Ťin-pching, v té době ještě čínský viceprezident, setkal v Pekingu s Billem Gatesem. Když oba muži vycházeli po jednom z jednání ze zasedací místnosti, jejich rozhovor se stočil k tématu kouření. „Si coby bývalý kuřák řekl, že se cítí mnohem lépe poté, co se zlozvykem skoncoval, a popsal Gatesovi kouření jako vážný problém pro Čínu,“ vzpomíná Dr. Ray Yip, tehdejší šéf Gatesovy nadace v Číně. Podle něj Si, který se měl příští rok stát prezidentem, slíbil, že s tabákem něco udělá.

Přesto za uplynulých čtrnáct let, během nichž se Si Ťin-pching stal nejvlivnějším čínským vůdcem za poslední desetiletí, dosáhl Peking jen malého pokroku v omezování kouření nebo v zavedení celostátního zákazu kouření ve veřejných vnitřních prostorách. Zatímco prodej cigaret ve velké části světa klesl, Čína se vydala opačným směrem, píše americký web The New York Times.

Když jsou cigarety laciné

Spotřeba cigaret v Číně vzrostla mezi lety 2003 a 2023 o 39 procent, ve zbytku světa přitom naopak klesla o 26 procent. Podle zprávy nevládní organizace založené bývalými úředníky Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí tvoří 2,4 bilionu cigaret prodaných v Číně každý rok téměř polovinu celosvětového objemu.

Počet čínských kuřáků sice za posledních třináct let klesl, protože kouří méně mladých lidí, ale prodej cigaret celkově neustále roste. Ceny jsou nízké: v Číně stojí běžná krabička cigaret v průměru asi 10–30 jüanů (asi 30–95 Kč), což je zhruba třetina ceny ve Spojených státech.

Skutečnost, že se zemi nedaří zpomalit prodej cigaret, svědčí o vlivu, jaký má čínská Státní správa tabákového monopolu, která tento průmysl reguluje a zároveň řídí dominantního výrobce cigaret v zemi – společnost China National Tobacco Corporation.

Tato společnost v roce 2025 vygenerovala zisk ve výši přibližně 244 miliard dolarů (zhruba 5 bilionů Kč), což představuje asi sedm procent příjmů celé státní správy. Je to téměř tolik, kolik Čína podle svých údajů vynakládá na obranu.

Vzhledem ke zpomalení hospodářského růstu a dlouhodobému propadu na trhu s nemovitostmi, který snižuje příjmy místních samospráv z prodeje pozemků, se příjmy z tabáku staly pro zemi ještě důležitější. Úřad také nasměroval své zisky na podporu několika strategických priorit čínského prezidenta.

V loňském roce vložila správa tabákového monopolu více než miliardu dolarů do jedné z největších čínských bank, aby podpořila finanční systém. Je také hlavním podporovatelem národního investičního fondu pro polovodiče v hodnotě 100 miliard dolarů.

Na krabičkách jen pandy

Finanční váha tabákového průmyslu se promítla do politického vlivu. Nejvyšší vedoucí tohoto úřadu má momentálně postavení odpovídající náměstkovi ministra. V roce 2022 rozšířil aparát svou pravomoc na elektronické cigarety a zavedl mnohem přísnější pravidla, včetně omezení míst, kde se mohou prodávat, a zákazu ochucených výrobků.

Na rozdíl od jiných zemí však elektronické cigarety v Číně neoslabily poptávku po klasických cigaretách. Peking sice ratifikoval v roce 2005 úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, ale nikdy nezavedl její nejpřísnější ustanovení.

Nejvýraznějšího vítězství dosáhla vláda kolem roku 2017, kdy zablokovala dlouholeté úsilí aktivistů o zavedení celostátního zákazu kouření ve vnitřních prostorách a přesunula odpovědnost na místní samosprávy, kde je však jeho prosazování často nedostatečné.

Dnes jsou mnohé místní předpisy týkající se kouření v podstatě bezzubé a poskytují jen minimální ochranu před pasivním kouřením, zejména v méně rozvinutých částech země. Zatímco krabičky cigaret v USA a dalších západních zemích nesou zdravotní varování, která nelze přehlédnout, obaly v Číně mají pouze strohé varování vedle obrázků národních symbolů, jako jsou pandy anebo Brána nebeského klidu.

Studie z roku 2022 zveřejněná čínským Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dospěla k závěru, že neschopnost země omezit kouření byla výsledkem zásahů státního monopolu a nejednoznačného postoje vlády k tabáku.

Tlak je obrovský

Na začátku svého funkčního období se Si Ťin-pching zdál být ochoten postavit se tabákovému průmyslu. Poté, co se v roce 2013 ujal moci, vydala ústřední vláda směrnici zakazující úředníkům kouřit během vládních aktivit nebo na veřejných místech. Vyzvala úředníky, aby pravidla „vzorně dodržovali“.

Dr. Yip, bývalý představitel Gatesovy nadace, uvedl, že tento pokyn s největší pravděpodobností vzešel přímo od prezidenta a pomohl urychlit zavedení omezení kouření ve vnitřních prostorách v Pekingu. Proto se hlavní město stalo jedním z prvních velkých čínských měst, která taková pravidla zavedla. O dva roky později, v roce 2015, Čína zvýšila daně z tabáku, a tak se ceny cigaret zvýšily o více než deset procent.

Snaha o zavedení celostátního zákazu kouření ve vnitřních prostorách však zhruba ve stejné době postupně ztratila na síle. Odborníci poukazují na jeden důvod, proč se protikuřácké úsilí v Číně změnilo. Od roku 2015 Čína zintenzivnila své zásahy proti zahraničním nevládním organizacím, které byly hlavním zdrojem financování protikuřáckých kampaní.

A pak je tu ještě jeden důvod. „Ekonomický útlum v zemi s největší pravděpodobností přiměl více lidí k užívání nikotinu jako silného regulátoru nálady, zatímco nedostatečné prosazování zákazů kouření usnadnilo konzumaci cigaret na veřejnosti,“ říká Matthew Kohrman, profesor Stanfordské univerzity zabývající se výzkumem kouření v Číně.

Čína si stále oficiálně klade za cíl snížit míru kouření z aktuálních 23 procent na 20 procent do roku 2030. Wu Siang-tchien, úředník z Národní zdravotní komise, v roce 2024 přiznal, jak obtížné bude tohoto cíle dosáhnout. „Upřímně řečeno, ten tlak je obrovský,“ uzavřel podle amerického portálu.

