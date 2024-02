Severokorejské umělé řasy dobývají Západ, tváří se jako čínský výrobek

Většina cestovatelů má seznam destinací, kam by se chtěli podívat. Počet těch, kteří si kladou za...

Zážitky cestujících z devítiměsíční plavby výletní lodě Serenade of the Seas společnosti Royal...

Umělá inteligence se připletla i ke tkaní koberců. Indům zkracuje čas výroby

3. února 2024

Umělá inteligence zavírala i do stovky let starého indického průmyslu, a to tkaní koberců. Lidskou...