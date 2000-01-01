náhledy
Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za polovinu současné ceny a spolu s Rogerem Watersem, osmaosmdesátiletým zakladatelem legendární rockové skupiny Pink Floyd, zde plánovala umělecké útočiště a luxusní rezidence.
Jejich společnou vizí byla exkluzivní komunita, kde by alespoň částečně pobývali i někteří z nejvýznamnějších investorů a kde by umělci mohli volně vystavovat svá díla bohatým obyvatelům a hostům.
Tento koncept se však nikdy neuskutečnil a ostrov se nyní po dvaceti letech vrací na trh.
Ostrov má rozlohu 263 hektarů, přibližně 21 kilometrů pobřeží, bílé písečné pláže, chráněné zátoky a vyhlídky s panoramatickým výhledem na Atlantik. Na ostrově se v současné době nachází jen několik budov, včetně několika „glampingových“ bungalovů a baru na pláži.
Bonds Cay je považovaný díky liduprázdným plážím a tyrkysové vodě za jeden z nejúchvatnějších soukromých ostrovů v celých Bahamách. Na okolní ostrovy s letišti a celními stanicemi se lze dostat soukromým letadlem, helikoptérou nebo jachtou.
Podle Gavina Christieho z Corcoran CA Christie Bahamas ostrov nabízí absolutní soukromí bez ztráty pohodlného přístupu a nové plány rozvoje mohou být ambiciózní, ale zároveň šetrné k přírodě.
Ačkoli Shakira, Waters a ostatní investoři nedokázali svůj vlastní ostrovní ráj realizovat, realitní kancelář poznamenává, že jejich plány by měly sloužit jako inspirace pro budoucí kupce, kteří mají zájem o podobný projekt.
Od roku 2006 nebyl ostrov veřejně uveden na trh, není tedy jasné, kdo je v současné době vlastníkem nemovitosti, ani zda ji stejná skupina investorů tiše prodala mimo trh.
Shakira je světoznámá kolumbijská zpěvačka, textařka, producentka a tanečnice, často označovaná za královnu latinskoamerické popové hudby.
Autorka hitu Hips Don’t Lie má se svým bývalým partnerem fotbalistou Gerardem Piqué dva syny.
Roger Waters je legendární britský hudebník, zpěvák, baskytarista a skladatel, nejvíce známý jako jeden ze zakládajících členů kapely Pink Floyd.
Fotografie z koncertního turné Rogera Waterse z roku 2023.
