Kim s rodinou zkontrolovali svůj luxusní resort, láká hlavně čínské turisty

Nové nádraží má podle severokorejských státních médií sloužit jako důležitá vstupní brána do přímořské oblasti, na níž severokorejský vůdce dlouhodobě osobně dohlíží. Kim Čong-un během středeční inspekce podle agentury Bloomberg ocenil, že se stavbu podařilo dokončit během jediného roku, a vyzdvihl práci dělníků, kteří se na projektu podíleli.
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Wonsan Kalma patří k nejviditelnějším turistickým projektům režimu. Oblast ležící na východním pobřeží země má podle státních zdrojů nabídnout sedm tisíc pokojů v hotelech vyšší kategorie i soukromých vilách. Součástí areálu má být také venkovní aquapark a nedaleké letiště. Kim má navíc v této části země vlastní rezidenci, což jen podtrhuje význam, který vedení projektům ve Wonsanu přikládá.
Inspekce navazuje na nedávnou návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu, jeho první cestu do Severní Koreje po sedmi letech. Si při ní přislíbil rozšiřování spolupráce v obchodu, zemědělství, technologiích i cestovním ruchu.
Zájem o čínské turisty?
Právě čínští návštěvníci byli před pandemií hlavní skupinou zahraničních turistů v Severní Koreji, ročně jich do země přijíždělo kolem stovky tisíc. Turistika je pro Pchjongjang jedním z mála zdrojů zahraniční měny, zvlášť v době, kdy zemi dál svazují mezinárodní sankce.
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Po pandemickém uzavření hranic však režim vpouští zahraniční návštěvníky zatím jen velmi omezeně. Rozvoj dopravní a zdravotnické infrastruktury kolem Wonsanu tak může signalizovat snahu připravit se na širší obnovení příjezdů, zejména z Číny.
Kim během stejné cesty navštívil také novou stanici první pomoci „Každoročně vybudujeme moderní nemocnice ve dvaceti městech a okresech,“ prohlásil při té příležitosti podle severokorejské státní tiskové agentury Kim Čong-un.
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Den po návštěvě resortu Kim dohlížel na testy několika zbraňových systémů, včetně raketometu, samohybné houfnice a taktické balistické střely. „Politika sebeobrany má směřovat k dalšímu posilování smrtícího a ničivého útočného postoje, aby se nám žádný nepřítel neodvážil postavit,“ uvedl severokorejský vůdce.
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