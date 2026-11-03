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KLDR se ohradila proti obvinění FBI z útoku na kryptoměnovou burzu Binance

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  6:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI / David Votruba

Severní Korea se v pondělí důrazně ohradila proti obvinění amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), podle kterého za krádeží virtuálních aktiv z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stál Pchjongjang. Burza mezitím v neděli obnovila zákazníkům možnost výběru uložených bitcoinů a od úterý zpřístupňuje i výběry dalších aktiv, mimo jiné kryptoměn ethereum, solana či ripple.

Hackeři při útoku na burzu Binance odcizili kryptoměny v hodnotě kolem 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard Kč). Firma uvedla, že už se podařilo zajistit prostředky na náhradu 95 procent odcizených kryptoměn. Zbývajících pět procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání v potřebném množství může trvat déle, napsala v pondělí agentura Reuters. Útok je označován za největší krádež v historii kryptoměn.

Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI

Podle FBI je za útokem Severní Korea, která to ale odmítla. Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, obvinění od FBI označila za hrubou politickou provokaci a za absurdní rétoriku.

Vyjádření Kim Jo-čong přišlo na pozadí pondělní severokorejské zkoušky střel s plochou dráhou letu. Severokorejská státní agentura KCNA v úterý informovala, že hlavice střel byla vybavena novou kazetovou municí, která dokáže „proměnit v popel cílovou oblast o rozloze pěti až šesti hektarů“.

Binance má kolem 335 milionů registrovaných uživatelů. Nezískala však evropskou licenci MiCA, a nemá proto oprávnění poskytovat regulované kryptoměnové služby v Evropské unii.

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