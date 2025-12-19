Čínský obchod Shein se ve Francii prozatím vyhnul zákazu. Vláda v Paříži se odvolá

Autor: ,
  21:14
Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kauza souvisí se zjištěním francouzských úřadů, že na webových stránkách firmy Shein se prodávaly zbraně a sexuální panenky připomínající děti.
Podle kritiků je trend fast fashion, tedy rychlé módy, v rozporu se snahami o...

Podle kritiků je trend fast fashion, tedy rychlé módy, v rozporu se snahami o udržitelné chování. | foto: Profimedia.cz

Továrna na oděvy společnosti Shein v jihočínské provincii Kuang-tung. (11....
Kamenný obchod oděvní firmy Shein je i na vyhlášené třídě Omotesando v...
Plastový sáček, ve kterém svým zákazníkům společnost Shein zasílá své produkty....
Šičky firmy Midnight Charm Garment. Tady vzniká spodní prádlo pro zákaznice...
10 fotografií

Požadavek vlády na tříměsíční zákaz provozu platformy Shein ve Francii označil soud za nepřiměřený. Upozornil, že platforma problematické produkty rychle stáhla z prodeje a že se neprokázaly žádné systémové nedostatky v oblasti kontroly, dohledu či regulace.

„To rozhodnutí vítáme. Nadále se zavazujeme k neustálému zlepšování svých kontrolních procesů v úzké spolupráci s francouzskými úřady,“ uvedl čínský podnik po rozhodnutí soudu.

„Naší prioritou zůstává ochrana francouzských spotřebitelů a dodržování místních zákonů a předpisů,“ dodal.

Soud nicméně společnosti Shein nařídil, aby zavedla ověřování věku při prodeji zboží pro dospělé ve Francii. Za každé porušení tohoto nařízení stanovil pokutu deset tisíc eur (téměř čtvrt milionu korun), napsala agentura Reuters.

Nakupování jako napínavá hra. Shein čelí kritice, že manipuluje se zákazníky

Francouzská vláda oznámil, že se v příštích dnech odvolá. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že s obchodním modelem platformy Shein jsou spojena „systémová rizika“.

Společnost Shein byla založena v Číně a teď sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky velmi levnému oblečení, široké nabídce produktů a také díky agresivnímu marketingu.

Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence - evropské značky ji obviňují z obcházení pravidel Evropské unie a ze zneužívání celních výjimek u zásilek s nízkou hodnotou.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Protesty v bulharském hlavním městě (12. prosince 2025).

Bulharsko bojuje s politickou krizí. Ve čtvrtek rezignovala vláda premiéra Rosena Željazkova, která neustála několik týdnů trvající protesty v bulharských ulicích. Ty mířily hlavně proti plánovaným...

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

Google ve Španělsku čelí obvinění ze sběru dat uživatelů. Mylná tvrzení, reaguje gigant

Sídlo společnosti Google v Mountain View v Kalifornii (ilustrační snímek)

Španělská Asociace uživatelů komunikačních technologií (AUC) v pátek oznámila, že zahájila právní kroky proti společnosti Google za shromažďování citlivých osobních údajů uživatelů a porušování...

19. prosince 2025  21:57

Čínský obchod Shein se ve Francii prozatím vyhnul zákazu. Vláda v Paříži se odvolá

Podle kritiků je trend fast fashion, tedy rychlé módy, v rozporu se snahami o...

Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kauza...

19. prosince 2025  21:14

Krádeží balíků v Británii strmě přibývá. Zloději se nezaleknou ani násilí

Papírový obal zásilky Amazon Prime je vše, co zbylo po krádeži balíku v...

Za posledních dvanáct měsíců zloději ve Velké Británii odcizili zboží ze zásilek za rekordních 666,5 milionu liber (17,7 miliardy Kč), to je o téměř 290 milionů liber více než v roce 2024, odhalily...

19. prosince 2025

Novou služební zbraní německé armády bude pistole od České zbrojovky

Novou služební zbraní německé armády bude pistole České zbrojovky P13. (19....

Na německé vojáky čeká nová výbava. Bundeswehr si vybral pistoli České zbrojovky jako svou novou služební zbraň. Firma uspěla s pistolí s přímoběžným úderníkem. V tendru porazila několik globálních...

19. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  19:05

Levnější plyn evropským firmám nepomáhá. Za konkurencí stále zaostávají

Ilustrační snímek

Ačkoli jsou ceny zemního plynu v Evropě během posledních týdnů na nejnižší úrovni od vypuknutí války na Ukrajině, evropský průmysl se stále utápí v problémech. Firmy na levnější energie v Evropě...

19. prosince 2025

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

19. prosince 2025  17:21

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

19. prosince 2025  16:01

Cena zlata i stříbra rychle stoupá. Pohání ji centrální banka i geopolitika

ilustrační snímek

Zlatu i stříbru se letos mimořádně daří. Oba kovy směřují k nejlepšímu ročnímu výkonu od roku 1979. Stříbro tento týden poprvé dosáhlo cenovky 65 dolarů za troyskou unci (1 350 korun). Cena zlata se...

19. prosince 2025  13:14

Otevírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

19. prosince 2025  11:43

Skupina CPI posiluje v Budapešti, otevřela další hotel Mamaison

Funky Sky View pokoj v Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest****.

Společnost CPI Hotels posiluje své zastoupení na maďarském trhu. Nově zde otevřela čtyřhvězdičkový hotel Mamaison Vibe Hotel Downtown. Nachází se v centru poblíž Dunaje a známých památek jako je...

19. prosince 2025  11:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Co způsobilo červencový blackout? ČEPS zveřejnil závěry vyšetřování

Spadlý fázový vodič na vedení V411, který byl prvotní příčinou výpadku dodávek...

Rozsáhlý výpadek elektřiny, který letos 4. července postihl asi milion odběrných míst v Česku, způsobil pád fázového vodiče na vedení V411 a následný výpadek zdrojů o celkovém výkonu cca 470 megawatt...

19. prosince 2025

Podpora po rodičovské 2026: kdo se nevrací do práce, dostane víc peněz než dosud

Ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od 1. ledna 2026 mění. Novinky pocítí i matky malých dětí, kterým skončí rodičovská, ale do práce nenastoupí. Nově dostanou od státu výrazně víc peněz než dosud.

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.