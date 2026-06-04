Seychely zaznamenaly v letošním březnu a dubnu meziroční pokles příjezdů turistů o třetinu, zatímco na Srí Lance se počet návštěvníků v dubnu snížil o 22 procent. Nejcitelněji však krize dopadá na Maledivy, kde cestovní ruch dlouhodobě tvoří téměř 30 procent ekonomiky, upozorňuje agentura Bloomberg.
Ačkoliv Maledivy loni navštívilo rekordních 2,25 milionu turistů, z nichž přibližně dvě třetiny tvořili Evropané, letos se situace výrazně změnila. Počet návštěvníků v březnu a dubnu meziročně klesl o 22 procent. Podle zástupců turistického průmyslu navíc místní hotely a cestovní kanceláře od března přišly dohromady o více než 500 milionů dolarů.
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Jedním z důvodů je i prodloužení letů, které jsou kvůli obcházení rizikových oblastí až o tři hodiny delší než dříve. To zvyšuje spotřebu paliva, provozní náklady aerolinek i ceny letenek. Náklady navíc navyšují také nejrůznější přirážky, které pojišťovny zavedly pro letadla pohybující se v blízkosti konfliktu.
Řada resortů na Maledivách je momentálně zaplněna jen z poloviny, některé hlásí propad tržeb o více než 90 procent. To pro Bloomberg potvrdilo i vedení společnosti Trans Maldivian Airways, která zajišťuje přepravu hostů hydroplány do luxusních resortů. Nyní totiž tato firma přepravuje denně asi o pětinu méně cestujících než před rokem. „Pokud sem nebudou létat mezinárodní aerolinky, jsme ztraceni,“ varuje šéf společnosti A. U. M. Fawzy.
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Maledivy negativně postihlo také pozastavení provozu letecké společnosti BeOnd, která nabízela luxusní lety v byznys třídě mezi ostrovy a vybranými evropskými či blízkovýchodními destinacemi. Dopravce se potýká s prudkým poklesem poptávky a více než šedesátiprocentním růstem cen paliva od února, což vedlo k dočasnému zastavení jejího provozu.
Zahrada byla plná lidí
Provozovatelé hotelů na Maledivách se snaží přilákat hosty výraznými slevami. Některé cestovní kanceláře zlevnily pobyty až o 35 procent, ani to však často nestačí. Skupina Sun Siyam Resorts kvůli úbytku hostů uzavírá jednu ze svých restaurací a organizátoři svateb na Maledivách hlásí, že nejméně pětina plánovaných obřadů byla v poslední odložena.
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Největší problémy mají především menší a levnější ubytovací zařízení. „Naše zahrada bývala vždy plná lidí. Večer se hosté scházeli pod banánovníky, sdíleli zážitky z výletů a společně večeřeli. Dnes je tu ticho,“ popisuje situaci Fazail Lutfi, majitel malého penzionu na Maledivách.
Jeho rodinný penzion neměl od března jediného hosta. Poslední skupina turistů z Itálie odjela krátce po vypuknutí konfliktu s Íránem. Od té doby se podle Lutfiho téměř zastavily nové rezervace.
Seychely nebo Srí Lanka
Zatímco menší a levnější ubytovací zařízení na Maledivách bojují o přežití, luxusní resorty odolávají krizi výrazně lépe. Společnost Minor International, která na Maledivách provozuje několik prémiových hotelů, sice eviduje více zrušených rezervací, zájem o pobyty ve druhé polovině roku však podle firmy zůstává srovnatelný s loňskem.
Jsou to ale také Seychely, které zaznamenaly v březnu a dubnu meziroční pokles příjezdů turistů o třetinu. Na Srí Lance se počet návštěvníků v dubnu snížil o 22 procent. Společnost SSR Travel Solutions, která organizuje pobyty v regionu, uvádí, že počet rezervací z Francie, Itálie a Španělska klesl na polovinu proti loňsku.
„Evropští klienti jsou pro nás klíčoví a právě letecké spojení nám uštědřilo tu největší ránu,“ říká Sidhant Rao, marketingový ředitel společnosti SSR Travel Solutions. Podle něj hlavně levnější hotely nabízejí pokoje za ceny, které už nepokrývají ani provozní náklady. Cíl je jasný, a to alespoň zmírnit finanční ztráty, uzavírá Bloomberg.