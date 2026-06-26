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Kim s rodinou zkontrolovali svůj luxusní resort, láká hlavně čínské turisty

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  20:00
Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču...

Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču navštívili turistické letovisko Wonsan Kalma na východním pobřeží země. (26. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču...
Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču...
Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču...
Severokorejský diktátor Kim Čong-un, jeho dcera Kim Ču-ae a manželka Ri Sol-ču...
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Luxusní hotely, soukromé vily, aquapark i vlastní letiště. Severokorejský přímořský resort Wonsan Kalma má být výkladní skříní režimu a lákadlem pro zahraniční turisty. Vůdce Kim Čong-un teď s manželkou a dcerou zkontrolovali novou železniční stanici, která má do letoviska přivést víc návštěvníků, zejména z Číny.

Nové nádraží má podle severokorejských státních médií sloužit jako důležitá vstupní brána do přímořské oblasti, na níž severokorejský vůdce dlouhodobě osobně dohlíží. Kim Čong-un během středeční inspekce podle agentury Bloomberg ocenil, že se stavbu podařilo dokončit během jediného roku, a vyzdvihl práci dělníků, kteří se na projektu podíleli.

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Wonsan Kalma patří k nejviditelnějším turistickým projektům režimu. Oblast ležící na východním pobřeží země má podle státních zdrojů nabídnout sedm tisíc pokojů v hotelech vyšší kategorie i soukromých vilách. Součástí areálu má být také venkovní aquapark a nedaleké letiště. Kim má navíc v této části země vlastní rezidenci, což jen podtrhuje význam, který vedení projektům ve Wonsanu přikládá.

Inspekce navazuje na nedávnou návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu, jeho první cestu do Severní Koreje po sedmi letech. Si při ní přislíbil rozšiřování spolupráce v obchodu, zemědělství, technologiích i cestovním ruchu.

Zájem o čínské turisty?

Právě čínští návštěvníci byli před pandemií hlavní skupinou zahraničních turistů v Severní Koreji, ročně jich do země přijíždělo kolem stovky tisíc. Turistika je pro Pchjongjang jedním z mála zdrojů zahraniční měny, zvlášť v době, kdy zemi dál svazují mezinárodní sankce.

Severokorejci si užívají v Kimově novém turistickém areálu, čeká se na příjezd Rusů

Po pandemickém uzavření hranic však režim vpouští zahraniční návštěvníky zatím jen velmi omezeně. Rozvoj dopravní a zdravotnické infrastruktury kolem Wonsanu tak může signalizovat snahu připravit se na širší obnovení příjezdů, zejména z Číny.

Kim během stejné cesty navštívil také novou stanici první pomoci „Každoročně vybudujeme moderní nemocnice ve dvaceti městech a okresech,“ prohlásil při té příležitosti podle severokorejské státní tiskové agentury Kim Čong-un.

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

Den po návštěvě resortu Kim dohlížel na testy několika zbraňových systémů, včetně raketometu, samohybné houfnice a taktické balistické střely. „Politika sebeobrany má směřovat k dalšímu posilování smrtícího a ničivého útočného postoje, aby se nám žádný nepřítel neodvážil postavit,“ uvedl severokorejský vůdce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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