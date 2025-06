Spojení ropných gigantů na spadnutí. Britský Shell má spadeno na rivala BP

Zdroje uvedly, že BP nabídku pečlivě zvažuje. Akvizice by Shellu poskytla pevnější základnu v konkurenci s americkými ropnými společnostmi ExxonMobil a Chevron. Bylo by to přelomové spojení dvou globálních gigantů, kteří dominují těžbě nejdůležitějších energetických zdrojů.

Podmínky případné dohody zatím nebyly zveřejněny a podle zdrojů není spojení zdaleka jisté. Jednání podle nich postupují pomalu.

BP má v současnosti hodnotu zhruba 80 miliard USD (1,7 bilionu Kč). S přihlédnutím k případné prémii při nabídce by se transakce mohla stát největší v oboru od fúze za 83 miliard USD, která na přelomu století vytvořila skupinu ExxonMobil. Byla by to také s přehledem největší akvizice roku na trhu, na který nepříznivě doléhají dopady obchodní války vyvolané politikou administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa a dalším geopolitickým napětím.

Akcie Shellu v poslední době výrazně překonávají akcie BP. Obě firmy sídlí v Británii, tržní hodnota Shellu nyní přesahuje 200 miliard USD. Společnost BP zaostává za ostatními velkými rivaly v oboru i kvůli tomu, že se neúspěšně pokusila přejít od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Trápí ji také dlouholeté otřesy ve vedení a provozní problémy.

Převzetí BP by pro společnost Shell znamenalo náročnou integraci, včetně možných problémů s firemní kulturou a prodejem aktiv, která se překrývají, upozorňují zdroje. Na druhou stranu by rozšířilo globální aktivity Shellu, posílilo jeho dominantní postavení v oblastech, jako je zkapalněný zemní plyn (LNG), a umožnilo lepší využití provozních kapacit, například v Mexickém zálivu. Navíc by podpořilo konkurenceschopnost Shellu a mohlo by být politicky přijatelnější pro regulační orgány v Británii.

Dohoda mezi Shellem a BP by byla další z řady fúzí a akvizic v energetickém sektoru, kde se producenti snaží dosáhnout větších úspor z rozsahu. Chevron stále pracuje na dokončení nákupu firmy Hess za 53 miliard USD, který byla pozastaven kvůli snaze Exxonu zpochybnit legálnost transakce. Exxon loni uzavřel dohodu o převzetí firmy Pioneer Natural Resources za 60 miliard USD. Firma Diamondback Energy pak uzavřela dohodu o převzetí firmy Endeavor Energy Resources za 26 miliard USD, aby si upevnila postavení v Permské pánvi.