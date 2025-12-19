Požadavek vlády na tříměsíční zákaz provozu platformy Shein ve Francii označil soud za nepřiměřený. Upozornil, že platforma problematické produkty rychle stáhla z prodeje a že se neprokázaly žádné systémové nedostatky v oblasti kontroly, dohledu či regulace.
„To rozhodnutí vítáme. Nadále se zavazujeme k neustálému zlepšování svých kontrolních procesů v úzké spolupráci s francouzskými úřady,“ uvedl čínský podnik po rozhodnutí soudu.
„Naší prioritou zůstává ochrana francouzských spotřebitelů a dodržování místních zákonů a předpisů,“ dodal.
Soud nicméně společnosti Shein nařídil, aby zavedla ověřování věku při prodeji zboží pro dospělé ve Francii. Za každé porušení tohoto nařízení stanovil pokutu deset tisíc eur (téměř čtvrt milionu korun), napsala agentura Reuters.
|
Nakupování jako napínavá hra. Shein čelí kritice, že manipuluje se zákazníky
Francouzská vláda oznámil, že se v příštích dnech odvolá. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že s obchodním modelem platformy Shein jsou spojena „systémová rizika“.
Společnost Shein byla založena v Číně a teď sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky velmi levnému oblečení, široké nabídce produktů a také díky agresivnímu marketingu.
Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence - evropské značky ji obviňují z obcházení pravidel Evropské unie a ze zneužívání celních výjimek u zásilek s nízkou hodnotou.