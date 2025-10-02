Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici

Asijský internetový prodejce rychlé módy Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenných obchod. Bude v Paříži v obchodním domě BHV Marais. Následovat má dalších pět obchodů v obchodních domech Galeries Laffayette ve městech Dijon, Remeš, Grenoble, Angers a Limoges. Pávě této renomované značce se ale přítomnost čínského obchodníka ve Francii nelíbí.
Firma vytvořila partnerství s maloobchodní skupinou Société des Grands Magasins (SGM), která vlastní BHV Marais a několik obchodů Galeries Lafayette. Obchody budou nabízet širokou škálu zboží a vytvoří ve Francii přímo a nepřímo 200 pracovních míst.

Firma Shein již dříve otevírala v některých městech včetně Paříže, dočasné tzv. pop-up obchody. Nikdy ale neměla stálý kamenný obchod.

„Tím, že jsme si jako místo pro vyzkoušení kamenného maloobchodu vybrali Francii, ctíme její postavení klíčové módní metropole a přijímáme jejího ducha kreativity a výjimečnosti,“ uvedl výkonný předseda Shein Donald Tang.

Co na to zákazníci?

Firma Galeries Lafayette však vyjádřila nesouhlas s otevřením obchodů Shein v pěti obchodních domech nesoucích její jméno, i když už není jejich vlastníkem. V prohlášení uvedla, že se zásadně staví proti tomuto kroku vzhledem k pozici a praktikám značky zaměřené na ultrarychlou módu, které jsou podle ní v rozporu s nabídkou i hodnotami značky.

Nakupování jako napínavá hra. Shein čelí kritice, že manipuluje se zákazníky

Společnost Galeries Lafayette vznikla na konci 19. století a je nejznámější díky svému pařížskému obchodnímu domu v blízkosti Opery Garnier.

Firma SGM v reakci na to uvedla, že její plány jsou v souladu s podmínkami smlouvy s Galeries Lafayette. Společnost SGM vznikla v roce 2018 Fredericem a Maryline Merlinovými a je to francouzská realitní společnost i provozovatel obchodních domů.

Plánované otevření obchodů Shein ve Francii svědčí o nedostatku respektu vůči věrným zákazníkům BHV a Galeries Lafayette a oslabí image francouzské módy, uvedl v samostatném prohlášení Yann Rivoallan, předseda Francouzské federace dámské konfekce.

Společnost Shein vznikla v Číně, nyní však sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce produktů a agresivnímu marketingu. Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence – evropské značky ji obviňují z obcházení regulí Evropské unie a zneužívání celních výjimek pro zásilky s nízkou hodnotou.

Firma po celém světě zaměstnává 16 000 lidí a v roce 2022 její tržby činily 23 miliard dolarů (475,4 miliardy Kč).

Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici

