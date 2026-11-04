Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace

Autor:
Severní Korea naskakuje na nový gastronomický trend. Po celé zemi otevírají vícepodlažní restaurace s mramorovými stoly, terasami a vestavěnými grily, zaměřené na severokorejské BBQ. Podle odborníků je to ale jen snaha vykreslit zemi jako ekonomicky prosperující.

Od začátku září oznámila státní média otevření více než dvanácti nových „bulgogi“ restaurací, na jejichž menu nechybí hovězí, vepřové nebo pštrosí maso. Několikapatrové pobočky vznikají po celé zemi. Na severu města Kanggje si mohou hosté vychutnat čepované pivo u akvária, zatímco na pobřeží Nampcho doprovázel slavnostní otevření ohňostroj. Další restaurace se pyšní neobvykle velkými prostory, které pojmou stovky lidí.

Lee Ae-ran provozuje severokorejskou BBQ restauraci v Soulu. Na grilu zrovna připravuje pokrm z marinovaného hovězího masa. Podobné pokrmy nabízejí i nové restaurace v KLDR. (22. října 2026)
Lee Ae-ran provozuje severokorejskou BBQ restauraci v Soulu. Na grilu zrovna připravuje pokrm z marinovaného hovězího masa. Podobné pokrmy nabízejí i nové restaurace v KLDR. (22. října 2026)
Severokorejská BBQ restaurace v Soulu. Na grilu kuchař zrovna připravuje pokrm z marinovaného hovězího masa. (22. října 2026)
Lee Ae-ran provozuje severokorejskou BBQ restauraci v Soulu. Na grilu zrovna připravuje pokrm z marinovaného hovězího masa. (22. října 2026)
4 fotografie

Analytici se ale shodují, že nové podniky jsou nástrojem propagandy, jenž má zemi vykreslit jako prosperující.

„Je to další ukázka toho, jak Severní Korea těží ze vztahů s Ruskem, zejména v oblasti obchodu a stavebnictví,“ uvedla pro Reuters profesorka koreanistiky na londýnské School of Oriental and African Studies Hazel Smithová. „To ale neznamená, že jejich ekonomika vzkvétá. Pouze to, že pár lidí je na tom lépe a můžou si dovolit občas zajít na jídlo.“

Maso jako symbol režimu

Kromě restaurací režim v zemi buduje i další volnočasové projekty jako vodní parky, kavárny a luxusní nákupní centra. Jejich návštěvu si ale může dovolit jen hrstka obyvatel.

Z dat jihokorejské centrální banky vyplývá, že ekonomika KLDR v minulém roce stoupla o 3,5 procenta. Je to už třetí rok v řadě, kdy přírůstek přesáhl tři procenta. Zvýšil se ale také dovoz masa z Číny. Ten se mezi lety 2023 a 2025 více než zčtyřnásobil a dosáhl téměř 39 milionů dolarů.

Kim učí Severokorejce utrácet. Staví luxusní centra, aquaparky i lyžařská střediska

„Maso je pro režim důležitým symbolem, který připomíná slib zesnulého vůdce Kim Il-sunga, dědečka Kim Čong-una. Ten se kdysi zavázal, že svému lidu zajistí ,bílou rýži a masovou polévku’,“ řekl vedoucí katedry koreanistiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Benjamin Katzeff Silberstein.

Přestože Kim farmáře vyzval, aby zlepšili domácí živočišnou produkci, zásobování potravinami je stále nejisté. Během hladomoru v 90. letech se státní systém distribuce potravin zhroutil a zemřely tisíce lidí. To obyvatele donutilo obrátit se k soukromým trhům. Dnes větší stabilitu zajišťují polostátní trhy a podpora právě ze strany Ruska a Číny.

Trend nových restaurací se však střetává s problémem, který Severní Korea řeší už od 90. let – podvýživou. Světový potravinový program OSN odhaduje, že v roce 2022 jí trpělo 10,7 milionů lidí, tedy více než čtyřicet procent obyvatel, uzavírá agentura.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Evropa potřebuje norský plyn. Nevadí, že se v budoucnu začne těžit i v Arktidě

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie v minulosti odmítala fosilní paliva ze severu Norska. Ještě v roce 2021 se zavázala, že bude prosazovat mezinárodní zákaz nových vrtů v Arktidě. V nové Arktické strategii však tato...

4. listopadu 2026

Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace

Lee Ae-ran provozuje severokorejskou BBQ restauraci v Soulu. Na grilu zrovna...

Severní Korea naskakuje na nový gastronomický trend. Po celé zemi otevírají vícepodlažní restaurace s mramorovými stoly, terasami a vestavěnými grily, zaměřené na severokorejské BBQ. Podle odborníků...

4. listopadu 2026

Státy Perského zálivu doufají v lepší zítřky. Válka a nejistota ale musí skončit

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Bohaté státy Perského zálivu v posledních letech investovaly miliardy do luxusních hotelů, letišť a nových měst. Doufaly, že přilákají turisty a zahraniční firmy. Válka s Íránem jim však udělala čáru...

3. listopadu 2026

Nadšení z AI střídají obavy. Investoři varují před bublinou, bankéři sázejí na růst

Šéf společnosti PIMCO Emmanuel Roman na konferenci Global Financial Leaders’...

Mezi investory na Wall Street sílí obavy, že současný boom umělé inteligence může skončit bolestivým vystřízlivěním. K varovným hlasům se přidávají také představitelé některých největších světových...

3. listopadu 2026

Penta postaví v centru Londýna hotel za 6,7 miliardy korun. Nabídne 350 pokojů

Vizuály projektu Morley House (3. listopadu 2026)

Realitní část investiční skupiny Penta postaví ve spolupráci s mezinárodní hotelovou skupinou Staycity Group v Londýně hotel za přibližně 6,7 miliardy korun. Celkem bude mít 350 pokojů kombinujících...

3. listopadu 2026

Jako hospodyňky za časů SSSR, zoufají si Rusové. Přestávají zvládat rostoucí ceny energií

Premium
Komíny moskevské teplárny na snímku z 2. října 2026

Ruským domácnostem dál rostou životní náklady. Za vodu, elektřinu a teplo platí od začátku války na Ukrajině o více než polovinu více. Některým Rusům vysoké účty za energie ukrajují již tak velkou...

3. listopadu 2026

Německo nechalo přetavit pamětní mince kvůli vysoké ceně stříbra, které v nich bylo

Německý kancléř Friedrich Merz a německý vicekancléř a ministr financí Lars...

Stříbro v nich mělo větší cenu než částka vyražená na mincích. Německé ministerstvo financí proto nechalo dvě emise pamětních mincí přetavit a vyrazit znovu. Operace stála téměř 1,4 milionu eur a...

3. listopadu 2026

Nový průmyslový park za miliardu. Přerov vyhlíží obří investici skupiny Accolade

Vizualizace nového průmyslového parku skupiny Accolade v Přerově.

Obří zóna pro byznys se v Přerově ještě rozroste. Po výrobních a skladovacích halách za tři miliardy korun, jež na ploše 110 tisíc metrů čtverečních chystá na okraji města mezi areálem bývalých...

3. listopadu 2026  13:48

Potřebujete, co vyrábíme, hrozí Čína konkurentům. Boj se Západem je pro zemi priorita

Premium
Plenární zasedání čínské komunistické strany (29. října 2026)

Nejde jen o vzácné zeminy. Čína stále více ztěžuje ostatním zemím, aby se zbavily závislosti na jejích technologiích v oblasti solární energie, dronů i výroby léků. Plánovaná omezení vývozu ukazují,...

3. listopadu 2026  13:10

Lepší šance už nebude. Podzemní vodu zdražme, zní z výboru

Ilustrační snímek.

Sněmovní zemědělský výbor podpořil zvýšení poplatku za odběr podzemních vod o 250 procent na 7 Kč za metr krychlový. Skokové navýšení je důsledkem čtvrt století dlouhé nečinnosti, řekl při obhajobě...

3. listopadu 2026  12:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ne zombie, ale graf. Číňané během Halloweenu reagovali na klesající akciový trh

Ani zombie, ani upír. V Číně se lidé na Halloween převlékli za akciové trhy....

Pro jednu celou generaci Číňanů se domácí akciový trh, jehož hodnota proti červnovému maximu klesla zhruba o dvacet procent, stal natolik děsivým, že je inspiroval k vytvoření netradičních...

3. listopadu 2026  10:10

Vodní záchranáře má financovat zemědělský úřad, podpořili poslanci

ilustrační snímek

Sněmovní zemědělský výbor v úterý schválil pozměňovací návrh poslance Karla Turečka, který vytvořil 20milionový výdaj ministerstvu zemědělství pro vodní záchrannou službu. Zároveň zákonodárci...

3. listopadu 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×