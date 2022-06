Zrcadlo světové ekonomiky zpomaluje. Čínské Silicon Valley už není jako dřív

David Fong se jako mladík dostal do Šen-čenu v roce 1997 z malé a chudé vesnice z oblasti střední Číny. Během pětadvaceti let si vyzkoušel hned několik povolání a pracoval pro nejednoho významného zahraničního výrobce. Následně se díky nakumulovaným zkušenostem rozhodl rozjet svůj vlastní byznys, který brzy dosáhl milionových obratů.

Vyrábí takřka všechno od zubních kartáčků až po aktovky do školy. Pandemie ale jeho plány do budoucna minimálně zbrzdila. Informovala o tom agentura Reuters.

„Doufám, že to do konce roku zvládneme. Pro firmu jsou to těžké chvíle,“ řekl pro Reuters Fong. Jeho příběh je však ukázkou toho, jak to nyní v čínském Šen-čenu vypadá. Město se totiž ze strany odborníků mnohdy považuje za zrcadlo toho, jak si zrovna stojí světová ekonomika.

Ještě před několika chtěl Fong rozšířit odbyt své firmy i do zahraničí, ale po dvou letech koronavirové pandemie se nyní bojí, zda jeho podnik náročnou dobu vůbec přežije. Za posledních několik měsíců totiž razantně stouply ceny dopravy a zdražování vedlo i ke změně spotřebitelského chování. Podobně na tom ale jsou v Šen-čenu i další firmy.

Od zemědělství k technologiím

Počátky města sahají do roku 1979, kdy toto město začalo vzkvétat v rámci první vlny čínských ekonomických reforem. Ty totiž umožnily soukromým podnikům hrát důležitou roli ve státem kontrolovaném systému. Soubor několika čínských zemědělských vesnic se brzy proměnil ve významnou světovou metropoli, ve které sídlí přední čínské technologické, finanční, realitní a výrobní společnosti.

V posledních čtyřech desetiletích město vykazovalo nejméně dvacetiprocentní roční hospodářský růst. Ještě v říjnu předpovídala prognostická společnost Oxford Economics, že Šen-čen bude v letech 2020 až 2022 nejrychleji rostoucím městem na světě.

Nyní ale je vše jinak. V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenalo město asi s 18 miliony obyvatel celkový hospodářský růst pouze ve výši dvou procent, což je nejnižší hodnota v historii města. A to bez přihlédnutí k prvnímu čtvrtletí roku 2020, kdy celou čínskou zemi zastavila první vlna koronavirové pandemie.

Šen-čen sice zůstává největším čínským vývozcem zboží, ale jeho zahraniční dodávky v březnu poklesly o téměř 14 procent. Nepomohly tomu ani nedávné protipandemické restrikce, které život v mnoha čínských městech téměř zastavily.

Mezi nejvíce zasažené firmy z poslední doby patří třeba telefonický gigant Huawei, který americké úřady zařadily na své černé obchodní seznamy, a to i kvůli údajným bezpečnostním problémům. Ztráty však zaznamenala i pojišťovací firma Ping An Insurance nebo realitní společnost Evergrande, které hrozil i úplný krach.

„Ekonomika Šen-čenu pokulhává, zpomaluje,“ napsal pro Reuters Song Ding, ředitel think-tanku China Development Institute. Zpomalení rozvoje znesnadnilo místním absolventům si tu najít práci.

Dříve bylo toto město známé jako čínské Silicon Valley a byl to magnet pro ambiciózní a talentované absolventy z celé země. To se ale podle místních změnilo. „Získat tu práci je mnohem těžší než dřív,“ řekla pro Reuters Jade Jangová, nedávná absolventka místní univerzity. I ona musela snížit i své mzdové požadavky, jinak by totiž na pracovním trhu neměla šanci.