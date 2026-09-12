Rozsah změn ukazují údaje o dovozu ze sousední Číny. Za posledních deset let vzrostl dovoz masážních zařízení do Severní Koreje čtyřicetinásobně, zatímco dodávky běžeckých pásů se zvýšily o více než 600 procent. Do země proudí také piana, vybavení zábavních parků nebo autíčka pro autodromy.
Podle analýzy agentury Reuters, která vycházela z obchodních statistik, severokorejských státních médií a rozhovorů s návštěvníky země a uprchlíky, se v Severní Koreji rozšiřují také luxusní obchodní centra, plážové resorty a lyžařské areály.
Nejde přitom pouze o to dopřát obyvatelům více zboží a zábavy. Analytici se domnívají, že Kimova strategie má také výrazný ekonomický a politický rozměr. Tím, že osobní spotřebu směruje prostřednictvím státem kontrolovaných obchodů a zařízení pro volný čas, posiluje kontrolu vlády nad obchodem, omezuje význam černého trhu a získává nové zdroje příjmů.
„Výroba, distribuce a kapitálové toky se přesouvají do oficiálního ekonomického prostoru řízeného státem,“ uvedl Kang Song-hjon, výzkumník Hyundai Research Institute v Soulu.
Káva, pivo a luxusní zboží
Rozvoj spotřeby pokračuje i navzdory rozsáhlým sankcím OSN, které mimo jiné omezují dovoz luxusního zboží, energetických surovin a obchod s nerostnými surovinami. Severokorejská ekonomika přesto podle jihokorejské centrální banky v roce 2025 vzrostla o 3,5 procenta. Šlo už o třetí rok v řadě, kdy růst přesáhl hranici tří procent.
Proměny si všímají také zahraniční návštěvníci. Singapurský ministr zahraničí Vivian Balakrišnan po návštěvě Pchjongjangu letos v květnu označil změny v hlavním městě za pozoruhodné a řekl, že město připomíná jakékoli jiné moderní město ve východní Asii.
V loni otevřením luxusním obchodním centru Rangnang Aeguk Kumgang Service Complex si podle Reuters mohou obyvatelé dát cappuccino a nakupovat domácí spotřebiče. Ve státních médiích se zase objevují informace o restauraci Hwasong Taedonggang Beer Restaurant, která nabízí pivo a další občerstvení.
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V dubnu Kim Čong-un navštívil nový obchod pro mazlíčky společně se svou dcerou Kim Ču-e. Ta podle státních médií věnovala pozornost především koťatům a štěňatům.
Aquaparky a plážová letoviska
Jedním z nejviditelnějších symbolů nové spotřební politiky je cestovní ruch. Od roku 2022 se ve státních médiích stále častěji objevují zmínky o turistice, zábavě a kulturním životě. Reuters při analýze více než 1 200 článků zaznamenal výrazný nárůst zpráv o nových nebo rekonstruovaných atrakcích.
Patří mezi ně plážový resort Wonsan Kalma, který zahájil provoz v létě 2025. V prosinci pak bylo v horském městě Samdžijon u čínských hranic otevřeno pět luxusních hotelů. V jejich blízkosti vzniká také lyžařské středisko.
Na severovýchodě země se buduje aquapark a jezdecký klub. V severokorejských městech přibývají také sauny, bazény, herny a sportovní centra.
Plážový resort Wonsan Kalma podle čínského velvyslanectví v Pchjongjangu během druhé poloviny roku 2025 navštívilo více než 300 tisíc domácích turistů.
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„Jeden místní kontakt mi dokonce řekl, že když tam vzal rodinu, několik členů muselo sdílet dvoulůžkový pokoj, protože všechno ostatní už bylo rezervované,“ uvedl Rowan Beard, spoluzakladatel cestovní kanceláře Young Pioneer Tours.
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Kim zároveň v rámci regionálního rozvojového programu buduje po celé zemi komplexy s knihovnami, restauracemi a kiny. Podle státních médií jich jsou nejméně dvě desítky dokončených nebo ve výstavbě.
Největší luxus se soustředí v Pchjongjangu. V jednom z nových obytných komplexů se nachází herna, autosalon a restaurace s nabídkou, která by byla ještě donedávna v Severní Koreji těžko představitelná. Podává například lososová bříška nebo burgery s foie gras.
Peníze z kryptoměn i války
Rozmach spotřeby podle jihokorejských výzkumníků financují mimo jiné příjmy z hackerksých krádeží kryptoměn, vývoz uhlí a dalších nerostů a také spolupráce s Ruskem.
Peníze následně protékají celou ekonomikou. Část obyvatel si v minulosti vytvořila úspory díky neformálnímu obchodu, který se v zemi rozšířil zejména po hladomoru v 90. letech. „Střední třída čítající zhruba osm milionů lidí má úspory, ale nemá je kde utratit,“ uvedl Ruediger Frank, profesor východoasijské ekonomiky a společnosti na Vídeňské univerzitě.
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Právě spotřeba má být podle něj Kimovou odpovědí. Umožňuje obyvatelům utrácet peníze, aniž by jejich přebytečné prostředky tlačily vzhůru ceny základních komodit, například rýže. Zároveň vytváří domácí poptávku a podporuje ekonomický růst.
Konkurence pro černé trhy
Po hladomoru v 90. letech se v Severní Koreji rozšířily polooficiální trhy, protože stát nebyl schopen zajistit obyvatelům dostatek zboží. Pokusy o jejich likvidaci na začátku tohoto století selhaly mimo jiné proto, že vláda neměla distribuční infrastrukturu, která by je dokázala nahradit. To se nyní podle analytiků mění.
Kimův plán vytváří státní obchodní infrastrukturu, která může postupně konkurovat černým a neformálním trhům a časem je oslabit. Pomoci mají také platební a doručovací aplikace, které zároveň umožňují úřadům lépe sledovat soukromé výdaje.
Pchjongjang v roce 2023 přijal zákon, který bankám a obchodům ukládá přijímat elektronické platby. Severokorejské mobilní aplikace pro nakupování podle dostupných záběrů připomínají čínský Alipay.
„Mobilní platby se používaly všude a na všechno, co bylo možné koupit,“ popsal po květnové návštěvě Pchjongjangu Beard.
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Ani rostoucí nabídka ale neznamená, že si ji mohou dovolit všichni. Jang Il-čchol, který před loňským útěkem ze Severní Koreje pracoval jako řidič v Pchjongjangu, uvedl, že lidé jako on mají k novým restauracím a zařízením pro volný čas jen omezený přístup. Mnozí obyvatelé navíc podle něj vládě nedůvěřují a dávají přednost hotovosti.
Rozmach spotřeby má pro Kima ještě jeden geopolitický efekt. Pokud se ekonomice daří a země dokáže vytvářet vlastní zdroje příjmů, může mít menší potřebu zmírnění mezinárodních sankcí a menší motivaci vracet se k jednáním o jaderném programu se Spojenými státy. To je významné i vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump opakovaně vyjadřuje zájem o další schůzku se severokorejským vůdcem. „Spotřeba kupuje čas,“ shrnul Frank. „Nekupuje ale loajalitu navždy,“ uzavřel podle agentury.