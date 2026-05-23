Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Autor:
  9:00
Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě před pár lety byly široké ulice severokorejské metropole téměř prázdné.

Před severokorejskými obchodními centry, hotely nebo nemocnicemi se v posledních měsících objevují desítky aut a přeplněná parkoviště. Nic na tom nemění ani skutečnost, že dovoz automobilů do KLDR je kvůli sankcím OSN oficiálně zakázán. Režim podle agentury Reuters těží z úzké spolupráce s Čínou.

Ústřední škola pro výcvik kádrů Korejské strany pracujících v Pchjongjangu v Severní Koreji. Auta chybějí, portréty potentátů nikoli. (11. dubna 2026)
Rozvoj automobilismu v jedné z nejizolovanějších zemí světa může působit překvapivě. Režim diktátora Kim Čong-una ale v posledních dvou letech přistoupil k výrazným změnám legislativy. Součástí nových pravidel je i možnost soukromého vlastnictví automobilů.(12. dubna 2026)
Elektrická kola a motorky jsou pro obyvatele Severní Koreje mnohem dostupnější variantou dopravního prostředku, než jsou auta. (12. dubna 2026)
Vítězný oblouk v Pchjongjangu v Severní Koreji. Auta v zemi vlastní pouze pár vyvolených. Díky Číně se to brzy může změnit. (12. dubna 2026)
„V některých částech Pchjongjangu je najednou až příliš aut,“ uvedl pro Reuters singapurský fotograf Aram Pan, který Severní Koreu navštívil už dvacetkrát. Když byl v severokorejské metropoli loni v říjnu, zažil tu podle svých slov první skutečnou dopravní zácpu.

Rozvoj automobilismu v jedné z nejizolovanějších zemí světa může působit překvapivě. Režim diktátora Kim Čong-una ale v posledních dvou letech přistoupil k výrazným změnám legislativy. Součástí nových pravidel je i možnost soukromého vlastnictví automobilů.

Jen státem schválení prodejci

Současná severokorejská legislativa umožňuje, aby každá domácnost v KLDR vlastnila jedno auto. Obyvatelé však mohou vozidla nakupovat pouze prostřednictvím prodejců schválených režimem Kim Čong-una, píše Reuters.

Automobil si dnes v Severní Koreji mohou dovolit především nejbohatší vrstvy obyvatel. Výhodu mají také takzvaní donju. Jde o relativně novou podnikatelskou třídu v KLDR, která v posledních letech zbohatla díky rozvíjejícímu se šedému trhu a polooficiálnímu podnikání tolerovanému režimem.

Dlouhá léta přitom platilo, že automobily měla k dispozici především armáda a státní instituce. Rozpoznat takové vozy bylo poměrně jednoduché. Tradičně totiž používaly modré nebo černé registrační značky. Dnes ale ulicím Severní Koreje stále častěji dominují žluté poznávací značky, které se staly symbolem rozvíjejícího se soukromého vlastnictví automobilů.

Čína obchází sankce OSN

Experti odhadují, že už v příštím roce by po Severní Koreji mohlo jezdit více než 20 tisíc soukromých automobilů. A to přesto, že Čína do KLDR loni oficiálně vyvezla pouze dvě auta. Fotografie a videa ze sociálních sítí ale potvrzují, že vozidel v ulicích severokorejských měst rychle přibývá. Z původně luxusního symbolu privilegovaných vrstev se automobil postupně stává běžnější součástí každodenního života.

„Je šílené, jak hustá automobilová doprava v Pchjongjangu dnes je. Žluté registrační značky vidím úplně všude,“ řekl pro Reuters nejmenovaný návštěvník města, který do Severní Koreje jezdí pravidelně.

Agentura Reuters upozorňuje, že automobily míří z Číny do KLDR neoficiálními kanály. Celý systém funguje především díky překupníkům a auta před vstupem do Severní Koreje několikrát změní majitele. Na severokorejských silnicích dnes podle dostupných informací dominují hlavně čínské značky jako Geely, Chery nebo Changan.

K vidění jsou i auta od BMW nebo Audi

V ulicích Severní Koreje jsou ale k vidění i tradiční západní automobily. Výjimkou nejsou ani vozy značek Audi nebo BMW. Německé automobilky však podle Reuters do KLDR oficiálně žádná auta nevyvážejí a o provozu svých vozů v ulicích severokorejských měst nemají žádné informace.

Ačkoliv Čína loni oficiálně vyvezla do KLDR pouze dvě auta, jiná situace panuje v případě olejů, pneumatik a náhradních dílů. Export těchto výrobků z Číny do Severní Koreje v posledních letech výrazně roste. Například dodávky pneumatik od pandemie covidu-19 vzrostly už o 90 procent. Zečtyřnásobil se i vývoz zpětných zrcátek.

Podle Reuters se v ulicích Pchjongjangu začínají objevovat i elektrická taxi a spolu s nimi vznikají také první nabíjecí stanice. Severokorejský vůdce Kim Čong-un už podle analytiků nechce soukromé podnikání úplně potlačovat. Naopak se ho snaží dostat pod státní kontrolu. I proto zažívá automobilový sektor v posledních měsících takový boom, uzavírá agentura Reuters.

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

23. května 2026

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

ilustrační snímek

České gastro vstoupilo do roku 2026 klidněji než v předchozích letech. Tržby podniků od ledna do dubna meziročně vzrostly o dvě procenta. Největší změna je ale vidět v nočním životě. Zatímco mimo...

23. května 2026

„Island" u Košic. Na Slovensku vzniká obří geotermální projekt, vrty zajistila MND

Premium
Společnost MND Drilling & Services dokončila poslední z celkem tří hlubinných...

Jednou z klíčových investic do energetiky na Slovensku je geotermální projekt na východě země. V lokalitě Svinica–Ďurkov dokončila společnost MND tři hlubinné vrty, z nichž nejdelší měří 3,6...

23. května 2026

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

22. května 2026

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

22. května 2026  19:39

Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank...

22. května 2026  18:36,  aktualizováno  19:07

Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další...

22. května 2026

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Írán chce i nadále vybírat poplatky za Hormuz. Je to jako výpalné, říká odborník

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Írán se navzdory pokračujícím jednáním o ukončení konfliktu stále nechce vzdát kontroly nad Hormuzským průlivem. S Ománem nyní vyjednává o novém systému plateb za proplutí. Zahraniční média...

22. května 2026  15:51

Philip Morris rozšířil výrobu v Kutné Hoře. Nikotinové sáčky vyváží do celého světa

Ve výrobním závodě v Kutné Hoře byla slavnostně zahájena výroba nikotinových...

Kutnohorský závod Philip Morris zahájil výrobu nikotinových sáčků. Firma do rozšíření výroby a modernizace areálu investovala přes dvě miliardy korun, nové linky mají dodávat výrobky na desítky...

22. května 2026  15:42

Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth v pátek novinářům představil střednědobou koncepci rozvoje ETCS a elektrizace tratí. SŽ chce do roku 2033 elektrizovat dalších 590 km tratí. Z toho 235 km...

22. května 2026  13:50

Evropa vyhlíží první velkou vlnu veder sezony. Meteorologové očekávají rekordy

Solární panely fotovoltaické elektrárny v německém Heilbronnu. Slunečné a...

Meteorologové předpovídají, že tlaková výše nad Evropou o víkendu způsobí ve Velké Británii, Francii a Španělsku nárůst teplot až o 11 °C nad normál. V Londýně by mohli naměřit 32 °C, v Paříži 31 °C...

22. května 2026  12:03

