Před severokorejskými obchodními centry, hotely nebo nemocnicemi se v posledních měsících objevují desítky aut a přeplněná parkoviště. Nic na tom nemění ani skutečnost, že dovoz automobilů do KLDR je kvůli sankcím OSN oficiálně zakázán. Režim podle agentury Reuters těží z úzké spolupráce s Čínou.
„V některých částech Pchjongjangu je najednou až příliš aut,“ uvedl pro Reuters singapurský fotograf Aram Pan, který Severní Koreu navštívil už dvacetkrát. Když byl v severokorejské metropoli loni v říjnu, zažil tu podle svých slov první skutečnou dopravní zácpu.
Rozvoj automobilismu v jedné z nejizolovanějších zemí světa může působit překvapivě. Režim diktátora Kim Čong-una ale v posledních dvou letech přistoupil k výrazným změnám legislativy. Součástí nových pravidel je i možnost soukromého vlastnictví automobilů.
Jen státem schválení prodejci
Současná severokorejská legislativa umožňuje, aby každá domácnost v KLDR vlastnila jedno auto. Obyvatelé však mohou vozidla nakupovat pouze prostřednictvím prodejců schválených režimem Kim Čong-una, píše Reuters.
Automobil si dnes v Severní Koreji mohou dovolit především nejbohatší vrstvy obyvatel. Výhodu mají také takzvaní donju. Jde o relativně novou podnikatelskou třídu v KLDR, která v posledních letech zbohatla díky rozvíjejícímu se šedému trhu a polooficiálnímu podnikání tolerovanému režimem.
Dlouhá léta přitom platilo, že automobily měla k dispozici především armáda a státní instituce. Rozpoznat takové vozy bylo poměrně jednoduché. Tradičně totiž používaly modré nebo černé registrační značky. Dnes ale ulicím Severní Koreje stále častěji dominují žluté poznávací značky, které se staly symbolem rozvíjejícího se soukromého vlastnictví automobilů.
Čína obchází sankce OSN
Experti odhadují, že už v příštím roce by po Severní Koreji mohlo jezdit více než 20 tisíc soukromých automobilů. A to přesto, že Čína do KLDR loni oficiálně vyvezla pouze dvě auta. Fotografie a videa ze sociálních sítí ale potvrzují, že vozidel v ulicích severokorejských měst rychle přibývá. Z původně luxusního symbolu privilegovaných vrstev se automobil postupně stává běžnější součástí každodenního života.
„Je šílené, jak hustá automobilová doprava v Pchjongjangu dnes je. Žluté registrační značky vidím úplně všude,“ řekl pro Reuters nejmenovaný návštěvník města, který do Severní Koreje jezdí pravidelně.
Agentura Reuters upozorňuje, že automobily míří z Číny do KLDR neoficiálními kanály. Celý systém funguje především díky překupníkům a auta před vstupem do Severní Koreje několikrát změní majitele. Na severokorejských silnicích dnes podle dostupných informací dominují hlavně čínské značky jako Geely, Chery nebo Changan.
K vidění jsou i auta od BMW nebo Audi
V ulicích Severní Koreje jsou ale k vidění i tradiční západní automobily. Výjimkou nejsou ani vozy značek Audi nebo BMW. Německé automobilky však podle Reuters do KLDR oficiálně žádná auta nevyvážejí a o provozu svých vozů v ulicích severokorejských měst nemají žádné informace.
Ačkoliv Čína loni oficiálně vyvezla do KLDR pouze dvě auta, jiná situace panuje v případě olejů, pneumatik a náhradních dílů. Export těchto výrobků z Číny do Severní Koreje v posledních letech výrazně roste. Například dodávky pneumatik od pandemie covidu-19 vzrostly už o 90 procent. Zečtyřnásobil se i vývoz zpětných zrcátek.
Podle Reuters se v ulicích Pchjongjangu začínají objevovat i elektrická taxi a spolu s nimi vznikají také první nabíjecí stanice. Severokorejský vůdce Kim Čong-un už podle analytiků nechce soukromé podnikání úplně potlačovat. Naopak se ho snaží dostat pod státní kontrolu. I proto zažívá automobilový sektor v posledních měsících takový boom, uzavírá agentura Reuters.