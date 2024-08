Sevilla bojuje proti turismu. V nelegálně pronajímaných bytech odpojí vodu

V Seville, třetím nejnavštěvovanějším městě Španělska, žije 700 tisíc stálých obyvatel, z toho 57 tisíc v centru. Do historického města ale ročně přijede 3,5 milionu turistů a podle mnoha místních obyvatel je to příliš a zhoršuje to kvalitu jejich života, napsal deník Le Figaro

Město vydalo 10 tisíc licencí pro krátkodobé pronájmy, podle odhadu úřadů je v Seville ale dalších 5 tisíc bytů pronajímaných nelegálně. Odpojením vody, které například vedení Barcelony nebo Madridu považuje za příliš radikální, chce radnice v Seville odradit lidi podnikající za hranou zákona.

Majitelé tří bytů bez tekoucí vody se obrátili na soudy. Krok města jako legální ale vyhodnotilo nejen právní oddělení radnice, ale také dvě zprávy nezávislých advokátů. Město slíbilo připojení na vodovodní řad obnovit ve chvíli, kdy majitelé dosud pronajímané prostory promění na trvalé rezidence.

Pravidla v Seville nařizují, že krátkodobé pronájmy musí být v přízemí nebo v prvním patře, aby turisté co nejméně rušili ostatní nájemníky. Povinná je také registrace. Městští urbanisté teď porovnávají nabídku pro turisty se seznamem registrací a slibují rázné kroky, včetně dalšího odpojování vody a častějších kontrol.