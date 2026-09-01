Akcie společnosti Shein se při úterní burzovní premiéře propadly z úvodní ceny 48,56 hongkongského dolaru na 43,72 dolaru, později část ztrát umazaly. V polovině obchodování se pohybovaly kolem 46,62 hongkongského dolaru, stále zhruba čtyři procenta pod upisovací cenou.
Burzovní debut završil více než čtyřletou snahu Sheinu vstoupit na veřejný trh. Výsledek ale ukazuje, jak výrazně se mezitím změnil pohled investorů na firmu, která se během pandemie stala jedním z největších vítězů internetového nakupování.
Shein při primární nabídce akcií získal v přepočtu přibližně 1,7 miliardy amerických dolarů. Tržní hodnota společnosti tím dosáhla zhruba 26 miliard dolarů. Ještě v roce 2022 byla přitom firma v soukromém financování oceňována téměř na 100 miliard dolarů.
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„Myslím, že slabý debut ukazuje, že ani po obrovském přecenění investoři Shein stále nepovažují za zjevně levnou akcii,“ uvedla pro Reuters hlavní investiční stratégyně Saxo Charu Chananaová. Podle ní firma nabízí investorům prémii navzdory méně přesvědčivému výhledu růstu a významným regulatorním a obchodním rizikům.
Konec éry extrémně levného zboží
Shein vybudoval svůj globální byznys na kombinaci velmi nízkých cen, rychlé výroby a datově řízeného dodavatelského řetězce. Společnost založená v Číně v roce 2012 dokázala díky přímému zasílání zboží zákazníkům po celém světě nabídnout trička za několik dolarů a šaty kolem deseti dolarů. Právě tento model však nyní čelí zásadním změnám.
Spojené státy loni ukončily takzvanou výjimku de minimis, která umožňovala bezcelní dovoz zásilek v hodnotě do 800 dolarů. Evropská unie následovala v červenci a zavedla poplatek tři eura na nízkonákladové zásilky do 150 eur. Opatření mají omezit příliv levného zboží z mimoevropských internetových obchodů.
Změny jsou pro Shein citelné, neboť jeho obchodní model na levném přeshraničním doručování dlouhodobě výrazně závisel. Analytik Josh Gilbert ze společnosti eToro pro Reuters uvedl, že denní počet aktivních uživatelů Sheinu v Evropě po zrušení unijní výjimky klesl přibližně o 45 procent. Podobný pokles podle něj zaznamenal také konkurenční Temu.
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„Nejde ani tak o problém Sheinu jako o konec éry levného přeshraničního doručování,“ uvedl Gilbert. Značka má podle něj nepochybně obrovský dosah, velká část loajality zákazníků ale vždy vycházela především z nízké ceny.
Růst zpomaluje, zisk se změnil ve ztrátu
Investory znepokojuje také vývoj hospodaření. Čistý zisk Sheinu loni klesl o 39 procent a v prvním čtvrtletí letošního roku se firma dostala do ztráty 99 milionů dolarů. O rok dříve přitom za stejné období vykázala zisk 395 milionů dolarů.
Společnost zároveň upozorňuje na rostoucí náklady spojené s cly, poplatky a logistikou. Marže z provozního zisku má být podle jejích předběžných výsledků v první polovině roku o něco nižší než v prvním čtvrtletí.
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Shein navíc čelí silné konkurenci. Na jeho trh tlačí zejména Temu, které provozuje čínská skupina PDD Holdings, a AliExpress společnosti Alibaba. Ocenění Sheinu přitom podle Bloomberg Intelligence odpovídá více než patnáctinásobku očekávaného zisku. U PDD je tento poměr zhruba 7,4násobný.
„Investoři mají platit prémii navzdory slabšímu očekávanému růstu a významným regulatorním a obchodním rizikům,“ uvedla Chananaová.
Čtyři roky hledání cesty na burzu
Shein se o vstup na burzu pokoušel několik let. Původně zvažoval New York a Londýn, jeho plány ale komplikovaly politické a regulatorní překážky. Společnost čelila také intenzivní kontrole svých obchodních praktik.
Firma byla založena v Číně, od konce roku 2021 má sídlo v Singapuru a dlouhodobě se snažila prezentovat jako globální společnost. Nakonec se však vrátila ke svým čínským kořenům a pro burzovní debut zvolila Hongkong.
Ani tam ale její nabídka nevzbudila takový zájem jako některé současné technologické emise. Maloobchodní část IPO byla podle firmy 5,63krát přeupsána, mezinárodní část 2,59krát. U některých hongkongských emisí, zejména z oblasti umělé inteligence a robotiky, přitom poptávka dosahovala stonásobků nabízeného objemu.
Hongkongský trh se přesto letos může pochlubit mimořádně silným přílivem nových emisí. IPO Sheinu zvýšilo celkový objem financí získaných při prvních veřejných nabídkách v Hongkongu nad 45 miliard dolarů. Rok 2026 se tak podle Bloombergu stal už třetím nejúspěšnějším rokem v historii tamního trhu. Burza by navíc mohla překonat rekord 57,8 miliardy dolarů z roku 2010.
Skutečný test přijde až za půl roku
Slabý debut nemusí ale o hodnotě Sheinu vypovídat ještě úplně přesně. Zhruba pětina akcií v IPO připadla takzvaným klíčovým investorům, kteří se zavázali, že je po dobu šesti měsíců neprodají. Volně obchodovatelná část akcií tak představuje jen přibližně pět procent.
Podle analytičky Bloomberg Intelligence Catherine Limové proto bude významnějším testem ocenění společnosti až konec půlroční blokace v březnu 2027.
Shein se mezitím snaží změnit svou image i obchodní model. Rozšiřuje tržiště pro zboží třetích stran a letos v květnu koupil americkou oděvní značku Everlane. Chce tak být méně závislý na vlastním ultralevném fast fashion sortimentu.
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Ani tím ale regulatorní problémy nekončí. Ve Spojených státech probíhá vyšetřování Federální obchodní komise zaměřené na ochranu spotřebitelů, které může vést k vysokým sankcím. Evropská komise zase prověřuje nakládání Sheinu s nelegálními výrobky, potenciálně návykový design platformy a transparentnost jeho doporučovacích systémů.
Do budoucnosti společnosti tak vstupuje nejen otázka, zda dokáže udržet zákazníky, ale také zda její model levné módy dokáže fungovat v prostředí vyšších cel, poplatků a přísnější regulace.
Pro Shein je hongkongské IPO nejen způsobem, jak získat nový kapitál. Podle analytika Jianggana Liho ze společnosti Momentum Works jde zároveň o změnu kapitálové struktury firmy. Ta má prostřednictvím emise mimo jiné kompenzovat některé dřívější investory, kteří do společnosti vstupovali za výrazně vyššího ocenění. uzavřel Bloomberg.