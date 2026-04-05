Italské úřady označily kampaň kosmetických gigantů spadajících pod luxusní francouzský koncern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) za obzvláště rafinovanou. Podle nich společnosti nejenže dostatečně neupozornily na to, že daná kosmetika není určena dětem, naopak se na jejím prodeji aktivně podílely.
Firmy měly mladistvé k nákupu pleťových masek, sér a krémů proti stárnutí lákat skrze skryté marketingové strategie. Do nich se zapojili zejména mladí mikroinfluenceři, tedy lidé, kteří na sociálních sítích mají v řádu tisíců sledujících.
Vyšetřování mateřské společnosti LVHM zahájil italský antimonopolní úřad ve spolupráci s tamní finanční policií minulý týden, kdy provedl kontroly v italských centrálách zmíněných firem. Samotná LVHM poté v prohlášení uvedla, že bude s úřady na vyšetřování plně spolupracovat, ale situaci podrobněji komentovat odmítla, informovala britská stanice BBC.
Podle AGCM i odborníků z oblasti dermatologie podobné kampaně, které záměrně překrucují nebo zamlčují důležité informace či varování ohledně použití konkrétních produktů, mohou na dětské pleti napáchat mnohé škody. Kromě podráždění a alergických reakcí totiž v některých případech vedou k i trvalým kožním problémům.
Nejen zdravotní, ale i psychologické riziko
Kromě nepříjemností, které užití nevhodné kosmetiky způsobí viditelně na pokožce, je však problém mnohem hlubší a podepsat se může i na duševním zdraví nezletilých.
Značka Sephora stojí v centru trendu známého jako „Sephora kids“, v němž děti na sociálních sítí sdílejí své rutiny péče o pleť a nákupy, které v daném řetězci učinily. Kromě velkého množství peněz, které v dnešní době již od útlého věku zejména mladé dívky do kosmetiky investují, vedou podobné trendy i k přehnaným nárokům na dokonalost.
„Otevřeně lidem říkáme, že jsme proti stárnutí,“ říká profesorka Laura Hurdová z kanadské University of British Columbia. „Prodáváme myšlenku, že bychom se ho měli bát, a ještě lépe – že proti němu máme bojovat,“ dodává.
Existuje taktéž mnoho výzkumů potvrzujících, že společenský tlak vytvářený na používání kosmetických produktů v brzkém věku negativně ovlivňuje dětské sebevědomí. „Vystavení nárokům na prezentovaný model ideálu krásy může vést k nerealistickým očekáváním ohledně vzhledu. Pokud děti nedokážou standardy propagované médii a reklamou naplnit, vyvolává to v nich mnohdy pocit nedostatečnosti,“ uvádí jedna ze studií odborného časopisu Jurnal of Drugs in Dermatology.