Když Američanka Joan Chowová během šesti měsíců přišla o matku i manžela, věděla, že potřebuje někam odjet. Zarezervovala si proto třítýdenní zájezd soukromým letadlem od společnosti Road Scholar a navštívila šest zemí. Cesta ji vyšla na 93 tisíc dolarů, tedy téměř dva miliony korun.
„Chci cestovat teď, dokud můžu,“ řekla The Wall Street Journal téměř sedmdesátiletá důchodkyně, kterou čeká další soukromá cesta, tentokrát do Afriky.
Důraz na osobní přístup
Generace baby boomerů (ročníky 1946-1964) momentálně disponuje větším bohatstvím než jakákoli jiná žijící generace. V porovnání se svými rodiči a prarodiči navíc žijí déle, mají více volného času a jsou v lepší kondici. Utrácejí proto za cestování, což zásadně ovlivňuje podobu současného turismu.
„Počet rezervací letos vzrostl o dvacet procent a největší zájem je o plavby na malých luxusních lodích,“ uvedl David Porter, který se svou manželkou založil společnost Roaming Boomers Travel Service. „Cena plavby se v průměru pohybuje kolem 25 tisíc dolarů. Přepychové cesty kolem světa ale mohou přesáhnout i 300 tisíc.“
Podle Portera za nárůstem stojí zisky z akciových trhů, které baby boomerům navyšují důchodové úspory. Mnoho z jeho klientů patří do skupiny takzvaných „milionářů ze střední třídy“, tedy podnikatelů a odborníků, jenž disponují majetkem v rozmezí jednoho až desíti milionů dolarů.
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Senioři obvykle podnikají delší cesty, na které si balí více zavazadel, s jejichž nošením se ale nechtějí trápit. Jsou proto ochotní za přepravu dvacetikilového kufru v rámci Spojených států zaplatit přes 3 tisíce korun. V případě Velké Británie se pak cena vyšplhá až na 8 tisíc.
„Naší cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let. Tito zákazníci oceňují jednoduchost a kladou důraz na osobní přístup,“ tvrdí Audrey Kohoutová, spoluzakladatelka Luggage Forward, společnosti, která se specializuje na přepravu zavazadel a sportovního vybavení od dveří ke dveřím do více než dvou set zemí na světě.
Dovolená za akční cenu
Nedávný průzkum organizace AARP ukázal, že starší Američané plánují v letošním roce podniknout čtyři cesty a nejvíce peněz za ně utratí lidé kolem 60 let. Podle dat ale přesto vyhledávají akční nabídky a využívají věrnostní slevy.
Příkladem je dvaasedmdesátiletý Mark Dennen, který kvůli své práci v obchodním oddělení odlétal každé dva týdny. Odhaduje, že za celou kariéru nalétal přes čtyři miliony mil, a ty teď s manželkou čerpá na cestách do Evropy i po USA. Ročně spolu podnikají asi čtyři velké cesty, a ačkoli se mají dobře, drží se měsíčního rozpočtu. Volné prostředky si pak odkládají stranou pro budoucí výlety.
Podle finančního poradce Victora Mediny přistupují klienti k cestování stále zodpovědněji. „Více přemýšlejí, která místa za návštěvu opravdu stojí, a pokud toho chtějí stihnout víc, hledají způsoby, jak ušetřit. Místo týdne v pěkném hotelu v Evropě si tak zarezervují Airbnb v odlehlejší oblasti, což jim zároveň pomůže lépe poznat kulturu daného místa,“ tvrdí.
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Důchod strávený na vlnách. Senioři objevují nový život na výletních lodích
Australané Leanne a Leon Rylandovi odešli do důchodu, když jim bylo padesát. Za uplynulých šest let navštívili všechny kontinenty, viděli Velkou čínskou zeď, Machu Picchu i Disneylandy po celém světě. Příští rok se chystají do Vietnamu, Maroka a Portugalska. Pár cestuje dvacet týdnů v roce a ročně utratí v průměru 40 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes 830 tisíc korun.
„Chceme cestovat, dokud je to možné. Každý má ale jiné priority, my si například až do důchodu nikdy nekoupili nové auto,“ říká Leon. „I na cestách se snažíme ušetřit. Hledáme levné letenky, nebydlíme v luxusních hotelech a cestujeme jen s příručním zavazadlem,“ dodává jeho žena Leanne.
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Stále ovšem převládá těch, kteří na cestách utrácejí vyšší sumy. Právě pro ně nabízí cestovní kancelář Road Scholar ubytování ve čtyř. a pětihvězdičkových hotelech. „Dnešní senioři skutečně změnili cestovní ruch,“ říká spoluzakladatel cestovní kanceláře James Moses. Generace baby boomerů totiž byla jedním z hlavních důvodů, proč v roce 2019 začali organizovat zájezdy soukromými letadly po celém světě. „Tito lidé neví, kolik času jim zbývá, a tak chtějí stihnout vše, o čem snili,“ uzavírá Moses podle amerického deníku.