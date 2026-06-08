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Kimova Korea je dnes silnější než kdy dřív. Nejen díky Rusku a Číně

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  20:00
Ještě v roce 2020 působil Kim Čong-un zranitelně. Během několika následujících let však svou pozici výrazně posílil. Ekonomická situace dnešní Severní Koreje je v nejlepším stavu od doby, kdy se Kim před téměř 15 lety ujal moci, a pravděpodobně převyšuje jakýkoli bod během vlády jeho otce Kim Čong-ila.
Kim Čong-un na kontrole prací v turistickém resortu Wonsan-Kalma v KLDR (1....

Kim Čong-un na kontrole prací v turistickém resortu Wonsan-Kalma v KLDR (1. listopadu 2018) | foto: Profimedia.cz

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Navzdory ekonomickým problémům, mezinárodním sankcím a dlouhodobé izolaci dokázal Kim Čong-un během několika let proměnit své působení v čele země v jednoznačné politické vítězství. Podle expertů tvrdými represemi upevnil kontrolu nad společností, pokračoval v rozšiřování jaderného arzenálu a válku na Ukrajině využil k navázání strategického partnerství s Ruskem, píše The New York Times.

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„V posledních letech prošel Kim až pozoruhodnou proměnou. Z vůdce čelícího hluboké krizi se stal sebevědomý hráč i na mezinárodní scéně. Byla to cesta z pekla do nebe,“ uvedl pro The New York Times odborník Džiró Išimaru z organizace Asia Press International.

Silnější díky pandemii

Takový vývoj izolované země ještě v roce 2020 čekal málokdo. Když se koronavirová pandemie začala rychle šířit světem, Kim neváhal a zavedl jedny z nejpřísnějších opatření na světě. Uzavřel hranice s Čínou, tvrdě zasáhl proti pašování a výrazně zpřísnil ochranu hranic, aby ze země nikdo nemohl uprchnout.

Pandemii ale částečně využil k posílení své kontroly nad severokorejskou ekonomikou i společností. Omezil černý trh, upevnil dohled nad distribucí zboží a zároveň výrazně ztížil přístup obyvatel k informacím z okolního světa.

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Po vypuknutí pandemie se však situace výrazně změnila. Kim rozpoutal rozsáhlou kampaň proti takzvanému nesocialistickému chování. Terčem represí se staly zahraniční filmy, seriály, hudba i jihokorejský styl oblékání.

Ekonomické vítězství?

Severní Koreji se v posledních letech ekonomicky relativně daří. Podle odhadů jihokorejské centrální banky vzrostlo severokorejské hospodářství v roce 2024 o 3,7 procenta, což představuje nejlepší výsledek za posledních osm let, píše portál The Wall Street Journal.

Severní Korea představuje nejnepravděpodobnější příklad hospodářského růstu na světě. Její ekonomika vzkvétá tak, jak tomu již léta nebylo, a to díky prodeji zbraní a vysílání vojáků do Ruska, dodávkám a financování z Číny a schopnosti obcházet mezinárodní sankce za účelem dovozu většího množství energie, součástek a materiálů.

Kim ale odstartoval i celostátní stavební boom. V loňském roce postavila Severní Korea v Pchjongjangu 10 000 nových domů – tedy více než Los Angeles nebo Chicago. Kim Čong-un zároveň dokončil několik dlouho odkládaných projektů, včetně přímořských turistických letovisek, lyžařských areálů a nových obytných čtvrtí. Satelitní snímky navíc naznačují rostoucí počet automobilů.

Na únorovém sjezdu Strany pracujících, který se koná jednou za deset let, se 42letý diktátor zastal hospodářského obratu a ve svém projevu uvedl, že k němu došlo navzdory barbarské blokádě v podobě ekonomických sankcí vedených Spojenými státy. „Všechno se od základů změnilo,“ řekl Kim.

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Od pandemie je země nadále otevřená pouze vybraným hrstkám cizinců, mezi nimiž jsou ruští a západní cestovatelé a diplomaté. Také oni popisují, že se země v porovnání s minulostí k nepoznání změnila, zejména její hlavní město Pchjongjang, kde žije Kim a korejská elita.

Místní restaurace nabízejí pizzu z kamenné pece a kuřecí křidélka. Hosté mohou platit pomocí mobilního systému s QR kódy. Ulice brázdí čínská elektromobily. V Pchjongjangu se objevily nové obchody se zvířaty, internetová herna a autosalony prodávající vozy BMW.

Úspěch pro chudou zemi

Mimo hlavní město však zůstává Severní Korea nadále chudá. Podle zprávy OSN trpí podvýživou téměř polovina z jejích 26 milionů obyvatel. Její roční hrubý domácí produkt činí méně než jedno procento celkového HDP Spojených států. Tato země patří k nejhorším porušovatelům lidských práv na světě, kde může být šíření jihokorejského seriálu trestáno smrtí.

Zbraně, hackeři i paruky. Jak si Severní Korea zajišťuje přísun miliard

Podle nejnovějších údajů jihokorejské centrální banky, která ke svým odhadům využívá data zpravodajských služeb, vzrostla severokorejská ekonomika v roce 2024 o 3,7 procenta, což představuje nejrychlejší tempo růstu za posledních osm let. Jihokorejské analytické instituty odhadují, že tento růst pokračuje.

„Ekonomická situace Severní Koreje je v nejlepším stavu od doby, kdy se Kim před téměř patnácti lety ujal moci, a pravděpodobně převyšuje jakýkoli bod během vlády jeho otce Kim Čong-ila, který vládl od roku 1994 až do své smrti v roce 2011,“ uvedl Stephan Haggard z Kalifornské univerzity v San Diegu, který se již desítky let zabývá výzkumem severokorejské ekonomiky. Pro tak chudou zemi je to podle něj až neuvěřitelný úspěch. „Kimovi ale také přálo štěstí,“ uzavřel podle amerického deníku.

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