Hluboko pod zemí k kraji na severu Švédska se každou noc ozývají výbuchy. V místním dole se už přes sto let těží železná ruda. Teď tu horníci hledají i další cenné suroviny, bez nichž se neobejdou moderní auta, elektrárny nebo vojenská technika. Právě jejich výrobu dnes ovládá především Čína a Evropa se snaží najít způsob, jak na ní být méně závislá.
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V dole Malmberget se při jediném odstřelu uvolní kolem 50 tisíc tun horniny. Provozovatel dolu, švédská státní společnost LKAB, chce nyní lépe využít materiál, který dosud vznikal jako vedlejší produkt těžby. Obsahuje totiž prvky vzácných zemin, po nichž je ve světě stále větší poptávka. Jejich získávání by totiž mohlo být levnější než otevírání zcela nových dolů, píše agentura Bloomberg.
Výhoda skrytá ve starém dole
Sever Evropy má jednu velkou výhodu. Nacházejí se zde rozsáhlá naleziště nerostných surovin, je tu dostatek elektřiny a těžební společnosti mají s dobýváním hornin dlouholeté zkušenosti. Švédská státní firma LKAB navíc může využít své stávající doly a vybavení. Díky tomu ušetří část nákladů, které by jinak musela vynaložit na otevření nového naleziště.
Zhruba 190 kilometrů jižněji, ve městě Luleå, už kvůli tomu vznikl zkušební závod. Experti v něm nyní ověřují, zda bude celý postup fungovat i v běžném provozu. LKAB do projektu dosud investovala přibližně 800 milionů švédských korun, což je v přepočtu asi 1,8 miliardy korun.
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Pokud půjde vše podle plánu, na začátku třicátých let by zde mohla zahájit výrobu také mnohem větší továrna. „Nejde o to být soběstačný. Jde o snížení závislosti,“ řekl agentuře Bloomberg Darren Wilson z vedení LKAB s tím, že podle něj stačí vybudovat takovou výrobu, která pomůže překonat výpadky dodávek.
Další země následují
Podobné plány mají také další země na severu Evropy. V Norsku se připravuje využití ložiska Fen, které podle odhadů obsahuje 15,9 milionu tun oxidů vzácných zemin. Ve Finsku chtějí rozvíjet naleziště Sokli a další suroviny hledají firmy také v Grónsku. Estonsko již dokonce pokročilo o něco dále, protože tam začala komerční výroba magnetů. Švédská LKAB se navíc podílí na zpracování surovin v Norsku.
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Část peněz mají vložit soukromé společnosti, zbytek má přijít z veřejných zdrojů. Unie navíc počítá s fondem ve výši tří miliard eur, tedy asi 72 miliard korun, který má pomoci s financováním projektů zaměřených na důležité nerostné suroviny.
„Musíme se učit od nejlepších,“ řekl Peder Lundquist z Dánského exportního a investičního fondu. Narážel tím na Čínu, která do rozvoje celého odvětví dlouhodobě investovala veřejné peníze.
V Evropě naopak firmy od podobných projektů často odrazovaly vysoké náklady a nejistota, zda se jim investice vůbec vrátí. Právě státní podpora by jim nyní mohla pomoci rozjet výrobu a překonat její nákladné začátky.
Čína ukázala, kde je problém
Otevřením nových dolů práce zdaleka nekončí. Vytěžený materiál se musí dál zpracovat, aby z něj vznikly suroviny použitelné v průmyslu. A právě tady má Čína největší náskok. Tamní vláda dlouhá desetiletí podporovala výstavbu a rozvoj rafinerií, proto dnes čínské podniky zpracovávají naprostou většinu světové produkce.
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Evropa již také dobře ví, jaké problémy může přinést přílišná závislost na jednom dodavateli. Podle Mezinárodní agentury pro energii by rozsáhlý výpadek dodávek mohl způsobit škody až za 1,5 bilionu dolarů, což odpovídá zhruba 31,5 bilionu korun.
Podobnou zkušenost má již s ruským zemním plynem. Nyní proto chce více surovin získávat doma, rozvíjet jejich recyklaci a nakupovat je z různých zemí. Cílem je zabránit tomu, aby se v případě Číny dostala do podobné situace jako dříve s Ruskem, uzavírá Bloomberg.