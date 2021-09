Shell jde do boje s emisemi. Začne vyrábět ekologické palivo pro letadla

Společnost Shell, jeden z největších světových obchodníků s ropou, uvedla, že do roku 2025 hodlá vyrábět 2 miliony tun udržitelného leteckého paliva (SAF), což představuje desetinásobné zvýšení celkové světové produkce proti dnešku. SAF palivo vyráběné z odpadního kuchyňského oleje, rostlin a živočišných tuků by podle Shell mohlo snížit až 80 procent emisí z letecké dopravy.



Do projektu na výstavbu továrny na nízkoemisní letecké palivo je kromě Shell zapojen i letecký přepravce British Airways a firma Velocys.



Továrna na výrobu ekologického paliva by na severu Anglie mohla začít vznikat už v letošním roce. Do projektu zatím bylo investováno 7,3 milionu liber, tedy přes 200 milionů korun, a téměř půl milionu liber do výstavby investovala i britská vláda. Celý projekt, který vytvoří kolem 130 nových pracovních míst, bude odhadem stát stovky milionů liber.

Shell, která v současnosti dodává pouze SAF paliva vyráběné jinými společnostmi, v pondělí uvedla, že chce, aby ekologické letecké palivo, které lze míchat s běžným leteckým palivem bez nutnosti měnit motory letadel, tvořilo do roku 2030 až 10 procent celosvětového prodeje leteckého paliva. Podle investiční banky Jeffries tvoří SAF paliva momentálně 0,1 procenta současné celosvětové poptávky.



Hlavním problémem, proč po SAF zatím není poptávka, je především to, že jeho cena je v současnosti až osmkrát vyšší než cena běžného leteckého paliva. Dostupnost vstupních surovin nezbytných k jeho výrobě je zatím omezená. Shell však doufá, že svým krokem inspiruje i ostatní ropné společnosti, které ji budou následovat.



„Očekáváme, že se k nám přidají i další společnosti,“ řekla agentuře Reuters Anna Mascolová, vedoucí oddělení Shell Aviation. S tím by pak souběžně mohla růst i poptávka leteckých společností a jednotlivých států. Například Spojené státy minulý týden uvedly, že chtějí do konce desetiletí snížit emise skleníkových plynů z letadel o 20 procent tím, že výrazně zvýší používání SAF.



Anglicko-nizozemská společnost Shell si klade za cíl do roku 2050 snížit emise z paliv, která prodává, na nulu. Nyní je firma uprostřed rozsáhlé rekonstrukce zaměřené na výrobu většího množství nízkouhlíkových paliv, jako je bionafta, SAF a také vodíku.

Shell plánuje ve své rafinérii v Rotterdamu vybudovat závod na zpracování biopaliv s roční kapacitou 820 tisíc tun, přičemž více než polovinu produkce má tvořit SAF. Očekává se, že závod zahájí výrobu v roce 2024.

Ekopaliva jsou jediné řešení

Mezinárodní sdružení letecké dopravy, které zastupuje většinu světových leteckých společností, si klade za cíl snížit do roku 2050 emise na polovinu. Snížení emisí na čistou nulu lze dosáhnout používáním většího množství nízkouhlíkových paliv a kompenzací zbývajících emisí prostřednictvím uhlíkových kreditů.



Společnost Shell rovněž vyvíjí syntetické letecké palivo vyrobené z vodíku a recyklovaného uhlíku. „Udržitelné letecké palivo, ať už bio SAF nebo syntetické SAF, zůstává jediným a největším řešením,“ uzavírá Mascolová.

Na společnost Shell byl v poslední době vyvíjen velký tlak, aby začala více investovat do zelených paliv. Kromě snah aktivistických skupin a veřejnosti se totiž proti neustálému využívání fosilních paliv ohradili i interní zaměstnanci firmy a odhlasovali si, aby si společnost nastavila pevné cíle ohledně zavázání se k využívání a výrobě zelených paliv.