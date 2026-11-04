Od začátku září oznámila státní média otevření více než dvanácti nových „bulgogi“ restaurací, na jejichž menu nechybí hovězí, vepřové nebo pštrosí maso. Několikapatrové pobočky vznikají po celé zemi. Na severu města Kanggje si mohou hosté vychutnat čepované pivo u akvária, zatímco na pobřeží Nampcho doprovázel slavnostní otevření ohňostroj. Další restaurace se pyšní neobvykle velkými prostory, které pojmou stovky lidí.
Analytici se ale shodují, že nové podniky jsou nástrojem propagandy, jenž má zemi vykreslit jako prosperující.
„Je to další ukázka toho, jak Severní Korea těží ze vztahů s Ruskem, zejména v oblasti obchodu a stavebnictví,“ uvedla pro Reuters profesorka koreanistiky na londýnské School of Oriental and African Studies Hazel Smithová. „To ale neznamená, že jejich ekonomika vzkvétá. Pouze to, že pár lidí je na tom lépe a můžou si dovolit občas zajít na jídlo.“
Maso jako symbol režimu
Kromě restaurací režim v zemi buduje i další volnočasové projekty jako vodní parky, kavárny a luxusní nákupní centra. Jejich návštěvu si ale může dovolit jen hrstka obyvatel.
Z dat jihokorejské centrální banky vyplývá, že ekonomika KLDR v minulém roce stoupla o 3,5 procenta. Je to už třetí rok v řadě, kdy přírůstek přesáhl tři procenta. Zvýšil se ale také dovoz masa z Číny. Ten se mezi lety 2023 a 2025 více než zčtyřnásobil a dosáhl téměř 39 milionů dolarů.
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Kim učí Severokorejce utrácet. Staví luxusní centra, aquaparky i lyžařská střediska
„Maso je pro režim důležitým symbolem, který připomíná slib zesnulého vůdce Kim Il-sunga, dědečka Kim Čong-una. Ten se kdysi zavázal, že svému lidu zajistí ,bílou rýži a masovou polévku’,“ řekl vedoucí katedry koreanistiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Benjamin Katzeff Silberstein.
Přestože Kim farmáře vyzval, aby zlepšili domácí živočišnou produkci, zásobování potravinami je stále nejisté. Během hladomoru v 90. letech se státní systém distribuce potravin zhroutil a zemřely tisíce lidí. To obyvatele donutilo obrátit se k soukromým trhům. Dnes větší stabilitu zajišťují polostátní trhy a podpora právě ze strany Ruska a Číny.
Trend nových restaurací se však střetává s problémem, který Severní Korea řeší už od 90. let – podvýživou. Světový potravinový program OSN odhaduje, že v roce 2022 jí trpělo 10,7 milionů lidí, tedy více než čtyřicet procent obyvatel, uzavírá agentura.